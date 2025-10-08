Caramelo : l'histoire d'amitié émouvante entre un jeune chef brésilien malade et son chien sur Netflix

"Caramelo" est un film brésilien écrit et réalisé par Hugo Freitas. Ce drame feel good qui suit un jeune chef gravement malade et son chien, est disponible en streaming sur Netflix depuis le 8 octobre 2025.

Caramelo est un film brésilien écrit et réalisé par Diego Freitas (Beyond the universe, Burning Betrayal). Ce drame, qui met en scène un jeune chef cuistot malade et son chien Caramelo et son soutien le plus fidèle, est présenté par Netflix comme une fable contemporaine sur la résilience et l'amitié. Toujours selon Netflix, Caramelo s'inscrit dans une longue tradition brésilienne d'œuvres qui associent réalisme social et émotion.

Le spectateur est prévenu : Caramelo s'attaque au pire de l'existence comme à son meilleur, et notamment tous ces petits plaisirs, qui illuminent la vie. Et quel meilleur compagnon qu'un chien espiègle pour partager les épreuves et les bonheurs du quotidien ? En faisant appel à Luis Estrelas, un comportementaliste canin star dans son pays, l'équipe de Caramelo a ainsi pu garantir à l'acteur humain principal Rafael Vitti (Jupiter, Rock Story) un partenaire à son niveau. Caramelo est disponible depuis le 8 octobre 2025 en streaming sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Caramelo ?

Pedro est un jeune chef cuistot plein d'avenir. Il est aussi le nouveau maître de Caramelo, un chien turbulent... Très turbulent. Si le corniaud a l'habitude de semer la pagaille dans sa vie, c'est une annonce bien plus dramatique qui va réellement bouleverser la vie de Pedro. En effet, malgré son jeune âge, le jeune homme apprend qu'il est très malade. Entre tristesse et résilience, le jeune homme va pouvoir compter sur son ami le plus fidèle pour profiter de la vie quoi qu'il arrive.

Quel casting pour Caramelo ?

Rafael Vitti : Pedro

: Pedro Ademara : Paula

: Paula Carolina Ferraz : Martha

Martha Cristina Pereira : Dona Zélia

Dona Zélia Arianne Botelho : Camila

Camila Paola Carosella : Laura

Laura Olivia Araújo : Noemia Oliveira

Noemia Oliveira Luciana : Roger Gobeth

Où découvrir Caramelo en streaming ?

Caramelo est disponible en streaming depuis le 8 octobre 2025 sur la plateforme de VOD Netflix. Ce film entre drame et feel good vient rejoindre les productions brésiliennes de la plateforme Netflix comme Viva a Vida ou Bandida. Pour découvrir ces films, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande du géant au N rouge à partir de 7,99 euros par mois (offre la moins chère mais avec publicités).