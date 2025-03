Guerre en Ukraine : la lettre envoyée par Zelensky à Trump pourrait tout changer

Volodymyr Zelensky a envoyé une lettre à Donald Trump dans laquelle il assure être "prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable".

En direct

08:16 - "Nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie" assure Trump Pendant son discours au Congrès, ce mardi 4 mars 2025, Donald Trump a également évoqué un rapprochement avec la Russie. "Simultanément, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et nous avons reçu des signaux forts indiquant qu'ils sont prêts pour la paix", a réaffirmé le président américain. "Ne serait-ce pas magnifique?", a-t-il lancé.

08:08 - Le président biélorusse propose d’accueillir des pourparlers de paix à Minsk Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a proposé d’accueillir à Minsk des pourparlers de paix sur l’Ukraine, lançant une invitation à ses homologues américain Donald Trump, russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un entretien publié mercredi. "Dites à Trump que je l’attends ici, ensemble avec Poutine et Zelensky", a déclaré Alexandre Loukachenko, selon l’agence de presse officielle Belta. "Nous allons nous asseoir et nous mettre d’accord tranquillement". Selon lui, il est nécessaire de "se mettre d’accord" avec Volodymyr Zelensky "puisqu’une grande partie de la société ukrainienne est derrière lui". "Il n’y a que 200 km entre la frontière biélorusse et Kiev. Une demi-heure en avion. Venez", a-t-i lancé.

07:54 - Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 20h Emmanuel Macron prendra la parole en direct, ce mercredi soir à 20 heures face aux Français dans un contexte international plus que tendu, notamment concernant le rapport de force déterminant entre l'Ukraine de Zelensky et les Etats-Unis de Trump. "Mes chers compatriotes, Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h", écrit-il ce matin sur X.

07:52 - Trump dévoile la lettre de Zelensky devant le Congrès américain Face à un Congrès sous tension ce mardi, Donald Trump s'est exprimé pendant près de 1h40, soit le plus long de l'histoire américaine. "Nous ne faisons que commencer", les Etats-Unis sont "sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu et n'en connaîtra peut-être jamais plus", a-t-il assené. Après avoir déclaré qu'il avait été "sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique", il a évoqué le sujet ukrainien. "J'ai reçu une lettre importante du président ukrainien Zelensky. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable", a indiqué le président américain. "Il a déclaré: 'Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction énergique du président Trump pour obtenir une paix durable. Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance'", poursuit le magnat de l'immobilier. "J’apprécie qu’il ait envoyé cette lettre. Je l’ai reçue il y a peu de temps", a-t-il également indiqué.

04/03/25 - 23:09 - L'altercation entre Trump et Zelensky "totalement organisée" par la Maison-Blanche pour François Hollande FIN DU DIRECT - Sur le plateau de BFMTV mardi soir, François Hollande a estimé que l'altercation qui a secoué la scène internationale ces derniers jours, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, "était totalement organisée". Pour l'ex-chef de l'État, le président ukrainien était le premier surpris par la présence de la presse dans le bureau ovale. "D'abord, on intimide : 'Pourquoi vous êtes-vous mis dans cette tenue-là ?' Ensuite, on va le surprendre par la sortie du vice-président : 'Pourquoi tu n'as pas dit merci ?' Donc ça, c'est une espèce de pression. Et puis, enfin, c'est le coup de grâce de Donald Trump qui lui dit : 'Si t'as pas signé l'accord, tu ne peux pas avoir notre soutien'", analyse François Hollande.

04/03/25 - 22:17 - Donald Trump sur le point d'annoncer la signature d'un accord sur les minerais ? C'est en tout cas ce qu'affirment trois sources à Reuters, dont Midi Libre se fait notamment l'écho. Selon elles, le président américain aurait indiqué à ses conseillers qu'il compte annoncer, à l'occasion de son très attendu discours devant le Congrès ce mardi soir, que le fameux accord sur les minerais ukrainiens va être signé. La présidence s'est toutefois gardée de tout commentaire.

04/03/25 - 21:31 - "Donald Trump n'est pas un allié", mais "un partenaire", estime François Hollande Invité de l'édition spéciale de BFMTV consacrée à la guerre en Ukraine mardi soir, François Hollande a jugé que "Donald Trump n'est pas un allié", mais "un partenaire". Pour l'ancien président, "la bascule n'est pas l'intervention russe, c'est Donald Trump. [...] La bascule, c'est quand l'allié principal devient le partenaire de l'adversaire".