Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourges : l'ensemble des résultats en temps réel avec le score de chaque liste
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Bourges sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Bourges et la liste complète des élus.
20:36 - Le maire sortant de Bourges est réélu
A Bourges, Yann Galut est réélu avec 53,4 % des suffrages exprimés au 2e tour de ces municipales selon les premières estimations. Plus de chiffres à venir.
20:20 - Y. Galut est réélu avec 53,4 % à Bourges
Selon IFOP-Fiducial et LCI, à Bourges, Y. Galut est réélu avec 53,4 % des suffrages ce dimanche 22 mars.
20:10 - Yann Galut élu
Les résultats du deuxième tour des Municipales sont tombés à Bourges avec Yann Galut 53,40% en tête, Philippe Mercier 34,25%, Ugo Iannuzzi 12,35%.
17:16 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans le Cher
Dans le Cher, 49,49% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 58,27% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32,08% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 56,38%.
12:18 - Un premier indicateur sur la participation aux municipales
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Bourges ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Cher s'élève à 21,63%. Un chiffre à comparer aux 28,53% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,26% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,48% en 2014).
08:20 - Bourges doit trancher dans une triangulaire serrée pour les municipales 2026
Dans le Cher, les élections municipales de 2026 se poursuivent avec un second tour ce dimanche, en raison de résultats insuffisants au premier tour. À Bourges, une triangulaire oppose le maire sortant Yann Galut à Philippe Mercier et Ugo Iannuzzi. D'autres communes comme Vierzon et Saint-Amand-Montrond connaissent également des situations similaires. Lire sur leberry.fr
07:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Bourges
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 59 bureaux de vote de Bourges sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Les municipales sont l'occasion pour les votants de Bourges de se prononcer sur les défis qui affectent leur ville. À Bourges comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, Yann Galut (Divers gauche) a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les municipales 2026 à Bourges est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
21/03/26 - 16:11 - Ugo Iannuzzi, Yann Galut et Philippe Mercier confirmés au 2e tour
La finale de ces élections municipales à Bourges opposera Ugo Iannuzzi, Yann Galut et Philippe Mercier dans une triangulaire. Découvrez les compositions des listes sur notre page des municipales à Bourges
20/03/26 - 20:16 - Yann Galut promet engagement et proximité lors de son dernier meeting à Bourges
Yann Galut, maire sortant de Bourges, est arrivé en tête des élections municipales lors du premier tour avec près de 48% des voix. Lors de son dernier meeting, il a promis engagement et écoute envers les habitants, tout en soulignant les réussites de son mandat. Les thèmes abordés incluent la sécurité, l'éducation et la mobilité. Lire sur leberry.fr
20/03/26 - 14:56 - Ugo Iannuzzi critique "la fausse droite locale" avant le second tour à Bourges
Ugo Iannuzzi, candidat RN à la mairie de Bourges, mobilise ses partisans en vue du second tour des élections municipales. Il critique la 'fausse droite locale' et appelle à un changement radical face à ses adversaires. Son programme axé sur la sécurité et la revitalisation du centre-ville a suscité l'enthousiasme de son équipe. Lire sur leberry.fr