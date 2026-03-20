Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : Allisio dénonce un accord entre Payan et LFI

L'élection municipale 2026 à Marseille se joue entre Benoît Payan, Franck Allisio et Martine Vassal pour le 2e tour prévu dimanche. Alors que le duel entre la gauche et l'extrême droite concentre l'attention, le candidat RN évoque un accord entre le PS et LFI.

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10:53 - Allisio accuse Payan d'être le "candidat de l'extrême gauche" après des tractations secrètes avec LFI Alors que Benoît Payan a refusé toute alliance avec LFI pour le 2e tour de l'élection municipale, Franck Allisio a sous-entendu que des tractations secrètes auraient eu lieu entre le maire sortant et le candidat insoumis qui s'est retiré lors du débat d'entre-deux-tours organisé sur France 2 hier soir. "Le maire sortant, Monsieur Payan, essaie de s'accrocher avec des accords à peine dissimulés avec l'extrême gauche, avec des combines d'appareils parisiens, pour laisser l'état de chaos dans lequel il laisse Marseille. [...] Vous êtes le candidat unique de la gauche et de l’extrême gauche. Vous êtes le candidat d’une extrême gauche qui s’est illustrée en étant dangereuse car violente, antisémite et anti-républicaine. Voilà pour aujourd’hui qui vous soutient", a attaqué Franck Allisio. Benoît Payan a dénoncé des "fake news" colportées par son rival : "Non, je n’ai pas fait d’accord avec la France insoumise". "Vous êtes en train de dire devant la France entière, alors que Marseille est une des seules villes où il n'y a pas eu d'accord avec les insoumis, que les insoumis vont diriger la ville. Est-ce que vous mesurez à quel point les mots que vous venez de prononcer ce soir sont une insulte à l'intelligence des gens ?", a renchérit le candidat de l'union de la gauche. Et le maire sortant d'insister pour rappeler que LFI a "décidé en conscience de se retirer" : "Vous savez, ça m’est arrivé aussi de devoir me retirer pour empêcher votre parti ou vos amis de gagner, que ce soit la ville de Marseille ou que ce soit à la région", a-t-il répondu au candidat RN.

10:11 - Entre mairie centrale et mairies de secteurs, les Marseillais ne votent pas forcément pour le même camp À Marseille, les élections municipales de 2026 montrent une divergence d'intérêts entre la mairie centrale et les mairies de secteur. Les électeurs, pour la première fois, votent séparément, mettant en avant un intérêt plus fort pour la mairie centrale. L'extrême droite se classe en tête des résultats dans les secteurs, tandis que Benoît Payan domine le scrutin central. Lire sur madeinmarseille.net

Les résultats du dernier sondage des municipales à Marseille Sondage Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JDD du 11 mars 2026, avant le 1er tour

09:48 - Benoît Payan en mission barrage au RN à la Cayolle À Marseille, Benoît Payan, le maire sortant, s'engage dans la campagne pour les élections municipales de 2026, en mettant en avant le danger d'une montée du Rassemblement national qui pourrait "fracturer la ville". Lors d'un rassemblement au SC Cayolle, il souligne l'importance de barrer la route à ce parti. Payan fait appel aux habitants pour soutenir sa candidature et celle de Pierre Huguet dans leur secteur. Lire sur marsactu.fr

19/03/26 - 20:22 - Des clubs de supporters et de football appellent à voter pour limiter la montée de l'extrême droite À Marseille, plusieurs clubs de supporters et de football, dont les South Winners et les Minots de Marseille, s'opposent au Rassemblement National (RN) en vue des élections municipales de 2026. Ils expriment leurs craintes concernant la montée de l'extrême droite et l'impact sur la diversité sociale de la ville. Leur appel à voter vise à contrer l'abstention, perçue comme un soutien au RN. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 18:31 - Martine Vassal exclue du débat par un autre candidat Martine Vassal, candidate LR, n'assistera pas au débat entre Benoît Payan et Franck Allisio à Marseille, malgré les efforts de France Télévisions pour l'inclure. Le débat, qui se déroulera en direct, opposera le maire sortant à son rival RN, renforçant ainsi les tensions autour de la démocratie et du pluralisme. Martine Vassal a exprimé son mécontentement face à cette exclusion. Si la présence de Martine Vassal a été acceptée par Benoît Payan, elle a été refusée par Franck Allisio qui a fait valoir que la candidate n'avait "strictement aucune chance" d'être élue rapporte ICI Provence. Dans un communiqué publié ce jeudi, la candidate de la droite et du centre estime que "le service public cède aux sirènes du RN". Elle dénonce un "débat verouillé" et demande "le respect des électeurs", "du pluralisme" et "de la démocratie".

19/03/26 - 18:06 - Un ancien député soutien Pierre Huguet pour la mairie des 9e et 10e arrondissements À Marseille, l'ancien député Lionel Royer-Perreaut annonce son soutien à Pierre Huguet pour les élections municipales dans les 9e et 10e arrondissements, critiquant pourtant le vide de la campagne. Il prône l'unité contre l'extrême droite et insiste sur l'importance de chaque voix pour défendre des valeurs républicaines. De son côté, Pierre Huguet, du Printemps marseillais, cherche à rassembler pour éviter la division. Lire sur lamarseillaise.fr

19/03/26 - 12:28 - Les trois candidats se préparent pour la bataille du 2e tour À Marseille, les élections municipales de 2026 opposent trois candidats : le maire sortant Benoît Payan (union de la gauche), Franck Allisio (RN) et Martine Vassal (divers droite) après le retrait de Sébastien Delogu (LFI). Le premier tour a établi Payan en tête, tandis qu'Allisio le suit de près. Les stratégies et perspectives des candidats sont analysées dans le cadre de leur campagne. Lire sur marsactu.fr

19/03/26 - 11:03 - Vassal estime que le retrait de Delogu à Marseille est un "irrespect des électeurs A Marseille, la candidat de la droite et du centre à l'élection municipale Martine Vassal dénonce "l'irrespect" du retrait de Sébastien Delogu. "Quand on nous donne la possibilité de passer la barre des 10% on doit rester. C'est un irrespect pour les électeurs", juge cette dernière sur BFM Marseille. Après avoir été elle-même invitée par ses opposants à retirer sa candidature, elle estime que "quand tout le monde vous demande de vous retirer, ça veut bien dire qu'il faut rester". "Je pense qu'on arrive à la fin du système du front républicain: il faut respecter les électeurs", tranche-t-elle.

19/03/26 - 09:57 - Les électeurs une nouvelle fois attendues aux urnes À Marseille et dans 33 autres communes des Bouches-du-Rhône, les électeurs sont appelés à revoter lors du second tour des élections municipales le 22 mars 2026. Dans le département, près d’un million d’électeurs doivent se rendre aux urnes à nouveau, contrairement à d’autres localités où les résultats étaient connus dès le premier tour. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 08:11 - Franck Allisio cible les électeurs à Marseille À Marseille, pour les élections municipales de 2026, Franck Allisio du RN se concentre sur le vote des électeurs de Martine Vassal, candidate de droite. Après avoir terminé à 35,02% au premier tour, il appelle les électeurs du centre à rejoindre son camp pour contrer Benoît Payan, en tête avec 36,70%. Allisio sollicite l'union sacrée pour élargir sa base électorale. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 07:11 - Les South Winners appellent Marseille à résister au RN À Marseille, les South Winners, groupe de supporters de l'OM, lancent un appel urgent à faire barrage au Rassemblement national lors des élections municipales. Ils soulignent l'importance de la tolérance et du vivre ensemble face à l'extrême droite, qui pourrait accéder au pouvoir local. Leur message intervient à quelques jours du second tour crucial. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 23:27 - Des accusations d'accords politiques À Marseille, Franck Allisio, candidat du Rassemblement national, accuse Benoît Payan et la France insoumise d'avoir conclu un accord tacite pour favoriser la victoire de Payan aux élections municipales de 2026. Martine Vassal soutient aussi ces allégations, tandis que Payan réfute toute forme d'entente. Les candidatures se clarifient à l’approche du second tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 22:26 - Les tensions municipales augmentent à Marseille À Marseille, une vidéo de tirs de mortier d'artifice devant le lycée Périer suscite l'inquiétude à quelques jours du second tour des élections municipales. Bien qu'aucun blessé ni dégradation ne soit à déplorer, cet incident a provoqué des réactions vives. Les autorités renforcent la sécurité et recherchent l'auteur des faits. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 20:26 - Des changements notables aux municipales à Marseille Les élections municipales de Marseille en 2026 révèlent un taux d'abstention en légère hausse par rapport à 2014, avec des disparités marquées entre les quartiers. Le RN remplace la droite dans les secteurs Est et Sud, tandis que la gauche progresse, surtout dans les quartiers populaires. La droite subit un effondrement, notamment avec la candidate Martine Vassal. Lire sur lamarseillaise.fr