Le Soir annonce des résultats des législatives 2024 avant 20h

Des résultats du deuxième tour des élections législatives peuvent se trouver sur le site internet du média belge Le Soir bien avant 20 heures. Comment est-ce possible ? Sont-ils fiables ? On vous dit tout.

Si la publication des résultats d'une élection, et donc des élections législatives anticipées de ce dimanche 7 juillet 2024 sont formellement interdites avant 20 heures, comme le spécifie la loi française pour le pas influencer les électeurs, il arrive bien souvent que certains médias étrangers ne respectent pas cette spécificité, ou la contournent car n'étant pas soumis à la réglementation française. C'est notamment le cas du média Le Soir, en Belgique, qui depuis de nombreuses années lors de chaque élection sur le sol français, propose à ses lecteurs des résultats bien avant 20 heures et la fermeture des derniers bureaux de vote en France. Le Soir constitue l'un des moyens de trouver des résultats avant l'heure, pour autant, ces informations peuvent contenir des erreurs, voire des fakenews. Voilà pourquoi, nous vous conseillons vivement d'attendre 20 heures et de consulter les résultats officiels sur Linternaute.com.

Ci-dessous, une première projection de la nouvelle Assemblée nationale d'après le sondeur Ipsos Talan. Attention, il ne s'agit pas des résultats du second tour mais d'une estimation en nombre de sièges.

Des fuites lors de la dernière élection présidentielle

Lors de l'élection présidentielle, il y a deux ans, plusieurs médias belges avaient diffusé sur Internet des estimations et des sondages. La "Commission des sondages", qui régit les règles en France, avait été très embêtée. Elle avait notamment publié peu avant le scrutin un communiqué dans lequel elle disait avoir eu l'assurance des 8 principaux instituts français (BVA, Elabe, Harris interactive, Kantar-TNS-Sofres, IFOP, Ipsos, Odoxa, OpinionWay) qu'aucun d'entre eux n'était derrière ces études. Dès lors, elle qualifiait de "rumeurs" les sondages diffusés par des médias pourtant reconnus. OpinionWay s'était senti obligé d'indiquer sur Twitter qu'il n'avait publié "aucune donnée" sur le scrutin.

Parfois, des fuites peuvent se produire, et des informations peuvent circuler de manière informelle. Les journalistes peuvent être sur le terrain pour recueillir des impressions et des tendances, mais ils doivent se limiter à des observations qualitatives plutôt qu'à des chiffres précis avant 20h. En revanche, certains médias étrangers comme Le Soir peuvent contourner cette règle, car non soumis à la réglementation française en publiant des premières estimations avant 20 heures. Des chiffres dont il est préférables de se méfier pour ces élections législatives, des erreurs peuvent s'y glisser.

Attention aux rumeurs et aux fausses informations

Pourquoi les résultats ne peuvent-ils pas être diffusé sur des sites français ? La raison est simple : la loi interdit toute diffusion d'éléments informatifs sur le score des candidats à des élections en cours, pour ne pas fausser le scrutin. Et en France, le vote de ce dimanche ne se clôt qu'à 20 heures très précisément. Pourtant, les premiers résultats des législatives seront connus bien avant 20 heures : des instituts de sondage effectuent des relevés dans quelques bureaux de vote représentatifs sur le territoire français pour établir les premières estimations qui seront données par les médias français à 20h.

Ces chiffres et estimations sont confidentiels jusqu'à l'heure-H, mais à chaque scrutin, on constate des fuites sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag #RadioLondres. Attention à ces messages, souvent codés : il peut s'agir de rumeurs et de fausses informations, et s'il s'agit de fuites de données sondagières, elles demeurent encore peu fiables avant 20 heures. Il faut noter d'ailleurs que les médias belges et suisses ne sont pas soumis à l'interdiction française de diffuser les estimations des élections législatives 2024 avant 20 heures.