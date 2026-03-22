Résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix : la journée électorale en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roubaix va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Roubaix est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:54 - Les municipales à Roubaix ont lieu aujourd'hui Pour voter, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 45 bureaux de vote de Roubaix. En 2026, les électeurs de Roubaix sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Roubaix. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 16:59 - Guillaume Delbar vainqueur des dernières municipales à Roubaix Il peut s'avérer éclairant de se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Roubaix. Dès le premier tour à l'époque, Guillaume Delbar (Union du centre) a pris la première place en récoltant 4 152 soutiens (41,22%). Deuxième, Karim Amrouni (Divers gauche) a capté 1 490 suffrages en sa faveur (14,79%). Ce gain imposant mettait la première liste dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Guillaume Delbar l'a finalement emporté avec 56,20% des votes, face à Karim Amrouni avec 43,79% des électeurs. En dépit du fait que Karim Amrouni a gagné le pari des ralliements en ajoutant 3 010 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Union du centre a certainement profité du report de votes des partisans des listes du centre sorties au premier tour. Pour ces municipales 2026 à Roubaix, cette géographie électorale pose les bases. Le camp des battus a la lourde tâche d'afficher un meilleur résultat dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.

20/03/26 - 11:51 - Céline Sayah ne retirera pas sa liste malgré des accusations de "magouilles" Céline Sayah, candidate du RN aux municipales 2026 à Roubaix, refuse de retirer sa liste malgré des accusations de "magouilles d'arrière-boutique", qu'elle impute au maire sortant Alexandre Garcin. Ce dernier dément les allégations, tandis que Sayah a terminé quatrième au premier tour avec 11,87 % des voix. Son communiqué souligne l'hypocrisie politique en cours selon elle. Lire sur lavoixdunord.fr

20/03/26 - 10:11 - Un scrutin décisif pour David Guiraud et LFI À Roubaix, David Guiraud, candidat de La France insoumise, a dominé le premier tour des élections municipales de 2026 avec 46,64% des voix. Il affronte Alexandre Garcin, le maire sortant, Karim Amrouni pour l'union de la gauche, et Céline Sayah du Rassemblement national. Les élections du second tour promettent d'être décisives pour Guiraud, qui pourrait réaliser une victoire historique pour LFI. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 17:46 - Le maire sortant Alexandre Garcin visé par un automobiliste Le maire sortant de Roubaix, Alexandre Garcin, a été visé par un automobiliste durant son porte-à-porte pour le second tour des municipales de 2026, ce qui l'a conduit à porter plainte. Il décrit cet acte comme une tentative d'intimidation, dans un contexte de campagne jugé tendu. Une enquête pour violences aggravées sur un élu public est ouverte. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 10:56 - Le maie sortant affronte ses adversaires À Roubaix, lors du dernier débat sur France 3, Alexandre Garcin, le maire sortant, a affronté ses adversaires Karim Amrouni, David Guiraud et Céline Sayah avant le second tour des élections municipales. Garcin, représentant de la diversité à droite, a terminé deuxième avec seulement 20,09% des voix au premier tour. Les enjeux sont élevés alors que la compétition se resserre pour attirer les électeurs. Lire sur lavoixdunord.fr

18/03/26 - 18:21 - Un débat pour les élections municipales de 2026 Le débat d'entre-deux-tours des élections municipales de 2026 à Roubaix se tiendra le 18 mars, regroupant les candidats qualifiés. Parmi eux, David Guiraud de LFI, actuel favori, et le maire sortant Alexandre Garcin. Ce débat intervient dans un contexte de crise politique après la condamnation de l'ancien maire pour fraude fiscale. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 23:26 - Face aux rejets de fusion, des listes bien distinctes À Roubaix, Karim Amrouni et Alexandre Garcin ont déposé deux listes pour le second tour des élections municipales, après des négociations infructueuses. Malgré des pressions politiques pour fusionner leurs candidatures, chacun a choisi de maintenir sa liste, reflétant un désir de transparence des électeurs. Ce choix souligne les tensions entre divers courants politiques dans la ville. Lire sur lavoixdunord.fr

17/03/26 - 22:26 - David Guiraud vise la victoire à Roubaix David Guiraud, candidat LFI, a remporté le premier tour des élections municipales à Roubaix avec 46,64 % des voix, lui offrant une position solide pour le second tour. L'absence d'accord entre ses adversaires qualifiés semble favoriser sa candidature. Le député insoumis reste néanmoins prudent face à ces perspectives positives. Lire sur lavoixdunord.fr