L'accident : ce true crime Netflix dévoile l'histoire d'une adolescente tueuse

"L'accident" est un film documentaire de Netflix qui revient sur le meurtre de deux adolescents maquillé en accident de voiture par une de leur amie.

L'Accident est un documentaire de true crime réalisé par Gareth Johnson (The Puppet Master,) et produit par la société RAW, spécialisée dans les documentaires du genre (Train Wreck : Poop Cruise, The Tinder Swindler) . Ce film revient sur le terrible accident de voiture qui a coûté la vie à deux adolescents dans une petite ville américaine.

Accident... Ou meurtre ? La conductrice, la petite amie d'une des victimes à survécu, et son comportement est plus que suspect. Et, si vous êtes fan du genre, vous savez combien les meurtriers sont très forts pour se faire passer pour des victimes. En témoigne les true crimes Les vérités de Jennifer encore American Murder Story : The family next door.

Pour une immersion totale, le documentaire L'Accident reprend des extraits de vidéos de surveillances et de vidéos capturées via body-cam (des caméras corporelles que portent désormais les policiers aux US). Entre images d'archives et témoignages, le documentaire nous entraine dans l'un des faits divers les plus sordides des dernières années.

L'Accident est disponible en streaming sur Netflix depuis le 15 mai 2026.

Quelle est l'intrigue de L'Accident ?

Strongsville, Ohio, 2022, la police déplore un tragique accident de voiture. Le véhicule a percuté un mur à toute vitesse avec trois adolescents à bord. Les deux passagers, Dominic Russo et Davion Flanagan sont morts sur le coup. La conductrice, Mackenzie Shirilla est transférée à l'hôpital dans un état grave, mais survit à ses blessures. Lorsqu'elle apprend la mort de Dominic, elle s'effondre. Ensemble depuis quatre ans, ils formaient avec quelques autres, dont Davion, un groupe d'amis soudés. À moins que... Derrière l'image de couple cool et populaire, le couple traverse régulièrement des crises dont Mackenzie serait à l'origine. Peu à peu, la thèse de l'accident se délite pour faire place à une vérité bien plus glaçante : Mackenzie, 17 ans, a volontaire percuté le mur pour tuer Dominic et Davion.

Où visionner L'Accident en streaming ?

L'Accident est disponible en streaming sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix depuis le 15 mai 2026. La plateforme propose de nombreux autres documentaires et docu-séries true crime comme The Puppet Master, Les vérités de Jennifer ou encore American Murder Story : The family Nextdoor. Pour découvrir toutes les pépites du catalogue Netflix, vous pouvez vous abonner dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère avec publicités.