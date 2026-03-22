Résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix : suivez les résultats du 2e tour et la liste des élus

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Roubaix sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Roubaix et la liste complète des élus.

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19:13 - La participation est en baisse pour ce second tour à Roubaix La participation au second tour des élections municipales à Roubaix est de 30,59% à 16h, marquant une légère baisse par rapport à la semaine précédente. Quatre listes sont en compétition, avec des disparités notables entre les quartiers. La tendance initiale montrait une participation plus élevée qu'au premier tour mais a ensuite fléchi. Lire sur lavoixdunord.fr

19:02 - Quels résultats à Roubaix lors des dernières élections en date ? Les élections des députés à Roubaix du printemps 2024 avaient donné une victoire à la nuance 'Union de la gauche' (62,53%), devant le RN (18,91%) à l'échelle des 2 circonscriptions associées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, le rassemblement des gauches culminant à 76,01% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Manon Aubry (42,84%).

17:23 - La participation à 17h dans le département Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Roubaix s'affinent. La participation à 17h a d'ailleurs été communiquée par le ministère dans le département du Nord et s'élève à 40,78%. Un chiffre à comparer aux 58,56% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 31,85% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,4%.

16:00 - Roubaix priorité LFI Roubaix est aujourd'hui la priorité de La France insoumise pour l'élection. Le parti, qui avait jusqu'ici délaissé les élections locales, espère y conquérir une ville symbolique. Si David Guiraud l'emportait, Roubaix deviendrait la plus grande commune française dirigée par LFI. À l'heure actuelle, cette distinction revient à Faches-Thumesnil, autre ville de la banlieue lilloise, qui ne compte que 18 000 habitants, contre près de 100 000 pour Roubaix. David Guiraud revendique une forme de loyauté à LFI et, en même temps, une autonomie : "Les municipales, c'est 30 000 communes. On ne peut pas avoir un seul discours pour tous".

14:22 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans le Nord Les résultats du 2e tour des élections municipales à Roubaix ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Nord s'élève à 13,03%. Un chiffre à comparer aux 24,03% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 13,74% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,73% en 2014).

11:08 - David Guiraud a voté à Roubaix David Guiraud, candidat LFI à la mairie de Roubaix, dans le Nord, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026, peu après 10h ce matin, à Roubaix.

07:54 - Les municipales à Roubaix ont lieu aujourd'hui Pour voter, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 45 bureaux de vote de Roubaix. En 2026, les électeurs de Roubaix sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Roubaix. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 16:59 - Guillaume Delbar vainqueur des dernières municipales à Roubaix Il peut s'avérer éclairant de se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Roubaix. Dès le premier tour à l'époque, Guillaume Delbar (Union du centre) a pris la première place en récoltant 4 152 soutiens (41,22%). Deuxième, Karim Amrouni (Divers gauche) a capté 1 490 suffrages en sa faveur (14,79%). Ce gain imposant mettait la première liste dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Guillaume Delbar l'a finalement emporté avec 56,20% des votes, face à Karim Amrouni avec 43,79% des électeurs. En dépit du fait que Karim Amrouni a gagné le pari des ralliements en ajoutant 3 010 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Union du centre a certainement profité du report de votes des partisans des listes du centre sorties au premier tour. Pour ces municipales 2026 à Roubaix, cette géographie électorale pose les bases. Le camp des battus a la lourde tâche d'afficher un meilleur résultat dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.

20/03/26 - 11:51 - Céline Sayah ne retirera pas sa liste malgré des accusations de "magouilles" Céline Sayah, candidate du RN aux municipales 2026 à Roubaix, refuse de retirer sa liste malgré des accusations de "magouilles d'arrière-boutique", qu'elle impute au maire sortant Alexandre Garcin. Ce dernier dément les allégations, tandis que Sayah a terminé quatrième au premier tour avec 11,87 % des voix. Son communiqué souligne l'hypocrisie politique en cours selon elle. Lire sur lavoixdunord.fr