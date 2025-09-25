La plus grande éclipse solaire du siècle arrive en France, retenez bien cette date

La France va bientôt assister au plus beau spectacle d'éclipse solaire qu'elle n'ait jamais vécu depuis 26 ans.

La France métropolitaine n'a pas été gâtée par les éclipses solaires de ces dernières années : partielles, souvent avec une visibilité faible ou modérée... Il faut dire que la dernière éclipse totale de soleil visible en France remonte à 26 ans : c'était très exactement le 11 août 1999 lorsqu'elle avait traversé le nord du pays ! Mais la bonne nouvelle, c'est que la situation va radicalement changer dans une poignée de mois.

L'Hexagone va retrouver le privilège d'observer un soleil "presque noir". Si le nord de l'Espagne sera le mieux placé pour observer sa totalité, la prochaine éclipse solaire aura des degrés d'occultation tellement élevés dans certaines régions de France que la luminosité baissera de façon spectaculaire. L'ambiance sera crépusculaire : l'une de nos régions va avoir la chance d'observer une occultation du Soleil par la Lune à 99,5% !

Le phénomène de "soleil noir" se produit lorsque la Lune masque complètement le Soleil. Autour du disque lunaire noir, un halo de lumière très faible devient alors visible : la couronne solaire. © gabort - stock.adobe.com

Avis à tous les observateurs du ciel, notez bien cette date : le mercredi 12 août 2026 au coucher du soleil, la Lune viendra s'interposer entre la Terre et le Soleil durant 1 minute et 49 secondes, de l'Islande au Portugal en passant par l'Espagne. Les habitants du sud-ouest de la France seront les mieux lotis pour observer le phénomène partiel, avec un taux d'obscuration record de 99,5% à Biarritz, de 98% à Toulouse et de 97,5% à Bordeaux.

La Bretagne et la Vendée ne seront pas si mal logés, avec un Soleil masqué à plus de 95%. L'occultation sera significative en réalité même sur la capitale, à 92%. Les habitants de l'est de la France seront en revanche bien moins lotis : le Soleil sera masqué par la Lune à 88% à Strasbourg, à 73% à Marseille et à 64% à Nice.

Et les bonnes nouvelles continuent : l'année suivante, le 2 août 2027, l'Europe sera à nouveau le théâtre d'une éclipse solaire totale en Espagne et la France pourra tout de même l'observer à plus de 50%. Puis place aux choses (très) sérieuses mais dans beaucoup plus longtemps. Le 3 septembre 2081, une éclipse solaire totale traversera la France, sa bande de totalité passant par le centre de l'Hexagone ! Cette fois-ci, aucun doute que le spectacle soit tout bonnement renversant...

Vous savez désormais où passer vos prochaines vacances d'été en France. Mais si vous souhaitez vraiment vivre l'expérience du "Soleil noir" dans la bande de totalité de l'éclipse solaire de 2026, sachez que les Baléares (Palma de Majorque) feront partie des zones très prisées pour observer l'éclipse dans sa totalité. Ne tardez pas à réserver !