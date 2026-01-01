Ce blockbuster d'action signé James Wan met en scène le super-héros aquatique de DC, incarné par Jason Momoa.
Sorti en 2018, Aquaman est un film d'action qui met en scène le prince d'Atlantis, super-héros de l'univers DC. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au visionnage du blockbuster signé James Wan, l'interprète du protagoniste, Jason Momoa, n'a pas passé beaucoup de temps sous l'eau, comme il l'a révélé à l'occasion de la sortie d'Aquaman en 2018 : "Je n'ai tourné qu'une seule journée dans un immense réservoir. Tout le reste de Aquaman a été filmé sur la terre ferme avec des effets spéciaux révolutionnaires qui donnent le sentiment d'être au fond de la mer" a-t-il confié au quotidien suisse Le Matin. Pour autant, le comédien reste et restera un adepte des activités nautiques comme il l'a affirmé au micro d'Allociné : "J'étais un bien meilleur nageur avant de faire Aquaman."
Le réalisateur James Wan a donc misé sur des effets spéciaux ambitieux pour mettre en valeur Atlantis. Au cours d'une interview pour le magazine Wired, le metteur en scène a expliqué que son long-métrage est un voyage qui fera découvrir de nombreuses choses aux spectateurs : "Le monde dans lequel je conduis mes personnages est si différent de ceux où vivent les autres super-héros [...] Ce n'est pas Gotham City. Ce n'est pas Metropolis. Vous découvrez tous ces royaumes aquatiques où ces êtres ont passé leur vie à se cacher de la civilisation vivant à la surface de la Terre [...] C'est un film de voyage, donc ça va de haut en bas. Le public pourrait devenir un peu claustrophobe."
Synopsis - Né d'un père humain et d'une mère d'Atlantis, Arthur Curry est destiné à prendre le trône de la cité des mers. De retour à Atlantis, Aquaman se trouve au milieu d'un conflit entre le peuple des mers et les Humains.
Comment Jason Momoa est devenu l'interprète d'Aquaman ?
Jason Momoa a révélé que sa présence dans cet univers est surtout due à la volonté de Zack Snyder. Le réalisateur de Man of Steel et Justice League a su trouver les mots justes pour convaincre le comédien, comme il l'a affirmé au micro d'Allociné : "Il voulait quelque chose dans le style de Josey Wales. Quelqu'un qui est juste, un peu solitaire et qui vit en marge de la société. Il m'a montré mon tatouage et m'a dit qu'il voulait le mettre partout sur moi. J'ai trouvé ça très cool."
L'acteur a ajouté que la relative impopularité du personnage couplée à la vision de Zack Snyder a été le point qui l'a définitivement convaincu : "C'est drôle de prendre quelqu'un dont tout le monde se moque. Et qui n'a pas déjà été joué auparavant. Ça n'est pas le cinquième Batman ou le vingtième Spider-Man. Je trouve assez amusant d'établir le ton, et Zack avait des idées super quant à ce qu'il voulait faire avec lui."
