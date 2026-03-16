Résultat de l'élection municipale 2026 à Argenteuil : Georges Mothron face à Yassin Zeghli, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argenteuil opposera Georges Mothron à Yassin Zeghli. Philippe Doucet et Nicolas Bougeard sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
09:32 - Argenteuil se prépare pour le second tour électoral
À Argenteuil, le maire LR sortant Georges Mothron est assuré d'être au second tour des élections municipales de 2026 avec 40,86 % des voix. Il devra affronter trois autres candidats, dont Yassin Zegli de LFI et Philippe Doucet de Divers gauche. Les autres candidats, Franck Debeaud, Nadir Slifi et Dominique Mariette, sont éliminés. Lire sur mesinfos.fr
09:31 - Georges Mothron mène les municipales à Argenteuil
À Argenteuil, Georges Mothron, maire sortant, domine le premier tour des élections municipales de 2026 avec 37,73% des voix, face à Yassin Zeghli de La France insoumise qui obtient 26,58%. Malgré l'appel au rassemblement de Zeghli, la gauche rencontre des difficultés. L'abstention atteint 57,50% parmi les électeurs inscrits. Lire sur actu.fr
15/03/26 - 19:45 - Les défis socio-économiques d'Argenteuil et leurs implications électorales
Les données démographiques et socio-économiques d'Argenteuil montrent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 41% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,79%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (44,12%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (36,59%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 32500 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 30,61% et d'une population étrangère de 24,42% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Argenteuil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,16% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.
15/03/26 - 17:57 - Le RN marque des points à Argenteuil
Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Argenteuil il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 12,57% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 26,62% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 11,17% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Argenteuil comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 17,86% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 17,91% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Paul Vannier.