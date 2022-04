Sondage des législatives 2022 : nombre de députés, souhaits des Français... Des éléments pour se projeter

SONDAGES LEGISLATIVES. Si les sondages pour la présidentielle 2022 ne se sont pas trompés avec la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, les élections législatives s'annoncent plus serrées. La première tendance est claire : une majorité de Français veulent installer une cohabitation au président récemment réélu.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 21h01] Quelques jours seulement après les présidentielles, les élections législatives 2022 approchent déjà. Si Emmanuel Macron a été réélu président de la République le 24 avril dernier, la bataille fait rage pour obtenir une majorité absolue. Cette majorité est indispensable au chef de l'État afin de gouverner sans encombre et d'appliquer son programme sans obstacle.

Alors que l'élection présidentielle s'est achevée par la victoire du président sortant, les élections législatives qui suivent, les 12 et 19 juin 2022, sont présentées par les opposants à Emmanuel Macron comme un "troisième tour" susceptible d'imposer au chef de l'État réélu une cohabitation. Bloc "identitaire" derrière Marine Le Pen et bloc "populaire" derrière Jean-Luc Mélenchon rêvent déjà d'une victoire qui permettrait à l'un ou l'autre de devenir Premier ministre.

Le premier sondage sur les intentions de vote de ces élections législatives est formel : une majorité de Français sont pour l'élection de députés opposés au président de la République. Selon une enquête de l'institut Elabe pour BFMTV publié ce mercredi 27 avril, 61 % de personnes interrogées veulent instaurer une période de cohabitation pour le second quinquennat du locataire de l'Élysée. L'électorat de Marine Le Pen (88%) et de Jean-Luc Mélenchon (86%) sont les plus favorables à une majorité opposée. Une situation à l'opposée de celle vécue 2017 par le chef de l'État où seuls 47% des Français interrogés avaient déclaré vouloir une cohabitation sous le mandat d'Emmanuel Macron.

Cependant, les instituts sont confrontés de vraies difficultés méthodologiques. Il n'y a pas une élection législative en effet, mais des élections législatives. Elles sont même au nombre de 577 en réalité, avec une élection dans chaque circonscription. La personnalité ou les propositions d'un candidat pour son territoire pourraient primer sur les logiques d'appareils politiques dans l'esprit des électeurs. Les législatives seront aussi libérées du vote utile ou du vote de barrage, qui ont déterminé le choix de nombreux votants de droite et de gauche lors de l'élection présidentielle.

On pourra donc observer des écarts significatifs entre le poids supposé d'un courant politique après la présidentielle et sa performance lors des élections législatives. Les instituts de sondage seront par ailleurs contraints de réaliser des sondages "intentions de vote" ou "souhaits de victoire" à l'échelle nationale qu'il va falloir ajuster, tout comme les projections du nombre de sièges pour chaque bloc politiques qui ne manqueront pas de s'accumuler dans les semaines qui viennent.

Que disent les sondages intentions de vote sur les législatives 2022 ?

Le premier sondage sur ces élections législatives 2022 est venu de l'Institut Harris interactive, ce lundi 25 avril (voir l'intégralité de l'enquête). Menée en ligne du dimanche 24 avril après 20h au lundi 25 avril pour le magazine Challenges, l'étude porte sur un échantillon de 2343 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2048 personnes inscrites sur les listes électorales. Et ses conclusions ménagent le suspense : si les différentes forces politiques se lançaient sans faire alliance dans ces élections, les candidats soutenus par La République en Marche, le Modem et Horizons cumuleraient 24% des voix exprimées au 1er tour, devant les candidats soutenus par le Rassemblement National (23%) et ceux soutenus par la France Insoumise (19%). 8% des électeurs opteraient pour Europe-Ecologie Les Verts, soit autant que pour Les Républicains, 7% pour le parti Reconquête! d'Eric Zemmour et 5% pour le Parti socialiste.

En cas d'alliance de la France Insoumise, du Parti Communiste, du Parti socialiste et d'Europe Ecologie Les Verts, la coalition de gauche serait portée à 33% des suffrages. Une hypothétique alliance entre La République en Marche, le Modem, Horizons, Les Républicains et l'UDI arriverait exactement au même niveau, créditée également de 33% des intentions de vote. Le Rassemblement National, Debout la France et Reconquête! réunis seraient un cran en dessous, mais dans un mouchoir de poche, à 31%.

Quelles sont les projections des sondages sur les élections législatives 2022 ?

Les sondages sur les élections législatives peuvent donner lieu à des projections en nombre de sièges pour chaque formation politique au sein de l'Assemblée nationale. Harris a réalisé ce calcul pour son enquête du 25 avril et arrive à une fourchette de 328 à 368 sièges pour la majorité présidentielle (contre 364 actuellement), soit la majorité absolue des 577 sièges à pourvoir en juin. Le RN parviendrait à un record de 75 à 105 députés contre 8 aujourd'hui, Les Républicains et l'UDI obtiendraient entre 35 et 65 élus, soit moitié moins que lors de la précédente législature, les Insoumis 25 à 45 députés (contre 17 actuellement), les socialistes une trentaine à peine.

EXCLUSIF - Première projection du résultat des élections législatives (hypothèse sans alliances) :

- LREM et alliés : 328 à 368 sièges

- RN et alliés : 75 à 105 sièges

- LR et alliés : 35 à 65 sièges

- LFI : 25 à 45 sièges

- PS : 20 à 40 sièges

Le scénario des alliances "par bloc" donnerait quant à lui entre 326 et 366 députés à l'alliance LREM-LR-UDI, entre 117 et 147 députés pour le bloc RN-DLF-R!, tandis que le bloc de gauche glanerait entre 73 et 93 députés.

Que disent les sondages sur les souhaits de victoire ou de défaite de Macron aux législatives ?

Avant le sondage Harris, des questions avaient été posées sur les législatives aux électeurs, en marge du second tour de l'élection présidentielle. Plusieurs instituts ont tenté de jauger les "souhaits de victoire" ou de "défaite" pour Emmanuel Macron à ces législatives, mais aussi les souhaits de "majorité" ou encore de "cohabitation" pour le chef de l'Etat. Dans un sondage Ifop publié le soir du second tour de la présidentielle pour TF1, LCI, Paris Match et Sud Radio, les électeurs issus d'un échantillon de 4827 personnes inscrites sur les listes électorales ont ainsi indiqué à 68% qu'elles souhaitaient qu'à l'issue des prochaines élections législatives, "les oppositions représentent la majorité des députés à l'Assemblée nationale et imposent une cohabitation à Emmanuel Macron". 32% "seulement" souhaitent donc qu'"Emmanuel Macron bénéficie d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale".

Dans le détail, les partisans d'une cohabitation sont sans surprise les plus nombreux chez les électeurs au premier tour de Marine Le Pen (91%), devant les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (89%), d'Eric Zemmour (88%), de Yannick Jadot (68%) et de Valérie Pécresse (67%). Ils sont tout de même 17% chez les électeurs d'Emmanuel Macron lui-même (lire l'étude complète sur le site de l'Ifop).

Une défaite d'Emanuel Macron ou une cohabitation majoritairement souhaitées

Deux autres enquêtes penchent elles aussi très nettement vers une cohabitation pour ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. La première, menée par OpinionWay pour Cnews et Europe 1, indique que 63% des personnes sondées préfèrent que le chef de l'Etat "ne dispose pas d'une majorité et soit contraint à une cohabitation", contre 35% qui souhaitent qu'il "dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale et puisse mener sa politique". Le détail des chiffres corrobore l'enquête Ifop : 95% des électeurs de Marine Le Pen, 84% de ceux d'Eric Zemmour, 77% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 63% de ceux de Yannick Jadot et 55% de ceux de Valérie Pécresse préfèrent voir Macron échouer aux législatives de juin. OpinionWay a aussi sondé son échantillon sur le Premier ministre de cohabitation souhaité : 46% pencheraient pour Marine Le Pen et 44% pour Jean-Luc Mélenchon, alors que seuls 8% préfèreraient Valérie Pécresse.

Dernière enquête du genre publiée au soir du second tour : un sondage Ipsos Sopra-Steria pour France TV, Le Parisien et Radio France, est plus mesuré. Mais la majorité (56%) des sondés répondent eux aussi qu'ils souhaitent qu'Emmanuel Macron perde les législatives, contre 24% qui préfèrent une victoire pour "éviter une cohabitation" et 20% qui la souhaitent "pour appliquer son programme". Les tendances restent les mêmes, à quelques écarts près, avec 87% d'électeurs de Marine Le Pen favorables à une défaite, 84% de ceux de Jean-Luc Mélenchon, 80% de ceux d'Eric Zemmour, 49% de ceux de Yannick Jadot et 40% de ceux de Valérie Pécresse. A noter : 57% des personnes interrogées se disent favorable, à l'occasion des législatives, à une alliance des partis de gauche (LFI, EELV, PCF et PS), dont 93% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 85% de ceux de Yannick Jadot.

Des souhaits aussi exprimés par parti politique aux législatives

Le même sondage d'Ipsos Sopra Steria pose aussi la question des législatives de manière légèrement différente en demandant aux personnes interrogées si elles souhaitent que des partis sortent "renforcés" ou "affaiblis" des élections. Une question qui est encore éloignée d'une intention de vote, mais s'en rapproche légèrement. A ce petit jeu, 39% disent souhaiter voir La France Insoumise "renforcée" à l'issue du scrutin de juin prochain contre 29% qui la préféreraient "affaiblie", un chiffre comparable à celui du Rassemblement national avec 38% (contre 36%).

Derrière, la balance est systématiquement inversée : 36% souhaitent voir Europe-Ecologie Les Verts "affaiblie" (contre 29% "renforcée"), 38% pour la République en Marche (contre 26%), 40% pour le Parti communiste (contre 16%), 44% pour le parti Reconquête! d'Eric Zemmour (contre 20%) et enfin 47% pour le Parti socialiste (contre 18%) à égalité avec Les Républicains (contre 15% "renforcé"). A noter qu'un quart à un tiers des sondés répondent "ni l'un ni l'autre" la question.

Difficile de produire des sondages fiables pour les législatives

Attention : les votes pour les élection législatives seront très différents de ceux exprimés pour cette élection présidentielle. D'autres composantes structurent ce vote : le poids des partis installés dans les territoires, les personnalités politiques appréciées localement, les rapprochements politiques à l'échelle des circonscriptions, et le mode de scrutin, majoritaire à deux tours. Tout cela rend difficile le travail des sondeurs. Mais s'il est impossible de faire des projections, certains éléments sont à prendre en compte pour mesurer les rapports de force. Dans les 566 circonscriptions de métropole et d'outre-mer (hors circonscriptions des Français de l'étranger donc), Emmanuel Macron est arrivé en tête, au premier tour de l'élection présidentielle, dans 256. Marine Le Pen dans 206, Jean-Luc Mélenchon dans 104, Valérie Pécresse dans... aucune. Mais rappelons qu'en 2017, Marine Le Pen avait réussi à être en tête du premier tour de la présidentielle dans 216 circonscriptions ; le parti d'extrême droite n'était pourtant parvenus qu'à faire élire 9 députés.