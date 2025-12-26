Stranger Things saison 5 : nos conseils pour ne pas se faire spoiler

La saison 5 de Stranger Things a été mise en ligne cette nuit sur Netflix. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes, voici nos techniques pour ne pas se faire spoiler.

Au lendemain de Noël, Netflix a mis en ligne la suite de de la saison 5 de Stranger Things ce vendredi 26 décembre 2025. Les épisodes 5, 6 et 7 sont disponibles depuis 2 heures du matin (heure française), et peuvent donc être visionnés par plusieurs abonnés américains à l'heure où la France se lève.

Si vous n'avez pas fait de nuit blanche et si vous attendez pour binge-watcher la série, la meilleure façon de ne pas se faire spoiler Stranger Things est d'éviter tout contact avec les réseaux sociaux le temps de regarder les nouveaux épisodes. Une désintoxication digitale bienvenue pendant les fêtes de fin d'année qui peut également préserver totalement votre expérience de visionnage. Quant à vos proches, avertissez-les immédiatement que vous ne voulez pas entendre le nom de la série Netflix avant que vous ayez tout regardé.

Mais peut-être que vous ne pouvez pas éviter d'aller sur les réseaux sociaux, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Dans ce cas, il est possible de bannir certains mots clés sur les applications pour ne pas que les posts relatifs apparaissent dans votre fil d'actualité. Pour cela, il faut généralement se rendre dans les Paramètres de Confidentialité et de sécurité ou les Préférences de contenu des réseaux sociaux pour bloquer et masquer des mots clés. S'il est possible de le faire sur TikTok, Threads ou X, ce n'est pas possible de bloquer entièrement du contenu sur Instagram ou Youtube.

Les mots clés à éviter

Mais quels mots clés bannir ? D'abord, les termes génériques en lien avec la série : Stranger Things, StrangerThings, ST5, Stranger Things 5, nouvelle saison Stranger Things, #StrangerThings, #StrangerThings5, #StrangerThingsS5, #StrangerThingssaison5 ou encore #StrangerThingsSeason5 et #ST5..

Ensuite, les noms des personnages : Eleven, Onze, Mike, Will, Max, Hopper, Lucas, Dustin, Steve, Joyce, Jonathan, Robin, Vecna, Erica, Murray, Dr Brenner, Démogorgon, Flagelleur Mental, Mind Flayer, Vickie.

Enfin, du vocabulaire anglais et français plus global que l'on retrouve souvent dans les spoils : meurt, mort, death, spoiler, #spoiler, ending, fin, final, fin de Stranger Things, derniers épisodes de Stranger Things, plot twist, #plottwist, review, critique, avis, nouveau personnage, new character, retour, return.

Un dernier épisode diffusé la semaine prochaine

On vous recommande de garder ces mots clés bloqués jusqu'au final de Stranger Things, qui sort le 1er janvier 2026 à 2 heures du matin sur Netflix. Une fois que vous avez tout visionné, n'oubliez pas de réactiver les mots que vous avez masqué pour pouvoir échanger ou voir du contenu lié à Stranger Things.