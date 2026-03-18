Résultat de l'élection municipale 2026 Grenoble : une duel se prépare après un accord et un retrait

Pour le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble, deux candidats de gauche à s'être qualifiés ont formé une alliance face à Alain Carignon arrivé en tête des résultats du 1er tour, tandis qu'un autre s'est retiré.

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11:26 - Face à une division à gauche À Grenoble, les élections municipales de 2026 dévoilent une tension au sein de la gauche. Romain Gentil a exprimé sa déception face à l'échec des négociations pour unir les forces de gauche, ce qui laisse la liste La France insoumise dominer. La situation soulève des préoccupations quant à l'avenir politique de la ville. Lire sur ledauphine.com

11:04 - Romain Gentil déplore l'absence d'accord avec Ruffin À Grenoble, Romain Gentil, candidat de la liste Grenoble Capitale citoyenne, exprime son regret de ne pas avoir réussi à établir une alliance avec Laurence Ruffin pour le second tour des élections municipales prévu le 22 mars 2026. Malgré ses efforts de dialogue et son score de 10% lui permettant de se maintenir et donc de peser dans les discussions, Romain Gentil regrette d'avoir du se retirer sans avoir obtenir d'accord. La situation met en lumière les tensions politiques et les désaccords sur les propositions de coopération entre les deux camps. Lire sur placegrenet.fr

09:27 - Romain Gentil ne fusionne pas à Grenoble À Grenoble, Romain Gentil a décidé de renoncer à fusionner sa liste avec celle de Laurence Ruffin à l'approche du second tour des élections municipales 2026, n'ayant pas trouvé de terrain d'accord. Malgré un score initial de 10 %, son score a été révisé à 9,9952 %. Les négociations ont échoué et il juge la situation injuste pour ses électeurs. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

09:27 - Alain Carignon maintient sa liste à Grenoble Alain Carignon, candidat LR à Grenoble, a révélé qu'il ne formerait aucune alliance pour le second tour des élections municipales de 2026, gardant la même liste qu'au premier tour. Il critique l'alliance entre les partis de gauche et reste confiant quant à la mobilisation des électeurs qui n'ont pas soutenu la mairie sortante. Carignon espère convaincre certains électeurs des autres listes, malgré des incertitudes sur leur choix. Lire sur mesinfos.fr

08:27 - Laurence Ruffin ne parvient pas à fusionner Les élections municipales de 2026 à Grenoble montrent des tensions au sein de la gauche. Romain Gentil refuse une alliance avec Laurence Ruffin, qualifiant ses propositions d'« irrespectueuses », malgré des tentatives de dialogue. Les candidats de la droite, comme Alain Carignon, ont également renforcé leurs soutiens pour le second tour. Lire sur actu.fr

08:16 - Des fraudes possibles aux élections ? À Grenoble, une accusation de procuration frauduleuse a émergé impliquant Thibault Martin, colistier de Laurence Ruffin. La famille d'une octogénaire sous tutelle a découvert qu'une procuration avait été faite à l'insu de la résidente d'Ehpad. Une plainte sera déposée pour annuler la procuration, alors que l'entourage de Ruffin dément toute fraude. Lire sur grenoblemag.com

17/03/26 - 17:16 - Laurence Ruffin travaille à une alliance avec LFI À Grenoble, Laurence Ruffin annonce un accord avec La France insoumise pour les élections municipales de 2026. Cet accord, réalisé après des sondages décevants, vise à constituer une liste commune au deuxième tour afin de maintenir un projet de gauche pour la ville. Ruffin insiste sur la nécessité de l'union pour contrer les menaces d'Alain Carignon. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 16:51 - Le Mouvement Démocrate de l'Isère apporte son soutien à Alain Carignon pour le second tour Le Mouvement Démocrate de l'Isère soutient la liste d'Alain Carignon pour le second tour des élections municipales à Grenoble. La présidente Anne-Sophie Chardon appelle les citoyens à se rassembler pour faire barrage à La France insoumise et aux Écologistes, prônant une gouvernance stable. Le MoDem 38 propose une alternative démocratique face aux défis actuels. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 16:50 - Romain Gentil annonce ne pas se maintenir pour le second tour À Grenoble, Romain Gentil, candidat aux élections municipales de 2026, a annoncé son retrait pour le second tour après avoir été disqualifié pour trois voix. Il exprime sa déception face à l'attitude de Laurence Ruffin et évoque la possibilité de contester les résultats en raison d'irrégularités. Malgré cela, il n'émet pas de consigne de vote tant que les listes ne sont pas clarifiées. Lire sur mesinfos.fr