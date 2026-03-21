Résultat de l'élection municipale 2026 Albi : Frédéric Cabrolier (RN) mise sur ses soutiens nationaux pour conquérir Albi

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Albi oppose Nathalie Ferrand-Lefranc, Frédéric Cabrolier, Marie-Louise At et Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Suivez le 2e tour en direct.

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12:16 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil défend son bilan face aux critiques de ses adversaire À Albi, le débat de l'entre-deux-tours des élections municipales a révélé les tensions entre les candidats avant le second tour. La maire sortante, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, a mis en avant ses réussites, tandis que ses adversaires critiquent sa gestion des enjeux locaux comme la voirie et l'attractivité. Les discussions portent sur des thématiques clés telles que l'environnement et l'économie. Lire sur letarnlibre.com

20/03/26 - 14:56 - Après un débat, voici les propositions des candidats sur l'économie locale Les candidats aux municipales de 2026 à Albi ont débattu sur l'économie locale et l'attractivité. Frédéric Cabrolier, du RN, propose des aides à l'immobilier et une baisse de la CFE, tandis que Marie-Louise At plaide pour un manager de centre-ville et un développement touristique. Tous s'accordent sur la nécessité de revitaliser le commerce et d'attirer les entreprises. Lire sur letarnlibre.com

20/03/26 - 11:56 - Frédéric Cabrolier (RN) mise sur ses soutiens nationaux pour conquérir Albi Frédéric Cabrolier, candidat du RN à Albi pour les municipales de 2026, bénéficie du soutien de Louis Aliot, maire de Perpignan, et Jean-Philippe Tanguy, membre du RN à l'Assemblée. Lors d'une conférence, il a mis en avant cette alliance politique qui reflète son engagement local. Au premier tour, il avait obtenu 17,34 % des voix. Lire sur lejournaldici.com

19/03/26 - 16:11 - Frédéric Cabrolier reçoit du soutien à Albi À Albi, Frédéric Cabrolier, candidat du RN pour les élections municipales de 2026, bénéficie du soutien de Louis Aliot et Jean-Philippe Tanguy, figures importantes de son parti. Cabrolier a exprimé sa fierté d'avoir ces soutiens lors d'une conférence de presse. Lors du premier tour, il avait obtenu 17,34 % des voix. Lire sur lejournaldici.com

19/03/26 - 16:11 - Les électeurs de Lescure-d’Albigeois appelés à rester mobilisés À Lescure-d’Albigeois, Ghislain Pellieux, tête de liste de Lescure Autrement, appelle les électeurs à rester mobilisés pour le second tour des élections municipales de 2026. Avec 35,34 % des voix au premier tour, il se positionne comme une alternative face à la majorité actuelle. Son programme, basé sur une gestion responsable, vise à répondre aux attentes des Lescuriens. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 15:11 - Les débats municipaux d'Albi tournent autour du pouvoir d'achat Les élections municipales de 2026 à Albi voient les candidats débattre de sujets cruciaux tels que le pouvoir d'achat et la vacance commerciale. Marie-Louise At (DVD) et Frédéric Cabrolier (RN) proposent de ne pas augmenter les impôts et d'améliorer l'attractivité du centre-ville, tandis que Stéphanie Guiraud-Chaumeil (DVD), la maire sortante, défend son bilan et des investissements significatifs. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 11:41 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil appelle les électeurs à rejeter les autres candidats À Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire sortante, s'exprime fermement en faveur de sa liste 'Albi ensemble' à l'approche du second tour des élections municipales de 2026. Elle affirme représenter la seule équipe modérée et appelle les électeurs à rejeter ses adversaires, qualifiés d'extrémistes. Le vote se déroulera le 22 mars. Lire sur lejournaldici.com

18/03/26 - 23:41 - Les communistes soutiennent Ferrand à Albi À Albi, lors des élections municipales de 2026, les communistes albigeois appellent à voter pour Nathalie Ferrand-Lefranc, se dissociant de la liste principale dirigée par Jean-Luc Suarez. Ils estiment que ses propositions pourraient mener à une union des listes. Les communistes regrettent le manque de collaboration avec les autres partis pour répondre aux préoccupations locales. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 23:41 - Débat électoral à Albi À Albi, le débat préélectoral pour les municipales de 2026 a révélé des lignes de fracture claires entre les candidats, malgré des échanges généralement mesurés. La maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil est confrontée à Nathalie Ferrand-Lefranc, Frédéric Cabrolier et Marie-Louise At, qui défendent des positions divergentes sur des sujets comme la sécurité et l'économie. Les divergences sur les transports et le développement urbain se sont également intensifiées, rendant la campagne électorale particulièrement dynamique. Lire sur ladepeche.fr