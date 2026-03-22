Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Etienne : la ville bascule à gauche, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Saint-Etienne ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
22:54 - La ville bascule à gauche, les résultats détaillés
Saint-Etienne bascule à gauche confirme France Info ce dimanche soir. Selon les résultats Régis Juanico (PS) termine à 44.1% des voix, devant Corentin Jousserand (RN) à 26.7%, Dino Cinieri (LR) à 18.8% et Valentine Mercier (LFI) 10.4%.
21:42 - Juanico gagnant à la mairie de Saint-Etienne d'après de premiers résultats
Des résultats partiels (sur la base de 55% d'inscrits) ont été dévoilés par le ministère de l'Intérieur : Régis Juanico arriverait en tête 45,64% des voix, suivi de Corentin Jousserand (25,13%), Dino Cinieri (17,91%), et Valentine Mercier (11,32%).
19:50 - Le second tour à Saint-Etienne marqué par un drame
Lors du second tour des élections municipales à Saint-Etienne, un assesseur est mort d'un arrêt cardiaque dans un bureau de vote. Cet incident tragique a eu lieu alors que les Stéphanois votaient pour leurs nouveaux élus. Le bureaux de vote affecté a été fermé temporairement après cet événement. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
17:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Saint-Étienne
Concernant les résultats des dernières élections municipales à Saint-Étienne, Gaël Perdriau (Divers droite) avait fait la course en tête en rassemblant 46,88% des voix. À ses trousses, Pierrick Courbon (Divers gauche) avait engrangé 5 901 suffrages en sa faveur (21,30%). Une semaine plus tard, Gaël Perdriau l'avait finalement emporté avec 14 139 suffrages (58,91%), face à Pierrick Courbon qui avait obtenu 9 861 électeurs inscrits (41,08%).
17:37 - La participation à 17h dans le département
La participation à 17h est tombée les grandes villes. Dans le département de la Loire, elle s'élève à 45,22%, un indicateur pour la ville de Saint-Etienne dans le 2e tour des élections municipales. Un chiffre à comparer aux 59,61% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 33,07% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,6%.
16:20 - "Nous sommes très choqués par cette nouvelle"
Corentin Jousserand (RN) a réagit auprès du Parisien, tête de liste à Saint-Etienne, après la mort de l'un de ses colistiers dans un bureau de vote où il était assesseur. Le candidat dit avoir suspendu sa tournée des bureaux de vote. "Mes adversaires Mr Cineri (LR) et Mr Juanico (PS) ont fait de même et présenté leurs condoléances de manière républicaine", a-t-il ajouté.
15:32 - Un colistier du RN meurt à Saint-Etienne
Le maire de Saint-Étienne, Jean-Pierre Berger, a indiqué au Parisien qu'un homme âgé d'un peu plus de 80 ans est décédé d'une crise cardiaque dans un bureau de vote de la ville, confirmant une information du Progrès. Il était assesseur dans le bureau de vote où il est décédé d'une crise cardiaque, a détaillé le maire, et était également inscrit sur la liste RN menée par le candidat Corentin Jousserand.
14:10 - Le taux de participations aux municipales à midi dévoilé dans la Loire
Voici un premier indicateur significatif sur les résultats du 2e tour des élections municipales à Saint-Etienne : le taux de participation à midi. Dans le département de Loire, la participation s'élève à 20,75%. Un chiffre à comparer aux 28,87% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 15,3% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,91% en 2014).
13:14 - Gaël Perdriau hors course dans ces municipales à Saint-Étienne
Les élections municipales de 2026 à Saint-Étienne se jouent entre Régis Juanico (PS), Corentin Jousserand (RN), Dino Cinieri (LR) et Valentine Mercier (LFI) lors d'une quadrangulaire. Le maire sortant Gaël Perdriau ne se représente pas en raison de sa condamnation. Suivez en direct les résultats et les réactions du second tour. Lire sur actu.fr
12:01 - Il n'y a pas que Saint-Étienne qui vote pour son maire ce dimanche
Les habitants de plusieurs communes, dont Saint-Étienne, votent pour élire leur nouveau maire. La participation à 12h était de 19,86%, une donnée à comparer avec les années précédentes. Lire sur actu.fr