Culte 2Be3 : l'un des vrais membres du boys band au casting de la série d'Amazon, l'avez-vous reconnu ?

L'histoire des 2be3 fait l'objet de la saison 2 de "Culte". L'un des membres historique du boys band français est d'ailleurs au casting.

Des posters dans les chambres d'ados aux hystéries télévisées, les 2Be3 ont marqué toute une génération. Près de trente ans après l'ascension fulgurante du premier boys band français, Prime Video revisite le mythe avec Culte – 2Be3, une série dramatique à voir depuis le 24 octobre 2025. Les six épisodes explorent les dessous du phénomène et les dérives d'une époque où tout allait trop vite, marquée par la cruauté de l'industrie de la musique, une homophobie bien présente dans la société, et une fragmentation sociale entre Paris et la banlieue.

Créée et réalisée par Yaël Langmann, la série mêle fiction et réalité. Après une première saison centrée sur la naissance de Loft Story, la seconde retrace celle du groupe à Longjumeau, sa conquête de la France et la pression d'un succès fabriqué de toutes pièces par les médias et l'industrie musicale. Produite par P33 Studio et Umedia, Culte – 2Be3 voit le véritable Frank Delay au casting de la série, dans le rôle du mentor de celui qui incarne son propre rôle à l'écran.

Des différences avec la réalité

S'il a été conquis par le projet, il l'assure en interview au Parisien : Culte 2be3 "reste une fiction à 60%". Si l'intrigue est bien "celle de trois amis d'enfance qui veulent monter un groupe", les intrigues parallèles sont romancées : "tout ce qui est autour, comme mon histoire d'amour ou la relation avec mon père, c'est de la fiction. Cela ne me pose aucun problème car il faut qu'il se passe des choses, il faut nourrir les intrigues."

Il confirme également que "la réalisatrice a fait le choix de caricaturer le milieu de la musique". En revanche, il confirme, comme son personnage de la série, à avoir évidemment "ressenti le syndrome de l'imposteur face à ce succès dingue" et avoir souffert de crises de paniques.

Quelle est l'intrigue de la série Culte 2Be3 ?

Longjumeau, 1996. Filip, Adel et Frank, meilleurs amis de toujours, rêvent de franchir les murs de leur ville de banlieue. Partis de rien mais portés par une volonté hors normes et des corps de statues grecques, ils vont tordre le bras au destin pour devenir les 2Be3 : le tout premier boys band français.

Quels acteurs au casting de la série Culte 2Be3 ?

Le casting de Culte – 2Be3 réunit une nouvelle génération d'acteurs français comme Antoine Simony (La Cage, Été 85), qui prête ses traits à Filip Nikolic, Namory Bakayoko (D'argent et de sang, The Substance), qui campe Adel Kachermi, le plus discret et réfléchi du trio, tandis que Marin Judas (Chair tendre, Titane) endosse le rôle de Frank Delay. À leurs côtés : Daphné Bürki en attachée de presse dépassée, Cécile Cassel en journaliste fascinée par le phénomène, et Grégory Montel (Dix pour cent) en producteur cynique.

Antoine Simony : Filip Nikolic

Namory Bakayoko : Adel Kachermi

Marin Judas-Bouissou : Frank Delay

Daphné Bürki

Gladys Gambie

Cécile Cassel

Marc Robert

Grégory Montel

Adrien Dantou

Ludmilla Makowski

Frank Delay

Où voir la série Culte 2Be3 en streaming ?

La série Culte 2Be3 est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 24 octobre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.