Guerre en Ukraine : Moscou attaquée, un coup de Kiev pour changer la donne

L'Ukraine a lancé une attaque de drones "massive" sur la région de Moscou dans la nuit de lundi à mardi pour '"inciter" la Russie a accepter une trêve aérienne. L'offensive a eu lieu à quelques heures d'une rencontre entre les autorités ukrainiennes et américaines pour parler d'un cessez-le-feu.

En direct

10:04 - Le bilan de l'attaque aérienne s'alourdit Le bilan de l'attaque de drones ukrainiens sur Moscou et sa région s'alourdit selon le gouverneur de Moscou Andrey Vorobyov. Les frappes ont fait deux morts et des dizaines de blessés.

09:53 - Une attaque de l'Ukraine pour "inciter" la Russie à faire une trêve Silencieuse depuis ce matin, l'Ukraine a finalement revendiqué l'attaque de drones ayant touché Moscou et a expliqué que cette offensive avait pour but d'"inciter" Vladimir Poutine à accepter la trêve aérienne proposée par Kiev comme une condition préalable à d'éventuels pourparlers visant à mettre fin à la guerre. "Il s'agit là d'un signal supplémentaire adressé à [Vladimir] Poutine pour l'inciter à s'intéresser à une trêve aérienne", a déclaré Andriï Kovalenko, le porte-parole du Centre gouvernemental ukrainien contre la désinformation.

09:33 - L'Ukraine n'a pas fait de commentaire sur l'attaque contre Moscou Le ministère de la Défense russe accuse l'Ukraine d'être à l'origine de l'attaque de drones qui a touché la région de Moscou cette nuit. Certains commentateurs se montrent également affirmatif sur l'origine ukrainienne de l'attaque, notamment Steve Rosenberg de la BBC. Mais l'Ukraine n'a fait aucun commentaire pour revendiquer l'attaque ou au contraire pour démentir en être l'auteur.

09:12 - Les Etats-Unis attendent des concessions des deux côtés Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, se rend en Arabie Saoudite ce mardi en vue des discussions avec la délégation ukrainienne sur un cessez-le-feu. Mais le haut responsable a déjà indiqué qu'il n'y aura "pas de cessez-le-feu ni de fin à cette guerre si les deux parties ne font pas de concessions". Si l'Ukraine consent à quelques concessions lors des échanges, il faudra encore échanger avec la Russie pour obtenir des avancées, il n'y aura donc pas d'accord de trêve dans les prochaines heures. Le président ukrainien s'est dit prêt à quelques efforts, notamment sur l'exploitation de minerais sur ses terres, mais refuse de voir les intérêts de l'Ukraine ignoré en particulier sur le respect de ses frontières. Reste donc à savoir quel genre de concession attendent les Etats-Unis de l'Ukraine et de la Russie. "Il suffit d’avoir une idée générale des concessions possibles pour [les Ukrainiens] et de ce dont ils auraient besoin en retour, puis de découvrir la position russe à cet égard. Cela nous donnera ne assez bonne évaluation de la distance qui les sépare réellement", a ajouté Marco Rubio.

08:30 - Reprise des discussions entre l'Ukraine et les Etats-Unis Les délégations ukrainienne et américaine doivent se rencontrer en Arabie Saoudite, ce mardi 11 mars, pour discuter d'un accord de cessez-le-feu avec la Russie. Le président ukrainien a à nouveau proposé une "trêve dans les airs" et "en mer", soit un cessez-le-feu partiel facile à mettre en place, mais à condition que les intérêts de Kiev soient "pris en compte". Une proposition jugée prometteuse par le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio. Lequel attend tout de même d'autres concessions ukrainiennes, peut-être sur l'accord concernant l'exploitation des minerais ukrainiens ? Les Etats-Unis pourraient insister sur ce point. Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à signer cet accord, mais pourrait également s'en servir comme monnaie d'échange pour obtenir plus de garanties.

08:19 - Une attaque à quelques heures des négociations sur un cessez-le-feu L'attaque aérienne sur Moscou et sa région intervient à seulement quelques heures de la reprise des discussions entre l'Ukraine et les Etats-Unis autour d'un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Un timing qui ne semble pas être dû au hasard alors que Volodymyr Zelensky a proposé une "trêve dans les airs et en mer". L'Ukraine a-t-elle mené une offensive pour prouver ses capacités militaires et pousser la Russie à accepter ce cessez-le-feu partiel ? Le Kremlin répète depuis plusieurs jours que le président ukrainien ne souhaite pas mettre fin à la guerre, un argument qui pourrait être à nouveau utilisé après l'offensive.

08:08 - La Russie dit avoir été ciblée par plus de 300 drones La Russie a abattu 337 drones, dont 91 uniquement dans la région de Moscou, dans la nuit de lundi à mardi a indiqué le ministère de la Défense russe dans un communiqué. Le ministère attribue l'ensemble des drones ayant mené l'assaut à l'Ukraine. Il s'agit là de l'attaque la plus importante ayant touché le territoire russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Les autorités russes qui assurent avoir repoussé l'attaque russe ont dressé un premier bilan : "Pour l'heure, nous avons recensé un mort et trois blessés dans le district urbain de Leninski et à Domodedovo", deux localités situées dans la grande banlieue sud de Moscou, a indiqué le député russe Andreï Vorobiov sur Telegram.

10/03/25 - 23:43 - Une nouvelle réunion demain à l'Élysée FIN DU DIRECT - Alors que les Américains et les Ukrainiens doivent se rencontrer ce mardi en Arabie saoudite, en France, Emmanuel Macron recevra pour sa part les chefs d'état-major des armées de l'Union européenne et de l'Otan au palais de l'Élysée. La réunion est prévue à partir de 17h30.