Résultat de l'élection municipale 2026 Roubaix : Vers une quadrangulaire incertaine aux second tour
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roubaix opposera David Guiraud à Alexandre Garcin. Karim Amrouni et Céline Sayah sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
17/03/26 - 23:26 - Face aux rejets de fusion, des listes bien distinctes
À Roubaix, Karim Amrouni et Alexandre Garcin ont déposé deux listes pour le second tour des élections municipales, après des négociations infructueuses. Malgré des pressions politiques pour fusionner leurs candidatures, chacun a choisi de maintenir sa liste, reflétant un désir de transparence des électeurs. Ce choix souligne les tensions entre divers courants politiques dans la ville. Lire sur lavoixdunord.fr
17/03/26 - 22:26 - David Guiraud vise la victoire à Roubaix
David Guiraud, candidat LFI, a remporté le premier tour des élections municipales à Roubaix avec 46,64 % des voix, lui offrant une position solide pour le second tour. L'absence d'accord entre ses adversaires qualifiés semble favoriser sa candidature. Le député insoumis reste néanmoins prudent face à ces perspectives positives. Lire sur lavoixdunord.fr
17/03/26 - 14:18 - Vers une quadrangulaire incertaine aux second tour
À Roubaix, les élections municipales de 2026 se dirigent vers un second tour sans front anti-LFI, malgré les efforts du maire sortant Alexandre Garcin, arrivé deuxième. La liste de Karim Amrouni refuse tout retrait tandis que le RN maintient sa candidature, conduisant à une quadrangulaire qui pourrait être favorable à David Guiraud. Lire sur lavoixdunord.fr
16/03/26 - 23:45 - David Guiraud est salué par les habitants de Roubaix
David Guiraud, représentant LFI, se positionne favorablement pour devenir maire de Roubaix lors des élections municipales de 2026, récoltant 46,6 % des voix. Ce populaire député est salué par les électeurs du marché local, bien que des inquiétudes persistent parmi les Roubaisiens. La ville cherche à améliorer son image face à la pauvreté. Lire sur lavoixdunord.fr
16/03/26 - 22:11 - Nacim Zeghlache-Salhi ne guide pas les locaux pour me second tour
À Roubaix, Nacim Zeghlache-Salhi, tête de la liste citoyenne Pour Roubaix, ne donnera aucune consigne de vote pour le second tour des élections municipales après avoir obtenu seulement 3,60 % des voix au premier tour. Cette décision laisse les électeurs sans directive pour choisir entre les autres candidats restants. Lire sur lavoixdunord.fr
16/03/26 - 08:16 - Les candidats à Roubaix préparent des alliances politiques
À Roubaix, les élections municipales de 2026 voient quatre listes se qualifier pour le second tour, suscitant des discussions autour de potentielles alliances. Les challengers cherchent à former un front commun pour contrer David Guiraud de La France Insoumise. Les tractations s'intensifient à l'approche du second tour. Lire sur lavoixdunord.fr
16/03/26 - 07:16 - Roubaix a placé David Guiraud largement en tête lors des municipales
Le premier tour des élections municipales de 2026 à Roubaix a vu David Guiraud de LFI obtenir 46,64% des voix, suivi d'Alexandre Garcin, l'ancien maire et candidat divers centre, avec 20,09%. La défaite de Garcin est liée à la condamnation de l'ancien maire Guillaume Delbar, entraînant des bouleversements politiques. Ce scrutin est déterminant pour l'avenir de la ville et ses habitants. Lire sur actu.fr
15/03/26 - 22:43 - Les résultats sont définitifs à Roubaix
Le Ministère de l'Intérieur communique les derniers résultats à Roubaix : David Guiraud 46,64%, Alexandre Garcin 20,09%, Karim Amrouni 16,76%, Céline Sayah 11,87%, Nacim Zeghlache-Salhi 3,60%, François Delbarre 1,05%.
15/03/26 - 22:07 - Les résultats partiels à Roubaix
David Guiraud LFI est largement en tête du premier tour à Roubaix (46,64%) au premier tour des Municipales contre Alexandre Garcin 20,09 % et Karim Amrouni 16,76%.
15/03/26 - 21:09 - David Guiraud devance ses concurrents à Roubaix
David Guiraud, candidat insoumis, arrive très largement en tête au premier tour des élections municipales à Roubaix avec 46,64% des suffrages exprimés. Le député LFI devance le maire sortant Alexandre Garcin (divers droite, 20,3%), le candidat divers gauche Karim Amrouni (16,7%) et celle du RN Céline Sayah (12,2%). Cette avancée significative lui confère une position favorable pour le second tour, attirant l'attention sur ses propositions. Les enjeux sont cruciaux pour l'avenir de la ville et la mobilisation des électeurs sera déterminante. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr