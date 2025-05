Sujet du bac de philosophie 2025 : les notions probables pour l'épreuve

Les élèves de Terminale commenceront l'examen du bac 2025 avec l'incontournable épreuve du philosophie. Ils auront le choix entre disserter et expliquer un texte, mais sur quelles notions devront-ils travailler ? Voici les sujets probables.

La fin de l'année scolaire approche et avec elle l'examen du baccalauréat. Chaque année, c'est une case obligée pour tous les élèves de Terminale : une série d'épreuves à passer pour être diplômé et poursuivre des études supérieures. A compter du lundi 16 juin, les lycéens devront se rendre en salle d'examen et, sans surprise, c'est l'épreuve de philosophie qui ouvrira le bal.

Si les bacheliers savent qu'ils auront à rendre une dissertation ou un commentaire de texte, ils ne savent pas sur quel sujet ils devront plancher. Certains peuvent tenter d'optimiser leurs révisions en privilégiant des thèmes du programme à d'autres, mais une seule règle vaut : toutes les thématiques vues en cours sont de potentiels sujets de bac ! Mieux vont donc éviter de faire l'impasse sur certains chapitres.

Toutefois, tous les ans les sites spécialisés évaluent la probabilité pour chaque thématique de tomber à l'examen avec plus ou moins de succès. Certains ont parfois vu juste, mais il ne s'agit pas d'une science exacte et les sujets du bac de philosophie peuvent réserver des surprises.

Sujets probables du bac de philosophie 2025 : série générale

Tous les thèmes du programme ont théoriquement la même probabilité d'être au cœur de l'épreuve de philosophie le jour du bac. Des observateurs assidus des sujets de baccalauréat font cependant remarquer que les sujets ne portent pas sur les mêmes notions d'une année sur l'autre : le bonheur, la technique, la raison et la justice avaient été mises à l'honneur en 2023, tandis que la science, la vérité, l'Etat et le travail avaient été proposés aux bacheliers en 2024. Pas un seul thème en commun. Ces quatre dernières thématiques auraient donc moins de chance de tomber selon les prédictions de Diplomeo.

Il y a également des thèmes récurrents dans les sujets du bac de philosophie, année après année : le bonheur, la technique et la science ont été présents dans les sujets au moins deux fois durant les trois dernières sessions du baccalauréat. Des sujets qu'il est donc conseillé de maîtriser. A l'inverse, certains thèmes absents depuis plusieurs années dans les copies d'examen peuvent faire leur retour pour le bac 2025 : l'art, le temps, la liberté, le conscient et l'inconscient, le langage, le devoir et aussi la religion n'ont pas été des sujets traités depuis longtemps. Le site Digishcool estime d'ailleurs que le temps, la liberté, le couple conscient/inconscient, la raison, le devoir et la religion sont les sujets les plus probables en 2025.

En résumé, sur les 17 notions du programme, 10 sont jugées plus à même de tomber : le bonheur, la technique, la science, le temps, la liberté, le conscient, l'inconscient, la raison, le devoir et la religion.

Quant aux auteurs attendus pour le commentaire de texte, Digischool mise sur Emmanuel Kant pour évoquer la raison, la morale, la liberté ou le devoir, Jean-Paul Sartre pour son travail sur la conscience, la liberté et l'existentialisme et enfin Hannah Arendt pour aborde les thèmes de la politique, l'État, la liberté et la responsabilité.

Sujets probables du bac de philosophie 2025 : série technologique

En ce qui concerne l'épreuve de philosophie pour le bac technologique, les précédentes sessions ont démontré des préférences pour des sujets très récurrents : la liberté, la justice, la nature et l'art ont tous trouvé place dans les copies au moins deux fois entre 2022 et 2024. Certains d'entre eux pourraient une nouvelle fois se faufiler dans les sujets de dissertation ou de commentaire de texte. La vérité et le devoir, traités à une seule reprise dans les précédentes sessions pourraient également faire un doublé. Le site Digischool ajoute les notions de religion et de technique à la liste des sujets probables et réduit les chances du thème sur la nature.

Comme pour le bac général, il est conseillé aux élèves de s'intéresser aux sujets qui pourraient créer la surprise en tombant le jour de l'examen : notamment le bonheur, la science ou encore le couple conscient/inconscient.

Du côté des auteurs mis en avant pour le commentaire de texte, Digishcool propose également un triptyque constitué de Jean-Jacques Rousseau (la liberté, la justice et la nature), de Friedrich Nietzsche (la vérité, la religion et la morale) et de Martin Heidegger (la technique et la vérité).

Les annales du sujet du bac de philosophie 2024

En attendant de découvrir les sujets du bac de philo, les bacheliers peuvent se tourner vers les précédentes épreuves pour avoir une idée des questions philosophiques qui pourraient être posées et pour s'entraîner avant le jour-J. il est même possible de s'entraîner sur le 1er sujet de philosophie à être tombé au bac 2025 : celui tombé le 20 mai pour les bacheliers des centres étrangers en Amérique du Nord.

Les sujets de l'année précédente font également d'excellentes annales, d'autant qu'ils s'accompagnent de corrections proposées par des professeurs agrégés.

► Sujet et corrigé de philo pour la série générale

► Sujet et corrigé de philo pour la série technologique

Résultat du bac de philosophie 2025

L'épreuve de philosophie marquera le début officiel du bac 2025, lequel prendra fin pour la plupart des élèves lors de la publication des résultats prévues le 4 juillet. Les bacheliers devront donc attendre près de trois semaines pour connaître leurs résultats et savoir s'ils ont réussi l'épreuve. D'ici là, ils pourront s'appuyer sur les corrigés qui seront publiés le jour de l'épreuve pour se faire une idée de la note qu'ils obtiendront.