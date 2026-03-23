Résultat de l'élection municipale 2026 à Poitiers : Brottier réélu, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Poitiers ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
10:55 - Le nouveau maire présente ses premiers objectifs
Anthony Brottier, nouvellement élu maire de Poitiers, a exprimé ses priorités pour la ville après sa victoire sur Léonore Moncond'huy. Il prévoit de nommer un élu par quartier et de se porter candidat à la présidence de Grand Poitiers, en soulignant l'importance d'un travail collectif en opposition. Ce scrutin a révélé une fracture entre les quartiers et le centre-ville Poitevin. Lire sur francebleu.fr
02:56 - Anthony Brottier élu nouveau maire de Poitiers
Anthony Brottier a été élu maire de Poitiers lors du second tour des élections municipales de 2026, battant la sortante Léonore Moncond'huy. Il a exprimé son respect pour son prédécesseur tout en soulignant les défis de la campagne, notamment des fusions peu populaires. Avec 40 sièges remportés, Brottier espère apporter une nouvelle dynamique aux affaires de la ville. Lire sur francebleu.fr
22/03/26 - 21:15 - Les résultats complets de l'élection municipale à Poitiers dévoilés par le ministère
Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Poitiers. Anthony Brottier (LDVC) arrive en tête avec 47,32% des voix, devant Leonore Moncond’huy (40,79%), Charles Rangheard (7,01%), et Lucile Parnadeau (4,88%).
22/03/26 - 20:50 - Brottier élu
Anthony Brottier (ancien macroniste sans étiquette) élu maire à Poitiers (Haute-Vienne) avec 47.7 % des voix. Il devance la candidate écologiste Léonore Moncond’huy, la maire sortante, qui avait fait alliance avec LFI et le PCF pour ce deuxième tour.
22/03/26 - 20:23 - Poitiers passe sous pavillon centriste ! Anthony Brottier gagnant
La maire écologiste sortante Léonore Moncond'huy a été battue à Poitiers (Vienne) par le candidat divers centre Anthony Brottier (48% contre 39%), selon une estimation de Harris Tolona. L'édile sortante était pourtant arrivée en tête au premier tour (26,41% contre 23,90%).
22/03/26 - 20:18 - Anthony Brottier réélu à Poitiers
Anthony Brottier (DVC) est réélu à la mairie de Poitiers avec 47,5% des voix.
22/03/26 - 20:07 - Changement à Poitiers
Changement de majorité à Poitiers (Vienne). La maire écologiste sortante Léonore Moncond'huy est battue par le divers centre Anthony Brottier (48% contre 39%), selon une estimation de Harris Tolona.
22/03/26 - 19:09 - Comment a voté Poitiers l'année de la dissolution ?
Les élections des députés à Poitiers organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024 avaient donné l'avantage au mouvement 'Union de la gauche' (43,31%), devant le RN (18,39%) à l'échelle des 2 circonscriptions couvrant la ville. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, la gauche réunie culminant à 50,45% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,84%). Le panorama politique de Poitiers a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme finalement un peu plus social-démocrate.
22/03/26 - 19:01 - Le dépouillement a commencé à Poitiers, les résultats arrivent
Les dépouillements pour le second tour des élections municipales sont en cours à Poitiers, La Rochelle et Angoulême. Les résultats du second tour sont attendus pour ces villes de l'ancienne région Poitou-Charentes. Les électeurs suivent de près ces annonces cruciales pour l'avenir politique local. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
22/03/26 - 17:00 - La participation à 17h dans le département
Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Poitiers s'affinent. La participation à 17h a été communiquée par le ministère vient d'être dévoilée. Dans le département de la Vienne, elle s'élève à 58,36%. Un chiffre à comparer aux 56,9% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 37,79% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,8%.