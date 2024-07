Donald Trump : le candidat sûr de gagner la présidentielle américaine ? Résultat des sondages

Candidat des républicains à l'élection présidentielle américaine 2024, Donald Trump espère obtenir un deuxième mandat à la Maison Blanche. La nomination d'un adversaire autre de Joe Biden chez les démocrates va-t-il l'en empêcher ?

Donald Trump retournera-t-il à la Maison Blanche ? Il l'espère et plus que ça, il l'assure. "Je promets d'être le président de toute l'Amérique et non la moitié", a lancé Donald Trump la candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024 lors de la Convention nationale des républicains à Milwaukee, le jeudi 18 juillet, après avoir prédit une "victoire incroyable" le 5 novembre prochain.

Candidat officiellement investi par le parti conservateur des républicains, Donald Trump veut décrocher le deuxième mandat qu'il n'a pas su obtenir lorsqu'il était candidat à sa réélection face à Joe Biden en 2020. S'il s'est préparé à battre le président sortant, c'est finalement un autre représentant du camp démocrate qu'il aura face à lui pour l'élection présidentielle, Kamala Harris selon toute vraisemblance même si la candidate soutenue par l'actuel locataire de la Maison Blanche devra confirmer son investiture lors de la Convention de Chicago du 19 au 22 août. Mais le changement d'adversaire ne semble pas inquiéter Donald Trump qui distille des attaques contre la vice-présidente américaine depuis le mois de juin. "Elle est tellement mauvaise, tellement pathétique" l'entend-on dire dans une vidéo publiée à cette période sur son réseau Truth social. "Kamala Harris est tout aussi ridicule que Joe Bide", a insisté son équipe de campagne le 22 juillet après le retrait de Joe Biden.

A quelques mois de l'élection présidentielle américaine, les sondages donnent effectivement l'avantage à Donald Trump. Le magnat de l'immobilier a distancé le camp démocrate et la tentative d'assassinat l'ayant visé le 13 juillet a renforcé le soutien de ses partisans. Utilisant l'image du martyr, puis celle du candidat messianique épargné par "miracle" selon son expression, Donald Trump a ravivé les espoirs du camp républicain. Mais les dernières études publiées en juillet placent le républicain et la candidate démocrate Kamala Harris au coude-à-coude et estiment que le match pourrait être serré dans les "Swing states" - ces Etats qui ont l'habitude de changer de camp et déterminent l'issue du scrutin.

Donald Trump en tête dans les Swing states

L'écart se réduit entre Donald Trump et Kamala Harris dans les sondages réalisés en juillet. La compilation de ces derniers donnent le républicain avec 48% de voix favorables, contre 47% pour la démocrate. Mais ces chiffres nationaux sont moins parlants que les tendances dans chaque Etats. L'élection présidentielle américaine est un scrutin indirect : les électeurs américains votent et élisent des grands électeurs qui sont plus ou moins nombreux selon le taux de population de chaque Etat (plus il y a d'habitants, plus il y a des grands électeurs) et ces derniers votent pour un candidat à la présidentielle. Lorsqu'un Etat est remporté par les républicains ou les démocrates, tous ses sièges sont attribués à un seul et même candidat, et c'est ce nombre de sièges qui compte pour être élu. Il faut en remporter au moins 270.

Si des Etats votent historiquement et systématique pour le même camp, d'autres appelés "Swing states" varient selon les élections et déterminent souvent l'issue du scrutin : il s'agit du Texas (38 grands électeurs), de la Floride (29), de la Pennsylvanie (20), de l'Ohio (18), de la Géorgie (16), du Michigan (16) de la Caroline du Nord (15), de l'Arizona (11), du Wisconsin (10) et de l'Iowa (6). Ce sont ces Etats qui comptent beaucoup de grands électeurs qu'il faut remporter. Et pour l'heure, selon le 270towin, Donald Trump est en tête dans la plupart d'entre eux.