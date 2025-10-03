Monstre saison 3 sur Netflix : qui était le tueur en série Ed Gein ?

Dans la série d'anthologie Monstres sur Netflix, Ryan Murphy et Ian Brennan s'attaquent cette fois à l'un des criminels américains les plus dingues : Ed Gein.

Après Jeffrey Dahmer et les frères Menendez présentés dans les deux premières saisons de la série d'anthologie, Netflix s'attaque à une autre figure dérangeante du crime américain avec Monstre : L'histoire d'Ed Gein. Cette troisième saison de la série créée par Ryan Murphy et Ian Brennan est disponible sur la plateforme depuis le 3 octobre 2025.

Elle se concentre sur le parcours glaçant d'Ed Gein, surnommé le "boucher de Plainfield", dont les crimes sordides dans les années 1950 on nourri l'imaginaire collectif et inspiré des classiques de l'horreur comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse ou encore Le Silence des agneaux. Le criminel a été officiellement reconnu coupable du meurtre de deux femmes, de mutilation de cadavres et de violations de sépultures. Son nombre de victimes exact n'est cependant pas connu et pourrait être plus élevé. Le tueur est connu pour sa violence, et la police a retrouvé des objets fabriqués à partir de restes humains.

Produite par Ryan Murphy Télévision, la série mêle drame psychologique et reconstitution historique, dans la continuité des précédentes saisons à succès de la franchise. Le casting est mené par Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, Crimson Peak) dans la peau d'Ed Gein. Laurie Metcalf (Lady Bird) prête ses traits à Augusta, la mère possessive du tueur. Tom Hollander (The White Lotus) incarne Alfred Hitchcock, tandis qu'Olivia Williams (The Crown) joue son épouse Alma Reville. La distribution comprend aussi Vicky Krieps (Les Trois Mousquetaires), Lesley Manville (The Crown), Joey Pollari (Love, Simon), Will Brill (The Marvelous Mrs. Maisel).

Quelle est l'intrigue de la saison 3 de la série Monstre ?

Tueur en série, profanateur de tombes, psychopathe… dans les champs gelés de la campagne du Wisconsin des années 1950, un reclus discret nommé Eddie Gein vit dans une ferme en ruine, abritant une véritable maison des horreurs, si macabre qu'elle redéfinit le cauchemar américain. Animés par l'isolement, la psychose et une obsession dévorante pour sa mère, Gein et ses crimes pervers ont donné naissance à un nouveau type de monstre, destiné à hanter Hollywood pendant des décennies.

Qui est au casting de la saison 3 de la série Monstre ?

Charlie Hunnam : Ed Gein

Laurie Metcalf : Augusta Gein

Tom Hollander : Alfred Hitchcock

Olivia Williams : Alma Reville

Addison Rae : Evelyn Hartley

Suzanna Son : Adelina

Charlie Hall : Adjoint Frank Worden

Vicky Krieps : Ilse Koch

Lesley Manville : Bernice Worden

Joey Pollari : Anthony Perkins

Mimi Kennedy : Mildred Newman

Robin Weigert : Enid Watkins

Où voir la saison 3 de la série Monstre ?

La saison 3 de la série Monstre est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 3 octobre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).