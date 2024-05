Les Anneaux de Pouvoir : enfin une date de sortie pour la saison 2 de la série "Seigneur des Anneaux"

La saison 2 de la série "Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir" revient très bientôt sur Prime Video. Une bande-annonce et une date de sortie ont enfin été dévoilés par la plateforme de streaming d'Amazon.

Voilà deux ans bientôt que les fans du Seigneur des Anneaux attendent de découvrir la suite de sa série prequel, Les Anneaux de Pouvoir. Ce mardi 14 mai, Amazon a enfin donné des nouvelles de la série adaptant l'univers de fantasy de J.R.R. Tolkien : les fans ont non seulement pu découvrir la date de retour des prochains épisodes, mais également une bande-annonce dévoilant Sauron de retour, et dont la puissance maléfique prend de plus en plus d'ampleur.

Le méchant de la saga est bien décidé à forger les Anneaux de Pouvoir, qui lui permettront de soumettre tous les peuples de la Terre du Milieu. La saison 2 fera son retour à partir du 29 août 2024, toujours sur Prime Video. En attendant, vous pouvez visionner la bande-annonce des prochains épisodes ci-dessous.

La deuxième saison de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sort bientôt. Amazon Prime Video a annoncé que les fans pourraient découvrir la suite des aventures en Terre du Milieu à partir du 29 août 2024. Les producteurs de la série ont en effet pris le temps de proposer une suite à la hauteur de la première saison, sortie il y a deux ans déjà.

La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroule en plein cœur du Deuxième Âge de la Terre du Milieu, une époque où les fameux anneaux de pouvoir ont été forgés, avant les événements des livres et films Le Seigneur des anneaux. L'intrigue se déroule en plusieurs endroits, notamment les royaumes Elfiques de Lindon et Eregion, Khazad-dûm le Royaume des Nains, les Terres du Sud et l'île légendaire de Númenor.

Lors de la révélation du titre complet de la série, les showrunners de la série, J.D. Payne et Patrick McKay, se sont exprimés sur ce que les amateurs pourront y découvrir : "Les Anneaux de Pouvoir rassemble tous les arcs narratifs principaux du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, l'ascension de Sauron, seigneur des Ténèbres, le conte épique de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes." L'occasion pour la série d'en montrer plus sur les autres anneaux de pouvoir : "jusqu'à maintenant, les fans n'ont pu voir à l'écran que les histoires de l'Anneau Unique, mais avant qu'il n'y en ait qu'un, ils étaient bien plus nombreux… et nous sommes ravis à l'idée de pouvoir partager leur histoire."

Comment s'est achevée la saison 1 des Anneaux de Pouvoir ? La fin résumée

Où est Sauron ? Qui est l'Etranger ? Quand seront forgés les anneaux de pouvoir ? Autant de questions qui trouvent des éléments de réponse dans l'ultime épisode de la saison 1. L'épisode 8 donne des informations intéressantes sur l'identité de l'Etranger. Si les Mystiques sont persuadées qu'il n'est autre que leur seigneur Sauron, il se révèle en réalité bon lorsqu'il prend en main leur bâton. Celles-ci le qualifient d'un nom : "Istar", qui signifie sage, ou magicien. Dans l'univers du Seigneur des Anneaux, Tolkien a décrit cinq Istari : Gandalf, Saroumane, Radagast mais aussi les Mages Bleus Alatar et Pallando. Difficile pour l'instant de savoir exactement lequel correspond à l'Etranger mais, pour l'heure, les théories les plus nombreuses évoquent soit Gandalf soit un des deux Magiciens Bleus. En tout état de cause, à la fin de la saison 1, il part à l'aventure dans l'Est de la Terre du Milieu en compagnie de Nori.

En ce qui concerne Sauron, l'épisode 8 confirme désormais qu'il se cachait en réalité bel et bien sous les traits de Halbrand. Galadriel découvre que la lignée des rois des Terres du Sud s'est éteinte il y a un millénaire et que Halbrand l'a trompée depuis le début. Celui-ci révèle sa véritable identité et lui propose même de gouverner la Terre du Milieu avec lui, chose que Galadriel refuse fermement. Halbrand/Sauron quitte le royaume d'Eregion pour le Mordor à la fin de l'épisode, non sans avoir au préalable livré la solution de la forge du mithril à Celebrimbor.

Comme on pouvait s'y attendre, les Elfes mènent à bien la forge des trois premiers anneaux de pouvoir dans l'épisode 8 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. L'opération est menée grâce à la fonte de la dague de Finrod, frère de Galadriel, qui est composée d'argent et d'or du royaume éternel de Valinor. Ce faisant, Celebrimbor arrive à composer un alliage avec le mithril que Durin a donné à Elrond. Les trois bagues, créées par désir d'équilibre, sont ensuite serties d'une gemme chacune et doivent revenir aux seigneurs elfes qui espèrent ici sauver l'existence de leur espèce en Terre du Milieu.

Depuis le début de la diffusion de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, les théories des téléspectateurs vont bon train au sujet de l'identité de "L'Etranger" joué par Daniel Weyman. L'épisode 8 confirme que le personnage n'est autre qu'un Istar, un magicien, ce qui pourrait potentiellement faire de lui l'interprète de Gandalf des millénaires avant la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Pour autant, les fans s'interrogent sur la pertinence de ce choix et les scénaristes eux-mêmes n'ont pas souhaité confirmer cette théorie. L'identité de L'Etranger et la potentielle présence de Gandalf dans Les Anneaux de Pouvoir est donc plus que jamais en question pour la suite de la série ! Peut-être en apprendrons-nous plus avec la diffusion de la saison 2 ?

À la faveur d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Amazon Prime Vidéo a levé le voile sur l'équipe créative qui travaille à la confection de la série adaptant l'univers du Seigneur des anneaux. Le réalisateur Juan Antonio Bayona (Jurassic World 2) a mis en boîte les deux premiers épisodes. Il a par ailleurs choisi de travailler avec la même productrice exécutive que pour ses précédents films, Belén Atienza. Bruce Richmond, producteur de Game of Thrones, Westworld et The Leftovers sera lui aussi producteur exécutif de la série, tout comme Gene Kelly, (Boardwalk Empire, Westworld ) ainsi que Lyndsey Weber (Star Trek Sans Limites, 10 Cloverfield Lane).

Chargés d'adapter le matériau original signé J.R.R. Tolkien : J.D. Payne et Patrick McKay seront entourés d'une équipe de scénaristes expérimentés. Parmi eux, on retrouve des auteurs ayant travaillé sur Better Call Saul, Breaking Bad, 13 Reasons Why, Game of Thrones, Les Sopranos ou encore Stranger Things. Au sein des équipes créatives qui auront la lourde tâche de mettre sur pied l'univers du Seigneur des Anneaux, on retrouve la costumière Kate Hawley (Suicide Squad, Crimson Peak), le décorateur oscarisé Rick Heinrichs (Sleepy Hollow, Star Wars 8), le superviseur d'effets spéciaux oscarisé Jason Smith (Avengers 1, Super 8, The Revenant). Enfin, notons la présence au générique de John Howe qui a notamment illustré de nombreuses éditions des livres Le Seigneur des Anneaux et a travaillé en tant que concept artist sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

La première saison de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a été tournée entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Il faut dire que la Nouvelle-Zélande avait déjà été le théâtre du tournage des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson. La série s'inscrivait donc dans cette tradition d'utiliser le pays du sud-est Pacifique comme toile de fond. La saison 2 a débuté son tournage au Royaume-Uni fin 2022 et devrait également connaître des séquences tournées en Nouvelle-Zélande.