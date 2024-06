Qui sont les ministres candidats aux législatives 2024 ?

De nombreux ministres et ministres délégués du gouvernement Attal ont annoncé leur intention de présenter leurs candidatures aux élections législatives les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024. Qui sont-ils et dans quelles circonscriptions se présentent-ils ? Et quels sont les ministres qui passent leur tour ?

La décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale après la très large victoire du Rassemblement national aux Européennes impose un calendrier très serré à son propre parti. Le président de la République a en effet fixé la date du 30 juin pour le premier tour des élections législatives anticipées, ce qui signifie que les candidatures devront être déposées dimanche 16 juin.

Une vingtaine de membres du gouvernement ont d'ores et déjà annoncé leur intention de se présenter pour sauver leurs sièges de députés aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.

Si le Premier ministre Gabriel Attal était resté aux abonnés absents jusqu'au 11 juin, il a finalement annoncé se présenter dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine à Vanves où il avait été élu en 2022, à près de 60 % contre la candidate PS. Face aux députés Renaissance, il a promis d'aller "au bout de [son] devoir" pour "éviter le pire" à ces élections où le Rassemblement National (RN) est largement favori face au camp d'Emmanuel Macron. Découvrez qui des ministres de la majorité présidentielle se présentent, sont en réflexion ou jettent l'éponge pour ces élections législatives cruciales.

La liste des ministres du gouvernement qui se présentent aux élections législatives 2024

Plus de 150 sortants ont été réinvestis dans la soirée de mardi 11 juin par le parti présidentiel Renaissance. A l'image du Premier ministre Gabriel Attal, une vingtaine de ministres, ministres délégués ainsi que des ex-membres de l'exécutif qui incarnent toujours la majorité présidentielle s'apprêtent à faire campagne. Qui a l'intention de présenter sa candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 ? Dans quelles circonscriptions ?

Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine : selon les députés Renaissance, le premier ministre a l'intention de se présenter dans sa circonscription, la 10 e des Hauts-de-Seine à Vanves, où il avait emporté 59,85 % des voix en 2022, contre la socialiste Cécile Soubelet (40,15 %).

Gérald Darmanin dans le Nord : avec pour intention de "clarifier les choses", a-t-il déclaré lundi sur TF1, le ministre de l'intérieur remet son titre de député en jeu dans la 10 e circonscription du Nord.

Franck Riester en Seine-et-Marne : le ministre délégué chargé du Commerce extérieur se présentera dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Il a annoncé sur X vouloir "apporter des réponses concrètes au service de l'intérêt général".

Frédéric Valletoux en Seine-et-Marne : le ministre de la Santé repart en campagne dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne (Fontainebleau - Nemours - La Chapelle-la-Reine).

Prisca Thevenot dans les Hauts-de-Seine : la porte-parole du gouvernement a annoncé sa candidature dans sa circonscription d'origine : la 8e circonscription des Hauts-de-Seine.

Aurore Bergé dans les Yvelines : la ministre chargée de l'égalité se représentera dans la 10 e circonscription des Yvelines.

Sarah El Haïry en Loire-Atlantique : la ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles se présente à nouveau dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique (Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Nort-sur-Erdre). Invitée de France Bleu Loire Océan, elle a annoncé vouloir "une majorité pour un pays qui se respecte, qui n'appelle ni aux mensonges, ni au bordel".

Marina Ferrari en Savoie : la secrétaire d'État chargée du numérique est candidate aux élections législatives dans la 1ere circonscription de Savoie. "Je suis plus déterminée que jamais pour aller combattre les extrêmes", a-t-elle fait savoir sur France Bleu Pays de Savoie jeudi 13 juin.

Sabrina Agresti-Roubache dans les Bouches-du-Rhône : la secrétaire d'État chargée de la Ville de France se présente à nouveau dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône, où elle avait été élue de justesse en 2022. "Je refuse de laisser l'extrême droite gagner la 1ère circonscription, tout comme la 2e et la 6e", a-t-elle expliqué à La Provence.

Guillaume Kasbarian en Eure-et-Loir : le ministre délégué au Logement représente sa candidature dans la 1re circonscription d'Eure-et-Loir

Dominique Faure en Haute-Garonne : le ministre déléguée chargée de la Ruralité se présentera à nouveau dans la 10e circonscription de Haute-Garonne.

Stéphane Séjourné dans les Hauts-de-Seine : le parti Renaissance a indiqué à l'AFP ce jeudi 13 juin que le ministre des affaires étrangères et secrétaire général du parti Renaissance se présenterait dans la 9e circonscription à Boulogne-Billancourt, détenue depuis 2022 par le député Renaissance Emmanuel Pellerin.

Marie Guévenoux en Essonne : la ministre déléguée chargée des Outre-mer se représente dans la 9ᵉ circonscription de l'Essonne, dite de Draveil - Ris-Orangis, appelant au "rassemblement des modérés et des véritables républicains".

Roland Lescure dans la circonscription des Français d'Amérique du Nord : le ministre délégué à l'industrie et à l'énergie a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il se représenterait dans la 1 re circonscription des Français d'Amérique du Nord, appelant à un "large rassemblement libéral, démocrate et résolument social" contre le "péril" du Rassemblement National.

Marie Lebec dans les Yvelines : la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement se présente à nouveau dans la 4 e circonscription des Yvelines, appelant sur X le soutien de "toutes les bonnes volontés démocrates et républicaines" face aux "populistes".

Fadila Khattabi en Côte d'Or : la ministre chargée des Personnes handicapées a annoncé sur X qu'elle se représenterait dans la 3e circonscription de Côte d'Or contre les "extrêmes".

Patricia Mirallès dans l'Hérault : la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire a annoncé "remonte sur le ring" dans la 1ere circonscription de l'Hérault. "Il va falloir que les Français décident : est-ce qu'ils veulent un gouvernement d'extrême droite ? C'est à moi de les convaincre. Je ne pense pas avoir trahi mes électeurs depuis 2022", a-t-elle annoncé.

Hervé Berville dans les Côtes-d'Armor : le secrétaire d'État chargé de la Mer et de la Biodiversité est candidat dans dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor (Dinan). "On repart en binôme parce qu'on veut continuer à défendre le territoire et travailler sur des priorités très concrètes pour les habitants de la circonscription et l'avenir de la France", a-t-il expliqué à Ouest France.

Elisabeth Borne dans le Calvados : elle ne fait plus partie du gouvernement, mais l'ancienne Première ministre va se représenter dans la 6 e circonscription du Calvados.

Yaël Braun-Pivet dans les Yvelines : elle non plus c'est pas membre du gouvernement mais la présidente sortante de l'Assemblée nationale, ex-ministre des Outre-mer et figure de la majorité, se présente dans la 5e circonscription des Yvelines.

Les ministres du gouvernement qui pourraient encore se présenter aux législatives 2024

Ces ministres de l'exécutif sont pressentis pour se présenter en tant que député aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, mais ils n'ont pas annoncé officiellement leur candidature.

Marc Fesneau en Loir-et-Cher : le ministre de l'Agriculture devrait alors affronter Marc Gricourt (maire PS de Blois) dans la première circonscription du Loir-et-Cher.

Stanislas Guerini à Paris : le ministre de la transformation et de la fonction publique pourrait se présenter à nouveau dans sa circonscription d'origine : la 3e circonscription de Paris.

Jean-Noël Barrot dans les Yvelines : le ministre délégué chargé de l'Europe pourrait se représenter candidat dans la 2e circonscription des Yvelines.

Thomas Cazenave en Gironde : le ministre délégué aux Comptes publics de France pourrait se représenter dans la première circonscription de Gironde.

Olivia Grégoire à Paris : la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises (PME), du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme pourrait se représenter dans la 12e circonscription de Paris.

Les ministres du gouvernement qui ne se présentent pas aux législatives 2024

Ces ministres ont faix le choix de ne pas se présenter et l'ont annoncé rapidement après la dissolution de l'Assemblée Nationale.