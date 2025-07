Nouvelle Lune du 24 juillet : pour de nombreux signes, le tournant tant espéré va arriver

La nouvelle Lune de juillet réserve une période particulièrement réjouissante pour de nombreux signes. Créativité, loisirs et famille sont au programme de cette lunaison prometteuse.

En plein cœur du signe du Lion, la prochaine nouvelle Lune marque le début d'un nouveau cycle qui mettra à l'honneur la créativité et l'expression personnelle de chacun d'entre nous. Prévue pour ce jeudi 24 juillet à 21h11, cette lunaison pourrait bien changer le cours de votre année en vous permettant de prendre des décisions durables. C'est donc une nouvelle Lune plutôt optimiste et tournée vers l'avenir qui attend les différents signes du zodiaque.

Trois signes seront particulièrement touchés dans leur sphère créative et expressive. C'est le cas du Lion puisque cette nouvelle Lune sera la plus importante de l'année pour vous. L'astrologue Kyle Thomas vous invite à "réfléchir aux projets personnels les plus importants" dans le magazine People. Du côté du Bélier, les énergies stimulent vos passions et vous poussent à profiter des divertissements que la vie vous offre. Le Sagittaire ne devrait pas être en reste puisqu'il s'apprête à entrer dans une phase d'exploration et de découvertes. L'astrologue vous propose de profiter de cette période de congés pour tenter "d'atteindre de nouveaux horizons, que ce soit par le biais des études, de la spiritualité ou des voyages au long cours". Foncez, le monde s'offre à vous !

La nouvelle Lune du mois de juillet sera placée sous le signe de la créativité et de l'expression de soi. © Henryk Niestrój - stock.adobe.com

D'autres signes trouveront dans cette nouvelle Lune de juillet l'occasion de se recentrer sur une réflexion intérieure, loin de l'agitation et du stress ambiant. C'est le cas du Taureau qui va pouvoir travailler sur son équilibre personnel et familial, au cœur des énergies de la lunaison. La Vierge est également invitée à se donner la priorité sans état d'âme. "Il est temps de vous détendre, de vous ressourcer et de recharger vos batteries émotionnelles et mentales", préconise Kyle Thomas. Enfin, le Cancer devra se concentrer sur l'aspect financier de son existence. C'est le moment de faire le point sur ses revenus afin de maximiser l'épargne.

Cette nouvelle Lune, intrinsèquement liée au signe du Lion, souffle un vent de créativité, de divertissement et de découvertes. Elle met en valeur les besoins de chacun et nous invite à prendre des décisions en accord avec notre équilibre familial et nos ambitions. Les autres signes du zodiaque : Gémeaux, Balance, Scorpion, Capricorne, Verseau et Poissons, se trouveront donc sous l'influence de ces énergies qui devraient nous pousser à "nous exprimer et à rayonner dans le monde" et "nous encourager à sortir des sentiers battus" selon l'astrologue. Une période riche en apprentissages et en nouveautés nous attend, profitons-en !