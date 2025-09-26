Black Friday 2025 : une date officielle déjà dévoilée

Il ne reste plus que quelques semaines pour se préparer au lancement du Black Friday 2025. On vous récapitule le déroulé de l'événement, la date officielle et les participants attendus.

Le Black Friday 2025 approche. Cet événement, attendu chaque année par des milliers de consommateurs, permet généralement de trouver les meilleures promotions de l'année. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau smartphone, d'un réfrigérateur ou d'une console de jeu, les références en promo pendant le Black Friday sont nombreuses.

En 2025, le Black Friday devrait réunir encore plus de participant qu'auparavant. Si des ténors de l'opération comme Amazon ou la Fnac sont attendus, il est également à parier que de multiples magasins de proximité participent à l'opération. Le Black Friday 2025 dispose déjà d'une date établie, mais il faut tout de même se préparer à voir de premières promotions d'ici les prochaines semaines.

Le Black Friday 2025 ne dépend pas d'un organisateur particulier. Mais l'événement respecte un calendrier assez simple. La tradition veut que la date du Black Friday tombe toujours le dernier vendredi du mois de novembre, après les fêtes de Thanksgiving au Etats-Unis. En partant de ce principe, la date officielle du Black Friday 2025 a donc été fixée au vendredi 28 novembre 2025.

Il est généralement possible de trouver chaque année une multitude d'offres bien avant cette date officielle et même au-delà, avec plusieurs sites qui proposent des promotions estampillées "Black Friday Week", "avant-premières" ou "prolongations" dès le début du mois de novembre et décembre. Le Black Friday se prolonge aussi chaque année jusqu'au lundi suivant, baptisé cette fois le Cyber Monday, journée de promos sur la tech.

Quels magasins participent au Black Friday 2025 ?

Le Black Friday est une opération commerciale qui peut engager n'importe quel commerce, physique ou dématérialisé. En France, on retrouve peu ou prou les mêmes participants chaque année. Lors des des précédentes éditions du Black Friday, des promotions étaient visibles chez certaines grosses enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount, et bien d'autres. Certaines enseignes spécialisées comme Zara, Électro Dépôt ou Castorama participent également régulièrement au Black Friday.

Le Black Friday est une opération très largement menée par Amazon. Le géant de l'e-commerce donne souvent le feu vert à l'opération en proposant des promotions dès le début ou le milieu du mois de novembre. L'avantage d'Amazon est surtout de proposer milles et une références de produits susceptibles d'être concernées par des baisses de prix.

En France, nous disposons également d'acteurs majeurs concernant le Black Friday. La Fnac en est sûrement l'un de ses plus grands représentants. Si l'enseigne respecte ses habitudes, nous devrions observer de premières baisses de prix en marge du Black Friday 2025 d'ici le début du mois de novembre.

Boulanger est également un participant historique du Black Friday. Il s'agit sans conteste de l'un des meilleurs sites pour retrouver des pépites de l'électroménager à prix cassé. Four, micro-ondes, réfrigérateur, aspirateurs... Les produits en promotion chez Boulanger sont nombreux pendant le Black Friday et l'enseigne propose régulièrement quelques offres exclusives aux premiers acheteurs. Il ne faudra donc pas trop tarder pour dénicher les meilleurs bons plans.

Rakuten s'est fait une place de choix parmi les sites d'e-commerce ces dernières années. Le site affiche régulièrement des promotions très agressives, notamment sur l'électronique, grâce à ses nombreux revendeurs particuliers qui viennent des quatre coins du monde. Tâchez donc de bien vérifier si le modèle que vous achetez est compatible avec nos normes européennes avant de passer à la caisse ! Nous ne manquerons pas de vous sélectionner les meilleures promotions de Rakuten pendant le Black Friday 2025.

Traditionnellement, le Black Friday est suivi d'une dernière journée de promotions baptisé "Cyber Monday". Bien que cette tradition ne soit pas suivie par l'intégralité des participants au Black Friday, elle permet à certains marchands de proposer d'ultimes offres sur différents produits. Sans pour autant être réservée aux enseignes en ligne, le Cyber Monday se distingue davantage sur internet que dans les magasins physiques. Cette année, il se tenait le lundi 2 décembre.

Et pour cause : le Cyber Monday propose avant tout des promotions sur des produits high tech. Ces derniers peuvent concerner plusieurs sortes d'offres. Si vous êtes à la recherche de gros rabais sur des ordinateurs portables, des jeux vidéo ou des tablettes, le Cyber Monday peut être l'occasion ultime de craquer.