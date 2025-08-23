Une Lune Noire va se produire ce samedi 23 août : voici ce que vous verrez dans le ciel

Le spectacle rare d'un ciel sans Lune va se produire dans la nuit du samedi 23 août, dévoilant un nouveau regard sur la voûte céleste.

Les nuits d'été sont l'occasion rêvée d'observer les étoiles, les planètes et les constellations dans des conditions optimales. Et cette nuit du samedi 23 août 2025 offrira une opportunité exceptionnelle pour les noctambules d'ouvrir grands les yeux sur la voûte céleste en raison d'un phénomène rare qui se produit seulement tous les 29 mois : une Lune Noire !

Si notre astre de nuit sera une Nouvelle Lune ce samedi, comme il s'en produit chaque mois, correspondant au moment où la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, il aura cette fois-ci quelque chose d'inhabituel. Comme l'explique le site d'astronomie Space.com, si chaque saison compte trois Nouvelle Lunes, "de temps à autre, une Nouvelle Lune supplémentaire apparaît, et la troisième de cette séquence est appelée Lune Noire". Et c'est donc le cas de la Nouvelle Lune du 23 août qui survient après celles du 24 juillet et du 25 juin, et avant celle du 21 septembre.

Cette troisième Nouvelle Lune de l'été du samedi 23 août qualifiée de Lune Noire calendaire de manière "non officielle" selon le site Starwalk, désigne donc "l'un des rares modèles de Nouvelle Lune". Mais que se passera-t-il alors ? Plus concrètement, la Lune sera totalement invisible à l'œil nu, même sans nuages, du coucher au lever du Soleil dans la nuit de samedi à dimanche, et son absence de lumière rendra le ciel particulièrement sombre, plus propice à l'observation des astres et de la Voie Lactée. L'occasion rêvée pour les passionnés d'astronomie de sortir leur télescope ou leurs jumelles !

Cette nuit particulière sera un rendez-vous unique d'observation de la voûte céleste sans être gêné par l'éclat de la Lune, puisque la face de la Lune éclairée par le Soleil sera tournée vers l'espace tandis que sa face cachée et non éclairée sera tournée en notre direction. Ainsi, la Voie Lactée apparaîtra comme une large bande lumineuse et laiteuse traversant le ciel, et le triangle formé par les étoiles Vega dans la constellation de la Lyre, Altaïr dans la constellation de l'Aigle ainsi que Deneb dans la constellation du Cygne sera particulièrement visible sans matériel. Jupiter et Saturne, les deux géantes gazeuses, seront facilement identifiables avec un petit télescope. Plus tard dans la nuit, Mars fera son apparition rougeoyante. Enfin, la Nébuleuse d'Andromède, la galaxie la plus proche de nous, apparaîtra dans le ciel.

Afin de vous faciliter toutes ces observations, nous vous recommandons d'utiliser des applications comme Stellarium ou Sky Guide qui permettent de localiser en temps réel les astres. Essayez au maximum de vous éloigner des lumières de la ville. Les meilleurs endroits pour observer le ciel nocturne étant la montagne ou les zones rurales dépourvues de pollution lumineuse.