Le risque de démence diminue significativement avec cette quantité d'huile d'olive par jour

Des chercheurs de l'université d'Harvard ont déterminé une quantité d'huile d'olive à consommer chaque jour pour protéger sa santé mentale.

On le sait depuis des années. Le régime méditerranéen, qui consiste à baser son alimentation sur la consommation de produits frais et de saison (fruits, légumes, poissons, viandes, etc.) et d'huile végétale (olive, amande, coco, etc.) a tendance à préserver l'espérance de vie. Et la star de ce type de régime, l'huile d'olive, fait depuis longtemps partie des aliments dont les bienfaits pour la santé sont avérés. De nouvelles observations indiquent même aujourd'hui que l'huile d'olive pourrait agir sur l'augmentation de l'espérance de vie "en bonne santé" cette fois.

Des analyses récentes ont montré que l'huile d'olive avait un effet protecteur contre les accidents cardiovasculaires et retardait l'apparition de maladies mentales. Parmi celles-ci, une enquête réalisée aux États-Unis fait figure de grande première. Menée par des chercheurs de l'université d'Harvard sur près de 92 000 personnes et pendant près de 28 ans, elle a livré des observations précieuses sur le rapport entre une alimentation à base d'huile d'olive et les risques de décès liés à la démence, dont le nombre ne cesse d'augmenter chaque année.

Grâce à un questionnaire sur l'alimentation, ces milliers d'hommes et de femmes ont dû évaluer leurs habitudes alimentaires, en particulier sur les types d'huiles et de graisses utilisées. Ce qui a notamment permis d'obtenir des résultats sans appel : à partir d'une certaine quantité d'huile d'olive consommée chaque jour, on diminue significativement le risque de décès lié à la démence.

Les chercheurs d'Harvard, ont en effet déterminé que "la consommation d'au moins 7 grammes d'huile d'olive chaque jour (soit une demie cuillère) suffirait à réduire de 28% le risque de décès lié à la démence par rapport au fait d'en consommer très peu ou pas du tout. Les effets de la consommation d'huile d'olive sur la mortalité liée à la démence seraient encore plus visibles chez les femmes, qui étaient représentées à proportion de 65% lors de l'enquête.

Le questionnaire soumis ne prenait pas en compte la qualité des huiles consommées, ni les autres habitudes alimentaires des personnes interrogées. Mais son apport reste considérable. Aucune étude n'avait atteint une telle ampleur jusqu'ici. Encore moins aux Etats-Unis où le mode d'alimentation méditerranéen n'est que peu développé et la consommation d'huile d'olive très faible, selon les chercheurs eux-mêmes.

Ces derniers indiquent qu'en plus du nombre assez robuste de participants dans leur échantillon, 5000 sont décédés de maladies liées à la démence au cours des plus de 20 ans d'étude. De quoi renforcer encore un peu plus leurs conclusions.