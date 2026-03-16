Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : Johanna Rolland face à Foulques Chombart De Lauwe, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nantes opposera Johanna Rolland à Foulques Chombart De Lauwe. William Aucant est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.
- Le premier tour des élections municipales 2026 à Nantes est terminé. Les résultats du scrutin ont commencé à tomber à partir de 21 heures ce dimanche 15 mars.
- Selon ces résultats du premier tour des élections municipales à Nantes, Johanna Rolland (Union gauche) termine en tête, mais à seulement quelques points devant le candidat Divers droite, Foulques Chombart de Lauwe. La liste LFI menée par William Aucant est créditée de suffisamment de voix pour se qualifier au second tour.
- Dans le détail : Johanna Rolland recueille 35,24% des voix, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77 %) et William Aucant (11,20 %).
- Découvrez les résultats de tous les candidats et toute l'actu à l'élection municipale 2026 à Nantes.
10:04 - Johanna Rolland appelé à créer un front antifasciste
Lors du premier tour des élections municipales à Nantes, William Aucant, tête de liste Nouvelle Nantes (LFI), a terminé troisième avec 11,2% des voix. Il appelle Johanna Rolland, maire sortante, à fusionner pour créer un front antifasciste contre la droite extrémisée. Aucant formule trois propositions pour assurer la représentation de sa liste au sein du futur conseil municipal. Lire sur actu.fr
10:03 - Mounir Belhamiti discute des municipales à Nantes
Mounir Belhamiti, candidat aux municipales de 2026 à Nantes, a salué le soutien reçu après le premier tour, où sa liste a obtenu 8,12 % des voix. Il envisage des alliances potentiellement avec d'autres candidats comme Foulques Chombart de Lauwe ou Johanna Rolland pour le second tour. La sécurité sera un enjeu majeur dans les discussions à venir. Lire sur ouest-france.fr
10:02 - Les Nantais aspirent à un changement politique selon Sarah El Hairy
À Nantes, Sarah El Hairy (MoDem) a réagi aux résultats des élections municipales où la maire sortante Johanna Rolland obtient 35% des voix, légèrement devant Foulques Chombart de Lauwe avec 33,1%. Elle souligne que 65% des Nantais souhaitent un changement, mettant en avant la nécessité d'une alternance politique. Cette dynamique pourrait marquer un tournant important dans la scène politique nantaise. Lire sur ouest-france.fr
10:01 - William Aucant tente de rassembler Nantes pour les municipales
À Nantes, William Aucant, tête de liste LFI, adresse une dernière proposition à Johanna Rolland (PS) pour éviter une victoire de la droite extrême au second tour des municipales de 2026. Aucant appelle à un accord sur les alliances et la représentation proportionnelle pour leur liste au conseil municipal. Il exprime des inquiétudes concernant les négociations parallèles avec Mounir Belhamiti, candidat divers centre. Lire sur ouest-france.fr