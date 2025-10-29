The Witcher : sans Henry Cavill, la saison 4 arrive sur Netflix

Après le départ d'Henry Cavill, Liam Hemsworth reprend le rôle principal de la série "The Witcher" pour la quatrième saison.

Pas facile de marcher dans les pas d'un acteur aussi populaire qu'Henry Cavill. C'est pourtant ce que Liam Hemsworth s'apprête à faire en incarnant Geralt de Riv. La saison 4 de The Witcher voit l'acteur australien prêter ses traits au fameux Sorceleur de la série The Witcher. La série fait en effet son retour sur Netflix le 30 octobre 2025.

L'intrigue reprend après les événements de la saison 4, alors que Geralt, Yennefer et Ciri sont séparés par une guerre et de nombreux ennemis. Sur leurs routes, ils vont croiser des alliés inattendus. Parmi les nouveaux visages que l'on retrouve au casting, citons celui de Laurence Fishburne (Matrix) dans le rôle de Régis.

A voir désormais si l'interprétation de Liam Hemsworth réussira à séduire des fans déjà dubitatifs par ce changement de casting. The Witcher a de toute manière déjà été renouvelé pour une cinquième saison prévue pour 2026. Elle sera également la dernière de la série Netflix.

Pourquoi Henry Cavill a quitté The Witcher ?

Henry Cavill n'avait jamais caché sa grande connaissance de l'univers The Witcher, et notamment la saga littéraire écrite par Andrzej Sapkowski. La créatrice de la série a laissé entendre que l'acteur avait décidé de quitter la série pour se consacrer à d'autres projets. Mais des rumeurs de désaccords sur la tournure artistique que prenait la série, et plus spécifiquement sur son personnage, ont été évoquées pour justifier ce départ. Le comédien avait d'ailleurs expliqué en 2022, auprès du Hollywood Reporter, qu'il continuerait d'incarner Geralt de Riv "tant que nous pourrons continuer à raconter de belles histoires qui honorent le travail de Sapkowski". Cela aurait tendance à confirmer la rumeur de tensions avec la production de la série.

The Witcher est une série de fantasy médiévale adaptant la saga littéraire de Andrzej Sapkowski. La première saison disponible sur Netflix installe les enjeux et les différents protagonistes. Geralt de Riv est un Sorceleur, un chasseur de monstres qui les affronte pour trouver sa place dans le monde. Son destin se retrouve cependant mystérieusement lié par celui de la princesse de Cintra, Ciri, et de la magicienne Yennefer de Vengerberg.

Convaincu que la vie de Yennefer s'est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu'elle possède.

La saison 3 de The Witcher est découpée en deux salves d'épisodes : la première est mise en ligne le 29 juin 2023 sur Netflix. Il faudra ensuite attendre le 27 juillet pour découvrir la conclusion de cette salve d'épisodes. La saison 3 marque également la dernière d'Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, qui passe le flambeau à Liam Hemsworth pour la saison 4. Au casting de cette saison 3, on retrouve également Robbie Amell (Gallatin), Hugh Skinner (Prince Radovid), Meng'er Zhang (Milva) ou encore Christelle Elwin (Mistle).

Henry Cavill : Geralt de Riv (saisons 1 à 3)

Liam Hemsworth : Geralt de Riv (saison 4)

Anya Chalotra : Yennefer

Freya Allan : Ciri

Joey Batey : Jaskier

Kristofer Hivju : Nivellen.

Yasen Atour : Le Sorceleur Coen

Paul Bullion : Lambert

Kim Bodnia : Vesemir

Agnes Bjorn : Vereena

Thue Ersted Rasmussen : Eskel

Mecia Simson : Francesca

Aisha Fabienne Ross : Lydia

C'est sur la plateforme Netflix que la série The Witcher est diffusé en exclusivité en streaming. Les abonnés le savent, il suffit de débourser une dizaine d'euros chaque mois pour profiter d'un catalogue plus que fourni en séries et films. Concernant The Witcher, Netflix applique la même méthode de diffusion que pour ses autres séries originales, à savoir la mise en ligne des nouveaux épisodes dans leur totalité dès 9h01 heure française.