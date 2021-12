Aymeric Caron : des confrontations sous tension face à Zemmour

Ce soir, Aymeric Caron fait face à Eric Zemmour dans le cadre d'un débat organisé par Cyril Hanouna sur C8. Ce n'est pas la première fois que le journaliste fait face au candidat désormais déclaré à la présidentielle. Et les échanges avaient déjà été musclés.

"Face à Baba", c'est la nouvelle émission politique de Cyril Hanouna sur C8. Ce soir, l'animateur de Touche pas à mon poste reçoit Eric Zemmour, candidat désormais déclaré à la présidence de la République, auquel il a proposé une série de débats de 10 minutes face à d'autres personnalités. Parmi celles-ci, Aymeric Caron lui sera opposé. Les deux anciens chroniqueurs d'On n'est pas couché ont déjà eu l'occasion d'exprimer leurs divergences d'opinion, parfois de façon assez musclée, par le passé et Zemmour l'a d'ailleurs pris pour cible dans la vidéo où il officialisait enfin sa candidature. On y voyait le visage d'Aymeric Caron au moment où le candidat évoquait "les bien pensants" qui, selon lui, nuisent à la France.

Dans une interview vidéo publiée par Le Parisien, le journaliste Aymeric Caron a pris le temps de réagir à ces propos, s'estimant "surpris" de faire partie, au même titre que Yann Barthès, des personnalités pointées du doigt dans le clip de campagne d'Eric Zemmour. "J'ai noté que Zemmour voulait faire incarner un certain nombre de plaies, de fléaux par quelques personnalités. Si j'ai bien compris, je fais partie de ces personnalités qui abîment la France".

"Il est dangereux. C'est un menteur, un falsificateur et un mythomane"

Aymeric Caron s'est par la suite exprimé sur les raisons qui feraient que, selon lui, Eric Zemmour fasse référence à lui de la sorte. "Nous avons lui et moi partagé des échanges assez musclés et que je fais partie de ceux qui disent depuis bien longtemps, depuis presque dix ans, que Zemmour est dangereux, que Zemmour est un menteur, que Zemmour est un falsificateur, que c'est un faux historien, qu'il truque les données dont il se sert pour affirmer telle ou telle chose, qu'il est mythomane." Ici, le journaliste fait référence notamment au passage d'Eric Zemmour sur le plateau d'On n'est pas couché en 2014 où il avait pris soin de démonter l'argumentaire du polémiste. "Je crois que c'était l'une des premières fois où quelqu'un lui expliquait en face qu'il était bidon."

"Pour moi, Zemmour est un fasciste"

Dans sa rapide analyse de la vidéo de déclaration de candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle, Aymeric Caron va plus loin et explique que "dans les outils et les images qu'il utilise, il y a des références fascistes. C'est très clair, pour ceux qui avaient encore un doute là-dessus." Le journaliste conclut en disant clairement ce qu'il pense du candidat : "Pour moi, Zemmour est un fasciste." Il précise d'ailleurs qu'être pointé du doigt de la sorte le rassure quelque part : "Le fait qu'il me considère comme un de ses ennemis, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi".

Une vive confrontation dans On n'est pas couché

Le 4 octobre 2014, Eric Zemmour était sur le plateau de l'émission On n'est pas couché (dont il a longtemps été chroniqueur/polémiste) face à Léa Salamé et Aymeric Caron pour évoquer son livre "Le Suicide Français" où il comptait présenter les quatre décennies qui, selon lui, sont responsables de la déconstruction de la France. Aymeric Caron s'est longuement exprimé sur le livre mais surtout sur ce qu'il appelle "la méthode Eric Zemmour" : "Amalgames, mensonges, approximations... C'est ça la méthode Eric Zemmour que vous illustrez parfaitement dans ce livre." Les deux hommes s'étaient notamment opposé sur les sources d'Eric Zemmour et sa façon de les citer, ou plutôt de ne pas les citer. "J'ai pas à citer mes sources" avait expliqué Zemmour, ce qui avait assez agacé Aymeric Caron : "Comme ça, ça vous permet de dire absolument ce que vous voulez". "Je dis ce que je veux ! On est encore en pays libre ?" s'était interrogé Eric Zemmour, l'ancien polémiste d'ONPC.

Aymeric Caron avait également eu l'occasion de mettre Eric Zemmour face à des inexactitudes factuelles dans une de ses chroniques sur RTL où il évoquait notamment le nombre d'étrangers et le nombre d'enfants étrangers vivant en France. Les deux hommes s'étaient alors vivement expliqué, Aymeric Caron concluant de la sorte au sujet de la véracité des chiffres : "Vous confondez tout à cause de vos amalgames, vos approximations et vos chiffres non sourcés, Eric."

biographie Courte d'Aymeric Caron

Aymeric Caron est un journaliste et écrivain français né le 4 décembre 1971 à Boulogne-sur-Mer en France. Après son baccalauréat, il se rend un an à Amsterdam puis intègre l'Ecole supérieur de journalisme (ESJ) de Lille en 1995. Deux ans plus tard, il enchaîne les petits boulots pour les chaînes de télévision TF1, LCI ou encore France 3. C'est en 1998 qu'il entre chez Canal+ où, en tant que reporter, il se rendra sur différents théâtre d'opération dont le Kosovo, l'Afghanistan ou encore l'Irak. En 2001, il intègre la rédaction conjointe de Canal et iTélé, fusionnées par le groupe Canal pour des raisons de coûts. Plus tard, il anime les week-ends la plage de 8 heures à 10 heures de 2006 à 2008 avant de quitter la chaîne d'information en continu.

C'est à la radio qu'il poursuit sa carrière journalistique, chez Europe 1 plus précisément où il remplace dès l'été 2009 Marc-Olivier Fogiel le temps de ses congés matinaliers. Il présente dès la rentrée 2009 la matinale des week-ends. En 2010, il devient joker de Jean-Marc Morandini pour son émission Le Grand Direct des Médias. Il quitte Europe 1 en 2011 et fait un bref passage sur la chaîne Direct 8.

En 2012, il rejoint Laurent Ruquier dans son émission On n'est pas couché où il devient chroniqueur et, avec Léa Salamé, prend donc la relève d'Audrey Pulvar et de Natacha Polony. Souvent critiqué dans son rôle de chroniqueur, comme bon nombre de ses prédécesseurs, il est remplacé par Yann Moix à la rentrée 2015.

Militant de la cause animale, Aymeric Caron ne cache pas ses engagements politiques. Végane, le journaliste publie dès 2013 "No Steak", un essai sur le rapport entre l'Homme et la viande. En 2016, il publie également "Antispéciste : réconcilier l'humain, l'animal, la nature". En 2018, il fonde le mouvement écologiste Révolution écologique pour le vivant (REV) qu'il veut comme une alternative à Europe Ecologie Les Verts.