"Sondage des législatives 2022 : ce qu'il faut retenir avant le 1er tour"

SONDAGES LEGISLATIVES. Du début de la campagne à l'ultime sondage publié ce vendredi peu avant minuit, découvrez toutes les enquêtes sur le résultat des législatives 2022 qui donnent la LREM et la Nupes au coude-à coude pour le premier tour de scrutin...

[Mise à jour le 10 juin 2022 à 23h58] L'ultime sondage publié avant la trêve du premier tour des législatives 2022 a livré des résultats dans la droite ligne des dernières enquêtes. Selon ce sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde, dévoilé peu avant minuit ce vendredi 10 juin, la majorité incarnée par Ensemble! et LREM devrait être au coude-à-coude avec la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) ce dimanche 12 juin. Un point sépare les deux formations dans ce dernier sondage : La République en Marche est créditée de 28% des intentions de vote quand la coalition dirigée par Jean-Luc Mélenchon atteint 17%.

Dans ce dernier sondage avant le premier tour des législatives, le Rassemblement national (RN) semble distancé avec 19% des intentions de vote, auquel Le Monde croit bon d'associer les 5,5% de Reconquête, la formation d'Eric Zemmour, soit un total de 24,5% pour le pôle d'extrême droite, sans compter les intentions de vote en faveur de Debout la France (1%). Les Républicains échouent à 11%, les "divers gauche (socialistes, PRG, autres) et écologistes hors Nupes à respectivement 3% et 2,5%. Ce sondage mesure l'abstention à un très haut niveau, entre 51 % et 55 % soit très probablement au-dessus du record de 2017 (51,3 %).

Ce sondage, le tout dernier avant l'interdiction de fin de campagne, a été menée le 10 juin par Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde auprès de 8159 personnes, sélectionnées selon la méthode des quotas. Seuls les sondés "certains d'aller voter ayant exprimé une intention de vote" ont été conservés pour les estimations, soit 4641 personnes, offrant de faibles marges d'erreur au sondage (entre 0,2 point et 1,3 point).

Que dit le dernier sondage d'intentions de vote sur les législatives 2022 ?

Avant le sondage Ipsos détaillé ci-dessus et dans le graphique ci-dessous, le dernier sondage de l'institut Ifop pour LCI, publié vendredi 10 juin, donnait la Nupes (26,5%) juste devant Ensemble! (26%), quand le RN recueillait 19% des intentions de vote, loin devant LR (10%) et Reconquête (5,5%). Un résultat similaire également au tout dernier baromètre Harris Interactive et Toluna pour Challenges (8 au 10 juin), donnant les deux formations à égalité (26%), devant le RN à 20. C'est donc un véritable match entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui se profile ce dimanche 12 juin.

Quelles sont les projections des sondages des législatives 2022 en nombre de sièges ?

Selon ce même dernier sondage Ifop pour LCI, Emmanuel Macron n'est pas assuré d'obtenir la majorité parlementaire. Un scénario qui serait une première dans l'histoire de la Vème République, le Président ayant toujours vu au moins 289 de ses candidats et alliés élus députés. Les projections effectuées par Ifop-Fiducial estiment qu'Ensemble (LREM, MoDem, Horizons, Agir) décrocherait entre 270 et 305 sièges, une majorité parlementaire reste donc à portée de vote et selon la projection basse, il suffirait de convaincre une dizaine de députés de l'opposition à chaque vote de l'Assemblée pour pouvoir mener la politique gouvernementale. Un défi réalisable. Les autres sièges seraient principalement décrochés par la Nupes, entre 180 et 210. Insuffisant, même dans le meilleur des cas, pour imposer la cohabitation. LR enregistrerait un net recul, 40 à 55 députés contre 100 aujourd'hui, quand le RN pourrait compter 15 à 35 élus.

*Le nombre de sièges correspond à la moyenne entre la projection basse et la projection haute réalisée par l'institut de sondage.

Les différents sondages publiés au cours de ces dernières semaines donnent Ensemble! et la Nupes en tête des intentions de vote, devant le Rassemblement national. Difficile de savoir donc qui sera gagnant du premier tour, qui se déroulera ce dimanche 12 juin, la tendance des sondages s'étant maintenue durant quasiment . Le mouvement porté par Jean-Luc Mélenchon et l'alliance constituée autour d'Emmanuel Macron ont été créditées de 25 à 28% des suffrages dans un mouchoir de poche durant toute la campagne ou presque. Au second tour, les projections donnent une majorité pour Ensemble!, mais pas forcément absolue.

Quel taux de participation prévoient les sondages ?

Un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde, daté du vendredi 10 juin, évalue que seulement 45 à 49% des sondés envisagent d'aller voter au 1er tour des législatives, le 12 juin (poids moyen de 47 %). L'institut indiquait dans une autre enquête plus tôt dans la semaine que "la démobilisation concernait toutes les catégories d'âge jusqu'à 60 ans : 37% de 'certains d'aller voter' chez les 18-24 ans, 36% chez les 25-34 ans, 38% chez les 35-49 ans, 42% chez les 50-59 ans. Ce n'est qu'au-delà que l'on dénombre une majorité d'électeurs qui comptent se rendre aux urnes : 55% dans la catégorie 60-69 ans, 65% chez les plus de 70 ans."

Toutes les études sondagières publiées lors de la dernière semaine de campagne tablent sur un taux d'abstention supérieur à 50% et peut-être plus important que lors des législatives de 2017. Les dernières prévisions en date, celles d'Ifop pour LCI publiées le 10 juin annonce abstention à hauteur de 54%.

Les Français souhaitent-ils une cohabitation ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié mardi 31 mai, 63% des Français souhaitent voir une cohabitation à l'issue des législatives 2022. Cela signifie qu'ils souhaitent que les partis d'opposition obtiennent une majorité absolue à l'Assemblée, ce qui obligerait Emmanuel Macron à choisir un nouveau Premier ministre au sein d'une formation politique adverse. Cette tendance était déjà forte le soir du 2e tour de la présidentielle : dans un sondage Ifop pour TFI, LCI, Paris Match et Sud Radio, 68% des électeurs interrogés voulaient qu'à l'issue des législatives, "les oppositions représentent la majorité des députés à l'Assemblée nationale et imposent une cohabitation à Emmanuel Macron".

Difficile de produire des sondages fiables pour les législatives

Attention : les votes pour les élection législatives sont très différents de ceux exprimés pour l'élection présidentielle. D'autres composantes structurent ce vote : le poids des partis installés dans les territoires, les personnalités politiques appréciées localement, les rapprochements politiques à l'échelle des circonscriptions, et le mode de scrutin, majoritaire à deux tours. Tout cela rend difficile le travail des sondeurs. Mais s'il est impossible de faire des projections précises, certains éléments sont à prendre en compte pour mesurer les rapports de force.

Dans les 566 circonscriptions de métropole et d'outre-mer (hors circonscriptions des Français de l'étranger donc), Emmanuel Macron est arrivé en tête, au premier tour de l'élection présidentielle, dans 256. Marine Le Pen dans 206, Jean-Luc Mélenchon dans 104, Valérie Pécresse dans... aucune. Mais rappelons qu'en 2017, Marine Le Pen avait réussi à être en tête du premier tour de la présidentielle dans 216 circonscriptions ; le parti d'extrême droite n'était pourtant parvenu qu'à faire élire 9 députés.