Liste du RN aux européennes 2024 : qui sont les candidats et combien peuvent être élus ?

Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, est le favori des résultats des sondages des élections européennes. Quasi certain d'avoir des candidats élus, le parti en aura-t-il plus que la majorité présidentielle ?

Le Rassemblement national est sans conteste le grand favori des élections européennes 2024. Les résultats des sondages le donnent en tête depuis près d'un an et la tendance s'est confirmée ces dernières semaines. Et non seulement de rester en tête des intentions de vote, le parti lepéniste porté par Jordan Bardella a encore progressé et creusé l'écart avec ses concurrents.

Si les prévisions des sondages ne garantissent pas les résultats, il paraît évident que le Rassemblement national verra plusieurs de ses candidats élus. L'enjeu pour le parti est plutôt de savoir combien ? Seront-ils plus nombreux que ceux de la majorité au Parlement européen ?

Jordan Bardella, chef de parti et tête de liste

Ce n'est autre que le président du Rassemblement national qui est la tête de liste du parti aux élections européennes. Jordan Bardella, déjà élu au Parlement européen en 2019, souhaite donc rempiler pour un nouveau mandat. Le jeune politique de 28 ans prend de plus en plus de place au sein du parti, mais sans rompre le tandem qu'il forme avec Marine Le Pen. Le duo avance et espère faire des élections européennes un tremplin avant la présidentielle de 2027. Comme lors des derniers scrutins, le RN cherche à transformer les élections en duel contre la majorité présidentielle sauf qu'en l'occurrence il parait en mesure de l'emporter.

Qui sont les candidats du RN ? La liste complète

81 candidats sont présents sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Avant l'officialisation des listes, le parti avait dévoilé les noms des 35 premiers candidats. La liste complète a été publiée par le ministère de l'Intérieur.

Quelques candidats sont des députés sortants, d'autres des personnalités du parti et d'autres encore sont issus de la société civile. D'après les projections, les trente premiers candidats sont jugés éligibles, mais leur élection dépendra des résultats le jour du scrutin.

Jordan Bardella , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Malika Sorel

Fabrice Leggeri

Mathilde Androuët, députée européenne depuis 2019

députée européenne depuis 2019 Jean-Paul Garraud , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Mélanie Disdier

Matthieu Valet

Anne-Sophie Frigout

Thierry Mariani , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Pascale Piera

Philippe Olivier , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Marie-Luce Brasier-Clain

Alexandre Varaut

Catherine Griset , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Gilles Pennelle

Virginie Joron , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Julien Sanchez

Julie Rechagneux

Aleksandar Nikolic

Valérie Deloge

Rody Tolassy

Marie Dauchy , députée européenne depuis 2022

, députée européenne depuis 2022 Pierre-Romain Thionnet

Nathaly Antona

Pierre Pimpie

Sylvie Josserand

Julien Leonardelli

Angéline Furet

Gaëtan Dussausaye

France Jamet , députée européenne depuis 2017

, députée européenne depuis 2017 André Rougé, député européen depuis 2019

Séverine Werbrouck

Christophe Bay

Eléonore Bez

Andréa Kotarac

Combien de candidats éligibles selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Compte tenu des résultats du Rassemblement national dans les résultats des sondages des élections européennes, le parti pourrait être celui avec le plus grand nombre de candidats élus, entre 25 et 30 selon les projections, soit une dizaine de plus qu'en 2019. Il faut garder à l'esprit que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentants les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables.

Quel est le programme du Rassemblement national aux élections européennes ?

Si le Rassemblement dit ne plus vouloir sortir de l'Europe, il souhaite en revoir profondément le fonctionnement. Son programme fait donc la distinction entre des mesures européennes à conserver, certains à améliorer et d'autres à supprimer. Jordan Bardella a déclaré vouloir façonner une "Europe des nations" dans laquelle les pays membres pourraient jouir de leur souveraineté. Pour cela, le parti mise sur la protection et la production toujours selon le prisme nationaliste de l'extrême droite.

D'abord sur la protection, le RN veut en finir avec l'actuelle gestion par l'Union européenne de l'immigration à l'intérieur des États membres en plus de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et le contrôle aux frontières. Concernant la production, Jordan Bardella dit vouloir lutter contre la concurrence déloyale entraînée par certains accords de libre-échange et relancer la production européenne, notamment en matière d'énergie avec le nucléaire.

Mais le parti de Marine Le Pen a finalement calqué son programme sur les idées conservatrices prônées par le groupe Identité et Démocratie (ID), dans lequel le RN siège au Parlement européen. Une stratégie commune adoptée par les partis membres d'ID dans toute l'Europe. Le programme se résume en six points majeurs :