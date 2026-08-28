Barreda : Prime Vidéo dévoile l'histoire du dentiste au quadruple meurtre qui a choqué l'Argentine

Barreda est un film argentin réalisé par Daniela Groggi qui revient sur un quadruple meurtre qui a profondément divisé l'Argentine en 1992.

Barreda est un thriller Argentin qui revient sur un fait divers glaçant. En 1992, un dentiste d'apparence ordinaire et bien intégré assassine sa femme, ses deux filles et sa belle-mère. À une époque où la notion de féminicide n'a pas encore émergé, le pays est profondément divisé au sujet du meurtrier : était-il un homme spolié à bout comme il le prétend ? Ou un agresseur cruel ? Avec Barreda, la réalisatrice Daniela Groggi veut reconstituer l'histoire de cet homme à la lumière de nos connaissances actuelles.

Depuis toujours, les faits divers et les tueurs fascinent le public et à chaque pays ses figures monstrueuses. Pour tenter de cerner ces meurtriers tristement légendaires et rendre hommage à leurs victimes, les plateformes de streaming proposent de nombreuses fictions et documentaires à l'instar de The Order et The Clovehitch Killer sur Prime Video, qui diffuse également Barreda en streaming depuis le 28 août 2026.

Quelle est l'intrigue de Barreda ?

Le 15 novembre 1992, un dentiste argentin, Ricardo Barreda assassine froidement ses deux filles, Cecilia et Adriana Berrada, sa femme Gladys Mc Donald et la mère de cette dernière, Elena Arreche. Ensuite, il aménage la scène de crime pour faire croire à un cambriolage même s'il avoue rapidement. Pour justifier son meurtre, le dentiste raconte avoir été victime de harcèlement et de moqueries pendant des années, jusqu'au jour de trop. Cette affaire va profondément diviser la société argentine : Barreda est il un homme acculé qui s'est vengé ? Ou un pervers calculateur ? Une chose est certaine, il va vite devenir l'un des criminels les plus célèbres du pays.

Quels acteurs sont au casting de Barreda ?

Luis Machín : Ricardo Barreda

Ricardo Barreda Carla Peterson : Gladys McDonald

Gladys McDonald Mercedes Morán : Elena Arreche

Elena Arreche Maite Lanata : Cecilia Barreda

Cecilia Barreda Margarita Páez : Adriana Barreda

Adriana Barreda Marcelo Subiotto : Dr. Caceres

Dr. Caceres Paola Barrientos : Pirucha

Pirucha Alberto Ajaka : Fiscal Roitman

Où visionner Barreda en streaming ?

Le film Barreda est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 28 août 2026. Pour les amateurs de rétrospectives criminelles et de true crime, la plateforme streaming du géant Amazon diffuse également The Order et The Clovehitch Killer. Vous pouvez vous abonner au service Prime Video dès 6,99 euros par mois (avec publicités).