Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg : Catherine Trautmann fait son grand retour, les scores détaillés
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg a été dévoilé ce dimanche 22 mars et non sans suspense. L'ancienne édile Catherine Trautmann l'a emporté et revient donc à la tête de la ville plus de 20 ans plus tard.
- L'élection municipale 2026 à Strasbourg a livré son verdict. Catherine Trautmann a réuni 37% des voix selon les résultats complets du ministère de l'Intérieur et a donc devancé la maire sortante écologiste Jeanne Barseghian (31,70%) et le candidat LR Jean-Philippe Vetter (31,29%).
- Le scrutin a été très serré puisque les premières estimations des résultats donnaient Jeanne Barseghian en tête, mais un retournement de situation a eu lieu en cours de soirée, au fil des dépouillements. À 75 ans, Catherine Trautmann redevient donc maire après l'avoir été déjà à deux reprises (1989-1997, 2000-2001).
- Il y a eu un "non à cette radicalité qu'une partie de la gauche peut représenter aujourd'hui, mais un choix pour la sociale-démocrate que je suis", a estimé Catherine Trautmann au lendemain de l'élection sur France Inter en référence à l'alliance avec la France insoumise de son adversaire. De son côté, elle s'était alliée avec le candidat Horizons Pierre Jakubowicz.
- Découvrez le détail des résultats de l'élection municipale à Strasbourg.
11:26 - Catherine Trautmann toujours socialiste
L'alliance de Catherine Trautmann avec le candidat Horizons Pierre Jakubowicz pour le second tour l'avait placée en "dehors du parti socialiste" selon le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Ce lundi, au lendemain de la victoire de la candidate socialistes, il a assuré sur BFMTV que cette dernière était toujours "socialiste" et n'avait "pas été exclue". Il a expliqué que le parti lui avait "retiré l'investiture" mais que, pour autant, elle n'avait "pas été exclue" du PS. "Je suis toujours socialiste", a, de son côté, réaffirmé Catherine Trautmann ce lundi sur Ici Alsace.
02:39 - Jean-Philippe Vetter déçu lors des municipales à Strasbourg
À Strasbourg, Jean-Philippe Vetter (LR) a subi une défaite amère lors des élections municipales de 2026, terminant troisième derrière Catherine Trautmann (PS) et Jeanne Barseghian (écologistes). Malgré une campagne bien menée, son équipe a été devancée par un fort soutien pour Barseghian, laissant ses partisans dans le désarroi. Vetter a promis de représenter les voix des Strasbourgeois qui ne l'ont pas soutenu, soulignant l'importance du consensus dans la ville. Lire sur dna.fr
02:37 - Catherine Trautmann remporte Strasbourg aux municipales
À Strasbourg, Catherine Trautmann a remporté les élections municipales de 2026, suscitant une ambiance de joie mêlée de suspens parmi ses partisans. Elle appelle à la réconciliation des Strasbourgeois et à la revitalisation de la ville après un mandat jugé manqué. Trautmann entame ainsi son troisième mandat en tant que maire. Lire sur dna.fr
00:02 - "La victoire qui m’est accordée ce soir est claire", se félicite Trautmann (PS)
"La municipalité sortante écologiste a fait alliance avec LFI en se radicalisant. La victoire qui m’est accordée ce soir est claire. Je trace la distance avec la maire sortante et avec le candidat républicain, cette victoire n'est pas discutable, elle me donne la possibilité de continuer de travailler avec les Strasbourgeois", déclare Catherine Trautmann (PS) élue à Strasbourg, sur BFMTV.
22/03/26 - 22:25 - Des chiffres du ministère
A Strasbourg, sur une base de 35,35% d’inscrits pour ce 2e tour des Municipales, voici les résultats partiels : Catherine Trautmann 37,52% (LDVG), Jeanne Barseghian 32,67%, Jean-Philippe Vetter 29,82%
22/03/26 - 22:08 - De nouveaux résultats partiels à Strasbourg
Selon les dernières estimations sur la base du dépouillement (119 bureaux sur 149) rapportées par les Dernières nouvelles d’Alsace, Catherine Trautmann est toujours en tête (37,20 %), devant le LR Jean-Philippe Vetter (31,85 %) et la maire sortante écologiste Jeanne Barseghian (30,96 %).
22/03/26 - 21:41 - Trautmann aurait donc finalement remporté Strasbourg
Coup de théâtre à Strasbourg. D'abord en tête lors des premières estimations, l’écologiste Jeanne Barseghian, alliée à LFI, aurait finalement perdu l'élection face à la candidate socialiste Catherine Trautmann, donnée en tête avec 37 % des voix contre 31% des voix pour la maire sortante, et 30,8 % pour Jean-Philippe Vetter (LR).
22/03/26 - 21:18 - Catherine Trautmann serait élue
Selon l'estimation Ifop, la candidate divers gauche-Horizons Catherine Trautmann est donnée en tête avec 37 % des voix, face à la maire sortante (Ecologiste-LFI) avec 31% des voix.
22/03/26 - 20:55 - Jeanne Barseghian est réélue à Strasbourg
À Strasbourg, Jeanne Barseghian est réélue avec 37% des voix selon l'IFOP.
22/03/26 - 20:00 - Les bureaux de vote sont fermés
C'est la fin de ce deuxième tour des élections municipales avec la fermeture de tous les bureaux de vote à 20h. Il est désormais temps de réaliser le dépouillage, les résultats partiels vont tomber au fur et à mesure de la soirée.