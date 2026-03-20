Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble : Romain Gentil appelle à voter pour Laurence Ruffin

Pour le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble, une alliance de la gauche s'est formée derrière Laurence Ruffin pour battre Alain Carignon. Les résultats risquent d'être serrés.

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10:59 - Alain Carignon dépose plainte durant la campagne municipale à Grenoble À Grenoble, Alain Carignon, candidat aux municipales, dépose plainte pour injures publiques et harcèlement, accusant l'équipe adverse de la liste Oui Grenoble, portée par Laurence Ruffin, de dégrader le débat démocratique. La campagne de Laurence Ruffin devient un appel à barrer la route à Carignon, évoquant ses condamnations passées. Les tensions montent entre les deux camps avec des accusations mutuelles de violence verbale. Lire sur placegrenet.fr

19/03/26 - 15:26 - Romain Gentil appelle à voter pour Laurence Ruffin Romain Gentil, après avoir échoué à atteindre le deuxième tour des élections municipales de 2026 à Grenoble, appelle à voter pour Laurence Ruffin afin d'empêcher le retour d'Alain Carignon comme maire. Il souligne la nécessité de maintenir la ville ancrée à gauche et mobilise les citoyens autour des valeurs de solidarité et d'écologie. Malgré des désaccords, Gentil insiste sur l'importance d'une dynamique citoyenne forte pour l'avenir démocratique de Grenoble. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 12:01 - Allan Brunon assure qu'après la municipale, LFI "sera une opposition forte à la mairie de Grenoble" Avant le meeting de Laurence Ruffin, son nouvel allié et ancien candidat de LFI à l'élection municipale à Grenoble, Allan Brunon, a tenu une conférence de presse. Il a dit être "pleinement engagé dans la liste de fusion technique avec Laurence Ruffin qui a un seul but à cette heure : battre la droite raciste et islamophobe de M. Carignon qui n’a aucun autre intérêt que de faire rentrer les macronistes au conseil municipal puisqu’il a d’ores et déjà dit qu’il se retirerait dans son riad à Marrakech une fois qu’il aura perdu les élections municipales. […] La bataille qui nous attend est une bataille féroce", rapporte le Dauphiné Libéré. Si pour l'heure le camp insoumis fait équipe avec Laurence Ruffin, Allan Brunon a été clair sur la suite : "LFI sera une opposition forte à la mairie de Grenoble. […] On sera une opposition constructive, il n’est pas question de s’opposer à des choses qui viennent rétablir la dignité des Grenoblois. Sur d’autres questions, si Laurence Ruffin n’avance pas, évidemment que nous serons une opposition de blocage". A noter qu'Allan Brunon n'était pas présent au meeting de Laurence Ruffin mercredi soir.

19/03/26 - 11:56 - Fusion entre Laurence Ruffin et Allan Brunon À Grenoble, une fusion technique entre les listes de Laurence Ruffin et Allan Brunon a été officialisée après le premier tour des élections municipales de mars 2026. Cette alliance de gauche, décidée pour contrer le candidat de droite Alain Carignon, implique une répartition de treize entrants et treize sortants. Les objectifs incluent la création d'un groupe significatif au sein du conseil municipal. Lire sur placegrenet.fr

19/03/26 - 11:38 - A Grenoble, le choix se fait entre "une maire au travail et un champion du clientélisme" selon Ruffin Laurence Ruffin a donné un meeting à Grenoble pour le 2e tour de l'élection municipale lors duquel elle a salué "l’esprit républicain" de LFI qui a accepté un "accord de fusion technique qui respecte les électeurs" pour former une forme de "Nouveau Front populaire grenoblois" La candidate de l'union de la gauche a aussi demandé le soutien des électeurs du représentant de Place publique, Romain Gentil, contraint de se retirer, soulignant des "convergences programmatiques" et mettant en garde contre le "projet rétrograde et réactionnaire qui prévoit 80 millions d’euros de réduction de budget" d'Alain Carignon. Une série de mains tendues qui s'est prolongé avec un appel aux électeurs d’Hervé Gerbi du camp présidentiel : "Voulez-vous vraiment soutenir un candidat clientéliste et raciste ?" "Dimanche, vous aurez le choix entre un projet humain, d’émancipation et d’hospitalité, et un autre, de régression sociale, de repli sur soi, d’austérité ; entre un programme sérieux qui améliorera le quotidien, ou un autre démagogue, qui déconstruira tout ce qui fait notre fierté ; entre une maire au travail et un champion du clientélisme. Faisons honneur à notre passé en disant non à Carignon et à la corruption, et oui à Grenoble", a déclaré Laurence Ruffin pour mener campagne avant le scrutin de dimanche.

19/03/26 - 10:56 - LFI prépare une opposition forte pour 2026 À Grenoble, Allan Brunon, candidat de La France insoumise pour les élections municipales de 2026, affirme que son équipe se positionne comme une opposition forte au conseil municipal. Il se montre prêt à soutenir des initiatives visant à restaurer la dignité des Grenoblois, tout en se réservant le droit de bloquer des propositions jugées insuffisantes. Cette stratégie vise à renforcer leur influence dans les discussions municipales à venir. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 09:57 - Renaissance s'oppose à La France insoumise à Grenoble À Grenoble, Renaissance Isère appelle à faire barrage à La France insoumise lors des élections municipales de 2026. Jean-Pierre Arroyo dénonce les dérives du parti de Jean-Luc Mélenchon et défend un engagement basé sur le dialogue et le respect des principes démocratiques. Le parti présidentiel prône des institutions dédiées à l'intérêt général. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 09:41 - Des tensions suite au débat LR-Union de la gauche À Grenoble, le débat entre Alain Carignon (Les Républicains) et Laurence Ruffin (union de la gauche) avant le second tour des élections municipales de 2026 a mis en lumière des tensions autour de l'alliance de Ruffin avec LFI. Carignon a critiqué cette union, la qualifiant de risque pour la gouvernance de la ville. De son côté, Ruffin a affirmé que cette alliance était nécessaire pour contrer le projet de Carignon, qu'elle jugeait problématique pour l'avenir de Grenoble. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 23:57 - Les bulletins de vote manquent à Grenoble pour 2026 Les élections municipales de 2026 à Grenoble sont marquées par le retard dans la préparation de la liste de Laurence Ruffin, candidate écologiste. Malgré le dépôt de la liste fusionnée, les bulletins de vote des Grenoblois n'arriveront pas à temps dans les boîtes aux lettres pour le second tour. Laurence Ruffin et son équipe devront maintenant imprimer les bulletins pour les bureaux de vote. Lire sur ledauphine.com