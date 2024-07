Ministres candidats aux législatives : qui est le mieux placé pour gagner le second tour ?

De Gabriel Attal à Stanislas Guérini en passant par Stéphane Séjourné, une vingtaine de ministres du gouvernement est encore en lice pour le second tour des législatives 2024.

Sur les 24 ministres du gouvernement qui s'étaient présentés au premier tour des élections législatives pour briguer un mandat de député, ils ne sont plus que 19 à se présenter devant les électeurs ce dimanche 7 juillet, au second tour crucial de ces élections historiques. Parmi ceux-ci, seulement 11 ministres sont arrivés en tête au soir du premier tour, à l'image du premier ministre sortant Gabriel Attal qui a réunit 43,9 % des voix dans son fief des Hauts-de-Seine, devançant de 8 points la candidate socialiste du Nouveau Front populaire Cécile Soubelet.

Le ministre des Affaires étrangères et secrétaire général du parti présidentiel Stéphane Séjourné fait également parti des mieux placés pour le second tour des législatives, toujours dans les Hauts-de-Seine. Même chose pour la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot et pour Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME à Paris. Mais tous ne sont pas en position de ballottage favorable, à l'image de Stanislas Guérini qui a 12 points de retard sur la candidate de gauche à Paris.

Afin d'empêcher que l'extrême droite détienne la majorité absolue au soir du dimanche 7 juillet, le parti Renaissance - Ensemble et le Nouveau Front Populaire ont annoncé qu'ils retireraient leur candidature en cas de triangulaire pour tenter de faire barrage au Rassemblement National (RN) au second tour. Découvrez ci-dessous la liste des ministres de la majorité qualifiés au second tour, leur position favorable ou pas, et ceux qui se sont désistés plus bas.

Quels résultats pour les ministres du gouvernement aux législatives ?

Parmi les 24 ministres et ministres délégués du gouvernement d'Emmanuel Macron qui briguaient un mandat de député, aucun n'a réussi à franchir la barre des 50 % des suffrages au premier tour des élections législatives. La plupart se retrouvent en ballotages plus ou moins favorables. Découvrez les résultats des ministres du parti Renaissance -Ensemble au second tour des législatives ainsi que les adversaires qu'ils affronteront dans leur circonscription.

Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine (92) : le Premier ministre sortant s'est qualifié en obtenant 43,85% des suffrages dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. En bonne position pour l'emporter, il affrontera Cécile Soubelet du PS-NFP (35,53%) au second tour des élections législatives.

L'ancienne Première ministre Elisabeth Borne et son ancien délégué Olivier Véran, qui se sont présentés tous deux dans leur circonscription d'origine, restent également dans la course au second tour des législatives. Elisabeth Borne sous l'étiquette Renaissance/Ensemble, a obtenu 28,93 % des voix dans sa 6e circonscription du Calvados, elle affrontera le candidat RN Nicolas Calbrix (36,26 %) dans un duel. Olivier Véran se retrouve quant à lui dans une triangulaire dans la 1ère circonscription de l'Isère. Celui qui a remporté 33,62 % des voix devra affronter le candidat LFI-NFP Hugo Prevost (40,19 %) et le candidat RN Alexandre Lacroix (18,34 %).

Quel ministre a annoncé son désistement avant le second tour des législatives ?

Avec l'explosion du nombre de triangulaires, ce sont 5 ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron qui ont annoncé se désister au second tour des législatives, afin de faire barrage au Rassemblement National (RN).