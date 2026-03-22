Résultat de l'élection municipale 2026 à Tours : les résultats dévoilés, Emmanuel Denis est réélu

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Tours ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026. Emmanuel Denis sera le futur maire de Tours.

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23:04 - Les chiffres affinés à Tours, le RN loin derrière Emmanuel Denis est réélu (47%), devant son adversaire Christophe Bouchet (près de 44 %). Aleksandar Nikolic (RN) est derrière avec environ 9 % des suffrages, selon La Nouvelle République.

22:02 - Emmanuel Denis (LDVG) en tête à Tours Avec une base de 30,74% d’inscrits, le ministère de l'Intérieur indique que Emmanuel Denis 47,86% (LDVG) est en tête devant Christophe Bouchet 43,63% et Aleksandar Nikolic 8,51% à Tours.

19:26 - Les maires s'affrontent à Tours Emmanuel Denis, le maire écologiste de Tours, est en ballotage favorable pour le second tour. Après un premier tour où il a obtenu 34,04 % des voix, il a fusionné sa liste avec celle de Marie Quinton de LFI, renforçant ainsi son soutien. Christophe Bouchet, l'ancien maire divers droite, se classe deuxième avec 23,88 % des suffrages. Lire sur actu.fr

17:27 - Voici le taux de participation à 17h à Tours Alors que les estimations pour le second tour des municipales 2026 à Tours se précisent, le ministère a communiqué un taux de participation de 51,36 % à 17h pour le département de l'Indre-et-Loire. Ce chiffre marque une nette progression par rapport au scrutin de 2020 marqué par le Covid (40,33 %), tout en restant inférieur aux performances des législatives de 2024 (62,16 %) et des municipales de 2014 (58,12 %) à la même heure.

14:31 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans l'Indre-et-Loire A Tours, les résultats du 2e tour des élections municipales ont déjà un premier indicateur significatif : le taux de participation à midi. Le taux de participation dans le département de l'Indre-et-Loire s'élève à 23,65%. Un chiffre à comparer aux 27,58% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,31% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,87% en 2014).

07:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Tours Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur la manière dont est régie leur ville. Pour mémoire, Emmanuel Denis a conquis la mairie au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Les 85 bureaux de vote de la ville de Tours seront ouverts de 8 heures à 19 heures pour recevoir les citoyens. Pour être informé gratuitement des résultats des élections à Tours dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.

21/03/26 - 15:59 - Les résultats de la dernière élection à Tours Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Tours ? Au terme du premier tour à l'époque, Emmanuel Denis (Union de la gauche) a creusé l'écart en rassemblant 35,45% des bulletins. À ses trousses, Christophe Bouchet (Union de la droite) a engrangé 6 492 suffrages en sa faveur (25,62%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Emmanuel Denis l'a finalement emporté avec 54,94% des bulletins, face à Christophe Bouchet qui a obtenu 45,05% des électeurs inscrits. Le candidat étiqueté Union de la gauche a certainement bénéficié des votes des partisans des listes de gauche éjectées au premier tour, récupérant 5 493 voix supplémentaires entre les deux tours.

20/03/26 - 17:14 - Fin de campagne pour les candidats À Tours, la campagne pour les élections municipales touche à sa fin avec Emmanuel Denis, le maire sortant, et son adversaire Christophe Bouchet en pleine confrontation. Denis, soutenu par la gauche dont LFI, met en avant la fermeture du pont Wilson alors que Bouchet promet de le rouvrir. L'issue du scrutin reste incertaine, avec des tensions croissantes concernant les alliances politiques. Lire sur 37degres-mag.fr

20/03/26 - 15:06 - Aleksandar Nikolic (RN) investit le terrain et les réseaux sociaux pour convaincre des électeurs À Tours, le Rassemblement National d'Aleksandar Nikolic se prépare pour les élections municipales de 2026, visant à confirmer sa présence au second tour après une déception en 2020. Fort de plus de 11% des voix, le parti espère élargir sa base et éviter les pertes de voix historiques. Nikolic intensifie sa campagne en ciblant divers publics, principalement par des actions sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Lire sur 37degres-mag.fr