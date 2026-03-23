Résultat de l'élection municipale 2026 à Lille : les résultats sont complets, découvrez le vainqueur
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Lille a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez qui des quatre candidats en lice a remporté le scrutin.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 à Lille a offert la victoire finale à Arnaud Deslandes (LUG) au second tour, réélu avec 49,33% des voix selon les résultats complets du ministère de l'Intérieur. Il est suivi de Lahouaria Addouche (LFI) à 33,70%, Mathieu Valet (RN) à 8,98% et Violette Spillebout (Renaissance-MoDem-Horizons) à 7,99%.
- Les résultats du 2e tour de l'élection municipale préservent donc Lille à gauche et confirment le successeur de Martine Aubry, qui lui avait passé la main en cours de mandat.
- Découvrez en détail les résultats de la municipale à Lille ci-dessous.
10:36 - Bien que victorieux, le PS perd du terrain face à LFI
Lille a confirmé son ancrage socialiste en réélisant Arnaud Deslandes lors des élections municipales de 2026, avec 49,33 % des voix. Cependant, cette victoire est ternie par la montée de La France insoumise, qui a obtenu 33,70 %, et par l'inquiétude face à la percée de l'extrême droite dans la région. La situation indique un besoin d'écoute et une évolution politique à Lille. Lire sur mediacites.fr
01:43 - Arnaud Deslandes remporte les municipales à Lille
Le second tour des élections municipales de 2026 à Lille a vu la réélection du maire sortant Arnaud Deslandes (PS) avec 49,33 % des voix. Cette élection, marquée par une alliance controversée avec Stéphane Baly, a conduit à un renforcement de sa position face à Lahouaria Addouche (LFI), qui a obtenu 33,70 %. Les autres candidats, Matthieu Valet (RN) et Violette Spillebout (Renaissance), n'ont pas réussi à dépasser les 9 %. Lire sur actu.fr
22/03/26 - 22:28 - Les résultats complets à Lille
L'institue ELABE précise les dernières estimations à Lille pour ce second tour des municipales. Après 20h, les derniers résultats parviennent à travers un rapport partagé par BFMTV, RMC et Le Figaro :
- Arnaud DESLANDES (PS-PCF-Ecologistes) 50,0%
- Lahouaria ADDOUCHE (LFI) 34,0%
- Violette SPILLEBOUT (Renaissance-MoDem-Horizons) 8,6%
- Matthieu VALET (RN) 7,4%
22/03/26 - 20:46 - Découvrez les dernières estimations à Lille
L'institue ELABE précise les dernières estimations à Lille pour ce second tour des municipales. Après 20h, les derniers résultats parviennent à travers un rapport partagé par BFMTV, RMC et Le Figaro : Arnaud DESLANDES (PS-PCF-Ecologistes) 50,0%, Lahouaria ADDOUCHE (LFI) 34,0%, Violette SPILLEBOUT (Renaissance-MoDem-Horizons) 8,6%, Matthieu VALET (RN) 7,4%.
22/03/26 - 20:10 - Arnaud Deslandes obtient 50 % des voix d'après les premiers résultats
Le maire Arnaud Deslandes est arrivé en tête du 2e tour des élections municipales à Lille, avec 50 % des voix, d'après l'institut ELABE, devant la candidate LFI Lahouaria Addouche (34%).
22/03/26 - 20:08 - Arnaud Deslandes élu d'après les premiers résultats partiels
Le maire PS Arnaux Deslandes serait élu à Lille, d'après les premiers résultats partiels.
22/03/26 - 20:03 - Arnaud Deslandes élu à Lille
À Lille, Arnaud Deslandes est élu maire de la ville lors de ce second tour des élections municipales comme annoncé sur l'antenne de LCI.
22/03/26 - 20:00 - Les bureaux de vote sont fermés
C'est la fin de ce deuxième tour des élections municipales avec la fermeture de tous les bureaux de vote à 20h. Il est désormais temps de réaliser le dépouillage, les résultats partiels vont tomber au fur et à mesure de la soirée.
22/03/26 - 19:55 - Des estimations à 20h du côté de Lille
Des premières estimations vont tomber du côté de Lille dès 20h pour ce deuxième tour des élections municipales.
22/03/26 - 18:39 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014"
Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.