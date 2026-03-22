Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvais : retrouvez le verdict de l'élection sur place
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Beauvais sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Beauvais et la liste complète des élus.
21:21 - Les résultats sont complets à Beauvais
Il n'y a désormais plus aucun doute. Avec 47,34% des voix, c'est Franck Pia (LDVD) qui est élu maire de Beauvais pour les années à venir. Le candidat l'emporte face à Roxane Lundy (39,28%) et Claire Marais-Beuil (13,37%).
17:21 - La participation à 17h dans le département
La participation à 17h a été communiquée par le ministère dans le département de l'Oise, elle s'élève à 49,23%. Un chiffre à comparer aux 58,9% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 39,75% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,1%. Un bon indicateur déjà pour la ville de Beauvais dans ce second tour des Municipales.
14:25 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans l'Oise
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Beauvais ont déjà indicateur significatif et il concerne la participation. A midi, le taux de participation dans le département de l'Oise s'élève à 19,36%. Un chiffre à comparer aux 28,01% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,09% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,07% en 2014).
07:14 - Pour rappel, voici les candidats officiels du 2e tour des élections municipales à Beauvais
Les candidats officiels du 2e tour des municipales 2026 ont été dévoilés mercredi 18 mars à Beauvais, par le ministère de l'Intérieur. Franck Pia, Claire Marais-Beuil, Roxane Lundy sont les trois têtes d'affiches de ce second round. Voir tous les candidats liste par liste à Beauvais
21/03/26 - 14:55 - Roxane Lundy veut incarner l'alternative face à 25 ans de majorité sortante à Beauvais
Deux jours avant le second tour des élections municipales, Roxane Lundy, tête de liste de l'union de la gauche "Beauvais en mieux", a adressé sur Instagram un message fort aux électeurs pour les inciter à la mobilisation. Qualifiant ce scrutin d'historique, la candidate estime qu'une opportunité réelle de changement se présente pour la première fois après un quart de siècle sous la même équipe municipale. Elle appelle les habitants à s'interroger sur la vitalité de leur centre-ville et l'entretien des équipements publics, comme les gymnases et les écoles, pour motiver leur choix ce dimanche 22 mars. Elle exhorte les Beauvaisiens à ne pas se laisser "confisquer l'élection" et à transformer ce qu'elle perçoit comme une volonté majoritaire de changement en une victoire dans les urnes. Pour la candidate, ce "rendez-vous démocratique" doit permettre d'insuffler une nouvelle énergie à la ville.
16/03/26 - 22:52 - Beauvais, Franck Pia en tête du premier tour
Les élections municipales à Beauvais voient Franck Pia en tête avec 43,57% des suffrages, tandis que Roxane Lundy obtient 32,86%. Avec une participation de 49,18%, la gauche espère séduire les abstentionnistes pour le second tour, tandis que Pia se prépare à poursuivre sa campagne. Claire Marais-Beuil du Rassemblement national double son score mais reste en retrait. Lire sur oisehebdo.fr
16/03/26 - 22:51 - L'union de gauche plafonne à Beauvais en 2026
À Beauvais, Roxane Lundy et l'union de gauche semblent avoir atteint un plafond de verre aux élections municipales de 2026, avec une légère progression par rapport à 2020. Malgré quelques gains dans les quartiers populaires, la gauche a perdu des voix par rapport aux élections précédentes. Un Rassemblement national presque équivalent à celui de 2014 apparaît comme un défi supplémentaire. Lire sur courrier-picard.fr