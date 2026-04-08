Big Mistakes : la nouvelle série du créateur de Schitts Creeks

Big Mistakes est une série humoristique canadienne de Dan Levy. Cette fois, le créateur de Schitt's Creek se lance dans le thriller. La saison 1 est disponible en streaming sur Netflix le 9 avril 2026.

Big Mistakes est une série américaine créée par Dan Levy. Son nom et son visage vous semblent très familiers ? C'est normal. Il est le fils, et portrait craché de son père Eugène Levy. Si les millenials d'entre nous ont découvert cet acteur dans son rôle de père ultra-gênant dans American Pie, Eugène Levy est un touche à tout qui a transmis sa passion à ses enfants. Car la famille Levy, et Dan Levy en l'occurrence, s'est aussi illustrée avec Schitt's Creek, la sitcom déjantée ultra-primée.

Un sacré nombre de prix, dont un Emmy Award, plus tard, Dan Levy repart en solo avec une série qui met de nouveau en scène une famille. C'est toujours sur Netflix, c'est toujours une comédie, mais cette fois c'est aussi une série de braquage. Vous pouvez découvrir Big Mistakes en streaming depuis le 9 avril 2026.

Quelle est l'intrigue de Big Mistakes ?

Nicky et Morgan sont frère et sœur et rien ne les destinaient à intégrer le monde du grand banditisme. Il aurait d'ailleurs mieux fallu qu'ils ne l'intègrent pas, mais ce n'est pas comme si on leur avait laissé le choix. Alors que les deux s'improvisent braqueurs pour le compte de leur grand mère mourante, le casse tourne à la catastrophe quand ils doivent rendre des comptes à des malfrats beaucoup, BEAUCOUP plus dangereux qu'eux.

Quel casting pour Big Mistakes ?

Dan Levy : Nicky

Nicky Taylor Ortega : Morgan

Morgan Laurie Metcalf : Linda

Linda Jack Innanen : Max

Max Boran Kuzum : Yusuf

Yusuf Abby Quinn : Natalie

Natalie Elizabeth Perkins : Annette

Annette Mark Ivanir : Ivan

Ivan Jacob Gutierrez : Tareq

Tareq Joe Barbara : Mike

Mike Darren Goldstein : Tom Donaldson

Tom Donaldson John Noble Barrack : Kevin

Où visionner Big Mistakes en streaming ?

Big Mistakes est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 9 avril 2026. La plateforme diffuse aussi la série primée Schitt's Creek, également créée par Dan Levy, et son père. Vous pouvez vous abonner à Netflix en choisissant l'une des trois formules suivantes : L'essentielle à 7,99 euros par mois, la standard à 14,99 euros par mois et la premium à 21,99 euros par mois.