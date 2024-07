Sondages des législatives 2024 : un résultat de 2e tour se dégage, Bardella s'éloigne de Matignon

Les projections de 2e tour des législatives donnent une tendance de plus en plus nette : le RN semble en difficulté pour remporter une majorité absolue à l'issue des résultats. Et donc pour gouverner le pays.

►Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives Sommaire Résultat législatives - Toluna Harris

Résultat législatives - Ifop-Fiducial

Résultat législatives - OpinionWay

Résultat législatives - Elabe Qui sera en mesure de gouverner la France dans quelques jours ? C'est l'enjeu des résultats du 2e tour de ces élections législatives : si le Rassemblement national et ses alliés obtiennent suffisamment de victoires dans les circonscriptions pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée, alors ils pourront diriger le pays. À quelques jours du second tour de ces législatives, les principaux instituts de sondage ont établi des projections en nombre de sièges d'élus par blocs politiques. Le sondeur Ifop Fiducial pour Sud Radio et Le Figaro donne le Rassemblement national en mesure de former le premier groupe de députés, mais sans majorité absolue (fixée à 289 sièges). Les désistements effectués en début de semaine ont même assez nettement fait évoluer les estimations des résultats en faveur de la gauche de l'ex-majorité présidentielle. Le RN est ses alliés ne disposeraient que d'entre 210 à 240 sièges, la gauche entre 170 et 200 sièges, l'ex-majorité présidentielle en 95 et 125 sièges et LR entre 25 et 45 sièges. Un travail effectué par le média Le Grand Continent est ce jeudi plus précis, même si la fiabilité d'une telle estimation est forcément moins forte qu'un sondage en intentions de vote, plus simple. Selon ces chiffres sur les résultats des législatives de 2e tour, les chances du Rassemblement national d'avoir une majorité absolue sont revues à la baisse. La méthodologie utilisée est différente, construite à partir des matrices sondagières de Cluster 17 et des reports de voix probables dans chaque circonscription, elle donne les résultats suivants au 2e tour des législatives :

Les dernières infos

18:31 - Moins de sièges pour le RN, mais aussi pour Les Républicains (sans Ciotti) ? Le sondage réalisé pour LCI, Sud Radio et Le Figaro avance que Les Républicains, sans Éric Ciotti, pourraient remporter entre 25 et 45 sièges dimanche à l'issue du deuxième tour des législatives. C'est cinq députés de moins par rapport à ce qui était pronostiqué à l'issue du premier tour (entre 30 et 50). 17:51 - Après la mise en place du front républicain, le camp présidentiel semble retrouver des couleurs C'est en tout cas ce qui ressort de la dernière enquête quotidienne Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio. Le sondage estime que le camp présidentiel pourrait obtenir à l'issue des résultats des législatives dimanche prochain entre 95 et 125 députés, c'est 35 de plus comparé aux estimations du 30 juin. Avec seulement 95 députés, le camp macroniste obtiendrait moins de la moitié du nombre de sièges dont il disposait avant la dissolution. 17:28 - Le RN "a beaucoup moins de réserves à opposer à la gauche ou au centre" Auprès du Figaro, le directeur du pôle actualités et politique de l’Ifop, François Kraus, analyse le dernier sondage selon lequel le RN s'éloigne, peu à peu, de la majorité absolue dimanche. "On ne voit pas de regain du RN, comme s’il avait déjà fait le plein au premier tour", explique-t-il. Et de remarquer : "Il a beaucoup moins de réserves à opposer à la gauche ou au centre." 17:05 - Le Rassemblement national s'éloigne de la majorité absolue Selon le sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, le Rassemblement national semble affaibli par le "front républicain" qui s'est constitué dans plus de 200 circonscriptions. Ses espoirs d'obtenir une majorité absolue s'éloigne. Malgré ses très bons résultats au premier tour des élections législatives, il pourrait ne récolter qu'entre 210 et 240 sièges, loin des 240 à 270 sièges envisagés lors des enquêtes du premier tour. 13:50 - Le RN, plus capable de trouver des solutions pour le pays que LFI Entre le RN et LFI, 39% des sondés du dernier sondage Ifop-Fiducial estiment que le Rassemblement national est davantage capable de trouver des solutions pour le pays que La France insoumise. 41% des sondés estiment en revanche qu'aucun des deux partis n'en est capable. 13:12 - Gabriel Attal meilleur Premier ministre que Jordan Bardella ? Selon un sondage Ifop-Fiducial, 48% des sondés considèrent que Gabriel Attal ferait un bon Premier ministre après le deuxième tour et prend 7 points par rapport à la semaine dernière. Il se positionne devant Jordan Bardella (45%). 12:33 - Le RN perçu comme plus proche des gens Le RN est perçu comme nettement plus proche des gens ( à 43%) que LFI (à 25%). Le RN serait également, pour 40% des sondés, plus attaché aux valeurs démocratiques que LFI (24%), selon un sondage Ifop-Fiducial. 12:04 - Un électeur sur deux souhaite que le Rassemblement National obtienne une majorité absolue à l’Assemblée Selon un nouveau sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio, LCI et le Figaro, Un électeur sur deux (50%) souhaite que le Rassemblement National obtienne une majorité absolue à l’Assemblée nationale à l’issue du second tour. Un chiffre qui tombe à 48% pour les électeurs du parti Les Républicains et 26% pour les électeurs d'Ensemble. 10:56 - Quelle méthodologie ? Pour réaliser des projections, l'IFOP se base sur des résultats de bureaux de votes considérés comme représentatifs. "Ces résultats locaux, qui forment un "rapport d’ensemble", sont passés au crible d’un algorithme qui tient compte, notamment, des résultats des précédentes élections législatives", explique Le Figaro. "C’est très aléatoire et la méthodologie est assez friable tant qu’on n’a pas les résultats définitifs et l’offre finale dans chaque circonscription", explique François Kraus, directeur du pôle Politique et Actualités à l’Ifop. 09:59 - "Il faut être très prudent et modeste sur les projections en sièges", prévient l'IFOP "Il faut être très prudent et modeste sur les projections en sièges", prévient Jérôme Fouquet, politologue et directeur du département Opinion de l'IFOP, sur France Info. Selon lui, il faut entre autres "voir comment les électeurs des candidats éliminés ou qui se sont retirés vont se reporter". 08:50 - Les électeurs d'Ensemble craignent davantage le RN que le NFP pour la situation de la France dans le futur 81% des électeurs d'Ensemble pour la République estiment que la situation de la France se détériorerait dans les années à venir si le RN obtenait une majorité absolue, contre 79% en cas de victoire du Nouveau front populaire. 08:14 - 53% des sondés estiment que leur situation personnelle se détériorerait si le NFP obtenait la majorité absolue 53% des sondés estiment que leur situation personnelle se détériorerait si le Nouveau Front populaire obtenait la majorité absolue, contre 44% si le Rassemblement national l'obtenait. 07:51 - Pourquoi les électeurs vont voter dimanche ? Selon un sondage Toluna Harris Interactive pour RTL, M6 et Challenges, à la question "pourquoi allez vous voter dimanche ?", les électeurs répondent d'abord pour s'opposer au nouveau Front populaire et à Emmanuel Macron et ensuite seulement pour s'opposer au Rassemblement national.

Quelle projection en nombre de sièges au 2nd tour des législatives selon les instituts ?

Selon Toluna Harris Interactive pour RTL, M6 et Challenges, le RN pourrait bénéficier à l'issue des résultats du 2e tour de 190 à 220 sièges à l'Assemblée nationale. Le Nouveau Front populaire, lui, obtiendrait entre 159 et 183 sièges. En troisième position, la majorité présidentielle et ses alliés (MoDem et Horizons) obtiendraient entre 110 et 135 sièges. Les Républicains non ralliés à Éric Ciotti peuvent eux espérer entre 30 et 50 sièges au soir du deuxième tour, le 7 juillet.

Le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio du 4 juillet, lui, présente une projection légèrement différente de l'Assemblée nationale. D'après l'institut, aucune majorité absolue ne devrait sortir des urnes, le Rassemblement national obtiendrait entre 210 et 240 élus. Le Nouveau Front populaire pourrait espérer entre 170 et 200 sièges, alors que la Macronie en nette perte de vitesse, ne conserverait que 95 à 125 sièges au Parlement. Les Républicains espèrent entre 25 et 45 députés.

Selon les estimations d'Opinion Way pour CNews, Europe 1 et le JDD, le RN obtiendrait à l'issue des résultats des législatives entre 250 et 300 sièges à l'Assemblée nationale, une majorité absolue est donc envisageable pour cet institut de sondage. Le Nouveau Front populaire, lui, disposait de 130 à 170 élus dans l'hémicycle, alors que la Macronie et des alliés entre 65 et 105. Les Républicains (hors alliés RN apparentés à Éric Ciotti) pourraient eux bénéficier de 30 à 50 sièges.

Pour l'institut de sondage Elabe, la dynamique est assez différente, comme chez Opinion Way. En effet, une majorité absolue est envisagée pour le RN avec 250 à 300 élus selon ses projections. Le Nouveau Front populaire serait la deuxième force politique de l'hémicycle avec 115 à 145 élus. La Macronie arriverait sur la troisième marche du podium (avec ses alliés, MoDem e Horizons) avec 90 à 120 sièges contre 250 sortants. Autre résultat : les LR bénéficieraient de 30 à 50 élus.

Au total, lors de ce second tour, 306 triangulaires ont initialement été composées, il ne devrait en restait qu'une petite centaine après les désistements pour faire barrage à l'extrême droite. Si ces matchs rendent l'issue du scrutin plus incertaine, Jean-Luc Mlenchon (NFP) et Gabriel Attal (majorité présidentielle) ont déjà appelé leurs candidats respectifs arrivés en 3e position au premier tour à se retirer, face à un candidat dit "républicain" au deuxième tour pour tenter de faire barrage au Rassemblement et de ne pas diviser les voix face au parti dirigé par Jordan Bardella.