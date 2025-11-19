Ce film avec Julia Roberts divise, il sort directement en streaming sans passer par la case cinéma

Très attendu, ce film avec Julia Roberts a pourtant refroidi les ardeurs après sa première projection lors de la Mostra de Venise. En France, il sort directement sur Prime Video et éviter les salles obscures.

Malgré un casting très prestigieux câblé pour le grand écran (Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri...), After the hunt ne sortira pas au cinéma. Avec un budget estimé entre 70 et 80 millions de dollars, le long-métrage n'en aurait touché que 6, signant un gros fiasco au box-office américain. En France donc, la stratégie est de sortir le long-métrage directement en streaming. La date de sortie a été officialisée pour le 20 novembre 2025, seulement quatre jours avant sa mise en ligne sur Prime Video.

Le dernier film du cinéaste italien Luca Guadagnino (Call me by your name, Challengers...) raconte comment une professeure émérite de Yale est poussée dans ses retranchements lorsque l'une de ses étudiantes brillantes accuse un autre professeur d'agression sexuelle. Elle doit alors choisir entre soutenir la jeune femme ou son ami, et se retrouve confronter à des démons de son passé.

After the hunt a laissé la Mostra de Venise profondément perplexe lors de sa projection en septembre. Si la prestation de Julia Roberts est saluée, le propos du long-métrage, est jugé ambiguë dans son positionnement en faveur des victimes de violences sexuelles. Les critiques sur Rotten Tomatoes sont globalement très mitigées, avec une note globale de 37% d'avis positifs. Pour Variety, il s'agit du "film le plus provocateur de l'année", mais le Hollywood Reporter déplore un film "très daté et d'autant plus pénible". A l'inverse, Empire Magazine salue un "thriller pour adultes qui sera détruit par les ados de Tik Tok [...] divertissant et intense à regarder", quand The Times juge que Julia Roberts peut décrocher sa cinquième nomination aux Oscars pour ce rôle. Ce qui est certain, c'est qu'After the hunt est loin de laisser indifférent.

En conférence de presse, Julia Roberts a répondu, dans des propos rapportés par Le Parisien : "Ce récit prête à controverse. Et avec ce film, nous mettons les gens au défi d'en parler entre eux, d'en discuter. Peu importe qu'ils soient enthousiastes ou furieux de la façon dont on aborde ce sujet, le tout c'est que cela provoque des réactions et des débats. Je trouve ce processus très utile, moi qui ai tendance à penser que l'on perd de plus en plus notre besoin de débattre. Si on a réussi cela, on a accompli notre mission…"

Et d'ajouter : "Sans vouloir être désagréable, car ça n'est pas mon genre, ce que vous dites sur le fait que le film réveille de vieux arguments d'opposition entre hommes et femmes, ça n'est pas que cela à mon sens. Car ces arguments sont modernisés, revitalisés, et ça marche. After the Hunt provoque des réactions très différentes selon le point de vue et les émotions de chacun, et vous fait réfléchir et affirmer plus fort vos convictions."

Quelle est l'intrigue d'After the hunt ?

Une professeure d'université est confrontée à un tournant personnel et professionnel lorsqu'une étudiante brillante porte une accusation contre l'un de ses collègues. En parallèle, un sombre secret de son propre passé menace d'être révélé au grand jour.

Quels acteurs au casting d'After the hunt ?

Julia Roberts : Alma

Ayo Edebiri : Maggie

Andrew Garfield : Hank

Michael Stuhlbarg : Frederik

Chloë Sevigny : Dr Kim Sayers

Lio Mehiel : Alex

Où voir After the hunt en streaming ?

Présenté au Festival de la Mostra de Venise, After the hunt sort directement en streaming en France le 20 novembre 2025. C'est sur la plateforme de streaming Prime Video qu'il faut se rendre pour découvrir le long-métrage de Luca Guadagnino. Pour rappel, l'accès au site du géant d'Amazon est accessible moyennant un abonnement à 6,99 euros par mois.