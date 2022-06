"Premier ministre : démission ou maintien de Borne ? Qui à Matignon après les législatives ?"

PREMIER MINISTRE. Le Premier ministre peut-il être inquiété par les élections législatives ? Alors que le camp présidentiel ne dispose que d'une majorité relative, Elisabeth Borne souhaite rester à Matignon mais l'opposition exige la nomination d'un nouveau Premier ministre.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 11h43] Un nouveau Premier ministre sera-t-il nommé prochainement ? Les élections législatives se sont terminées le dimanche 19 juin en accordant une majorité relative de 245 sièges sur 577 au camp présidentiel. Un scénario qui fragilise l'exécutif et la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne qui, au regard de sa victoire dans le Calvados, a rempli les critères pour rester à Matignon. Pourtant du côté de l'opposition, la Nupes, le Rassemblement national et même certains Républicains attaquent la légitimité du bras droit d'Emmanuel Macron et appellent à la nomination d'un autre Premier ministre, en phase avec le nouveau visage de l'Assemblée nationale. Mais outre, les revendications de la gauche et de la droite, les résultats des élections législatives vont-ils contraindre le président de la République à revoir l'organigramme du gouvernement ? Eléments de réponse.

La Première ministre, Elisabeth Borne, contrainte à la démission ?

La Première ministre a remporté les élections législatives dans la 6ème circonscription du Calvados, obtenant la légitimité qu'elle était partie chercher dans ce scrutin, et bien qu'elle soit relative la majorité des sièges à l'Assemblée appartient toujours au camp présidentiel. Dans les faits donc, la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon ne peut pas être remise en cause. Mais les législatives ont rebattu les cartes et redéfini les rapports de force en politique avec une montée de la gauche grâce la Nupes, premier groupe d'opposition, et celle de l'extrême droite qui a pu constituer un groupe de 89 députés derrière Marine Le Pen, du jamais vu. C'est dans ces camps que l'appel au changement de Premier ministre se fait entendre. "Madame Borne devrait partir. [...] Elle n'a plus la légitimité politique pour gouverner", estimait l'insoumis et député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard sur BFMTV le 20 juin quand le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, considérait sur France Inter qu'Elisabeth Borne "est trop affaiblie pour pouvoir rester. Il y a un choix de Premier ministre crucial à faire, qui permette une continuité politique et une stabilité politique qu'elle n'aura pas".

Ces appels n'obligent en rien Emmanuel Macron à nommer un nouveau Premier ministre ou Elisabeth Borne à démissionner. Toutefois, la locataire de Matignon devrait bien remettre une lettre de démission au chef de l'Etat dans les heures à venir. Une "démission de courtoisie" voulue par la tradition républicaine. Edouard Philippe s'était aussi plié à cet usage en 2017 et avait été renommé quelques jours plus tard. Sauf grande surprise, Elisabeth Borne devrait également être reconduite dans ses fonctions par Emmanuel Macron. Si le maintien de la Première ministre est l'hypothèse la plus envisagée, le contraire n'est pas totalement exclu. Le chef de l'Etat pourrait déduire que l'obtention d'une simple majorité relative est un signal de désapprobation de sa politique et de ses choix de ministres envoyé par les électeurs. Dans ce cas, il peut choisir d'imputer la responsabilité de l'échec à Elisabeth Borne et ne pas la reconduire dans ses fonctions.

La Première ministre évincée par une motion de censure ?

L'opposition est déterminée à renverser le gouvernement et à voir quelqu'un d'autre d'Elisabeth Borne nommé Premier ministre. Utilisant toutes les armes politiques à leur disposition, les députés insoumis ont déjà annoncé le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement Borne lors de la séance du 5 juillet à l'Assemblée. Une initiative à laquelle les communistes se sont joints mais que Les Républicains refusent de signer. Un refus qui met déjà en péril les chances de la motion de censure d'aboutir. Pour être entendue une motion de censure doit être adoptée par la majorité absolue soit 289 députés, ce qui sous-entend une alliance entre toutes les forces d'opposition.

Un nouveau Premier ministre doit-il être nommé après les législatives ?

Après les élections législatives, le seul scénario qui contraint le chef de l'Etat à nommer un nouveau Premier ministre est une cohabitation, soit un groupe d'opposition majoritaire et supérieur en nombre de sièges au camp présidentiel. Or, au soir du dimanche 19 juin, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont conservé la majorité à l'Assemblée nationale. Ensemble, ils peuvent donc décider de gouverner sans majorité absolue en concluant des accords au cas par cas ou des accords de législature avec certains députés de l'opposition. C'est là le chemin que semble vouloir prendre l'exécutif, la Première ministre ayant déclaré après l'annonce des résultats des législatives : "Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action, il n'y a pas d'alternatives. [...] Nous allons œuvrer dans le dialogue".

La Première ministre se prépare donc à négocier l'ensemble des textes avec d'autres forces politiques. Une mission inconfortable, symptôme d'une défaite politique et d'une crise de confiance deux mois tout juste après une victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, déjà en demi-teinte et sans triomphalisme. Les négociations seraient très fréquentes étant donné que dans le système parlementaire français, toutes les décisions doivent être adoptées à la majorité absolue. Ce sont 44 voix que la majorité présidentielle devra aller chercher pour chaque proposition, une situation qui risque de buter face au blocage politique. "En dessous de dix, il trouvera sans mal les alliés nécessaires pour faire le compte. Au-dessus de vingt, la tâche s'annonce beaucoup plus compliquée", expliquait pour L'Express le chercheur au CNRS Bruno Cautrès.

Ce qui est sûr c'est que le Premier ministre sera toujours nommé par le chef de l'Etat et qu'aucune opposition ne peut prétendre à choisir à la place d'Emmanuel Macron l'identité du locataire de Matignon. "Le président choisit la personne qu'il nomme premier ministre en regardant le Parlement. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au Président", assurait Emmanuel Macron lors de son allocution devant la presse régionale. S'il est d'usage que le président nomme un Premier ministre étant issu de la nouvelle majorité ou que le nom soit soumis par cette majorité de députés, rien dans la Constitution n'oblige le Président à agir de la sorte.

Toutefois, le président de la République, qui nomme le Premier ministre selon l'article 8 de la Constitution, pourrait voir son choix de personnalité écarté s'il ne choisit pas une candidature plébiscitée par la majorité parlementaire. En effet, d'après l'article 49 de cette même Constitution, le groupe politique qui possède une majorité de députés à l'Assemblée nationale a un avantage décisif dans le choix du Premier ministre grâce la motion de censure ou le refus de l'accord de confiance. Il est à noter que cette motion de censure devra être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale" et votée "quarante-huit heures après son dépôt".

C'est le dernier recours dont dispose le Président pour la nomination du Premier ministre. Mais est-il stratégique ? Dissoudre l'Assemblée, en plus de n'être possible qu'une seule fois par an, comporte de très nombreux risques sur le plan politique. En effet, cette dissolution engendrera de nouvelles élections législatives qui feront émerger une nouvelle majorité, comme l'explique le collectif Les Surligneurs. Et rien ne dit que ce nouveau groupe de députés soit en accord avec le projet politique du camp macroniste. S'il s'agissait de la Nupes, par exemple, le blocage politique pourrait être important, avec de grandes difficultés à s'entendre sur des points centraux : de la réforme des retraites à la gestion de la TVA, la mésentente pourrait être complète. Et la capacité réformatrice du gouvernement largement affaiblie. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Jacques Chirac lorsqu'il s'est retrouvé à devoir cohabiter avec le socialiste Lionel Jospin, après des élections législatives infructueuses pour son camp (et déclenchées par sa décision de dissoudre l'Assemblée en 1997).

Chef du gouvernement, le Premier ministre partage le pouvoir exécutif avec le président de la République. Il dirige l'action du gouvernement et fixe les orientations politiques principales. Il a deux rôles principaux, celui de coordonnateur de l'action gouvernementale et d'exercice du pouvoir réglementaire.

En tant que coordinateur, il doit s'assurer de la cohérence du ministère en évitant que différents ministres prennent des initiatives allant dans des sens opposés. En outre, s'il n'est pas, dans la Constitution, le supérieur hiérarchique des autres ministres, il peut proposer leur révocation au président de la République en cas de faute grave. Il dispose d'un certain nombre de facilités et de prérogatives qui lui permettent de mener à bien son rôle de direction de l'action gouvernementale. Selon l'article 20 de la Constitution, il "dispose de l'administration", de services propres comme le Secrétariat général du gouvernement localisés à l'Hôtel Matignon et d'un grand nombre de services qui lui sont rattachés, à l'instar du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Pour exercer le pouvoir réglementaire, il assure l'exécution des lois sous réserve de la signature des ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres par le chef de l'État. Il peut, de manière exceptionnelle, remplacer le Président à la présidence du Conseil des ministres. Enfin, il est responsable de la défense nationale même si, nous dit le site de vie publique France, les grandes orientations sont généralement fixées par le président de la République.