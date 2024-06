Qui sont les ministres candidats aux législatives 2024 et dans quelles circonscriptions ?

Gabriel Attal en tête, 24 membres du gouvernement, mais des anciens aussi, se présentent aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Qui sont-ils et dans quelles circonscriptions sont-ils candidats ? La liste.

A moins de deux semaines de la date fatidique du premier tour des élections législatives, Gabriel Attal et plus de la moitié de son gouvernement sont déjà repartis en campagne pour briguer un nouveau mandat de député. Le Premier ministre en sursis se présente dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine à Vanves, où il avait été élu à près de 60 % contre la candidate PS. Découvrez en détail ci-dessous la liste des 24 ministres candidats et leurs circonscriptions.

Quelques anciens membres du gouvernement également, qui avaient été élus à l'Assemblée nationale en 2022, représentent leurs candidatures aux législatives. C'est le cas notamment d'Olivier Véran en Isère, d'Elisabeth Borne dans le Calvados ou encore d'Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron et ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon, qui a annoncé ce vendredi sa candidature au "Nouveau Front populaire" dans la septième circonscription des Yvelines, au nom de la lutte contre le Rassemblement national.

11 ministres du gouvernement Attal ont fait le choix en revanche de ne pas se présenter aux élections législatives anticipées de 2024, dont Bruno Le Maire, soucieux d'un renouvellement du personnel. "Quand je dis qu'il faut limiter le nombre de mandats de député à trois, en général, je tiens parole", a-t-il annoncé le 11 juin sur BFM TV. Découvrez quels ministres et ex-ministres emblématiques du gouvernement repartent ou pas dans l'arène politique.

Qui sont les ministres du gouvernement qui se présentent aux élections législatives 2024 ?

Plus de 150 sortants ont été réinvestis dans la soirée de mardi 11 juin par le parti présidentiel Renaissance. A l'image du Premier ministre Gabriel Attal, 24 ministres et ministres délégués se présentent à ces élections législatives cruciales de 2024, dont 13 ministres candidats hors de l'Île-de-France. Qui sont-ils et dans quelles circonscriptions se présentent-ils ?

Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine : le premier ministre se présente dans sa circonscription, la 10 e des Hauts-de-Seine à Vanves, où il avait emporté 59,85 % des voix en 2022, contre la socialiste Cécile Soubelet (40,15 %). Face aux députés Renaissance, il a promis d'aller "au bout de [son] devoir" pour "éviter le pire" à ces élections où le Rassemblement National (RN) est largement favori face au camp d'Emmanuel Macron.

Stéphane Séjourné dans les Hauts-de-Seine : le ministre des affaires étrangères et secrétaire général du parti Renaissance tente pour la première fois sa chance dans la 9e circonscription à Boulogne-Billancourt, détenue depuis 2022 par le député Renaissance Emmanuel Pellerin, épinglé pour consommation de cocaïne durant son mandat. Stéphane Séjourné est aussi chargé de "l'organisation" de la campagne en tant que Secrétaire général de Renaissance.

Prisca Thevenot dans les Hauts-de-Seine : la porte-parole du gouvernement a annoncé sa candidature dans sa circonscription d'origine : la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. "Hors de question de laisser le pays aux mains des extrêmes. Hors de question de renoncer face aux Le Pen et Mélenchon", a-t-elle commenté sur les réseaux sociaux.

Stanislas Guerini à Paris : le ministre de la transformation et de la fonction publique se présente à nouveau dans sa circonscription d'origine : la 3e circonscription de Paris.

Olivia Grégoire à Paris : la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises (PME), du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme est candidate à sa réélection dans la 12e circonscription de Paris.

Jean-Noël Barrot dans les Yvelines : le ministre délégué chargé de l'Europe se représente dans la 2e circonscription des Yvelines, où il est élu depuis 2017.

Aurore Bergé dans les Yvelines : la ministre chargée de l'Egalité se représente dans la 10 e circonscription des Yvelines. Invitée de BFMTV, elle a affirmé qu'il s'agissait de "l'élection la plus importante de nos vies".

Marie Lebec dans les Yvelines : la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement se présente à nouveau dans la 4 e circonscription des Yvelines, appelant sur X le soutien de "toutes les bonnes volontés démocrates et républicaines" face aux "populistes".

Franck Riester en Seine-et-Marne : le ministre délégué chargé du Commerce extérieur se présentera dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Il a annoncé sur X vouloir "apporter des réponses concrètes au service de l'intérêt général".

Frédéric Valletoux en Seine-et-Marne : le ministre de la Santé repart en campagne dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne (Fontainebleau - Nemours - La Chapelle-la-Reine). "Je souhaite continuer, comme je l'ai fait depuis deux ans, à porter une voie singulière, républicaine et humaniste dans le débat national", a-t-il annoncé.

Marie Guévenoux en Essonne : la ministre déléguée chargée des Outre-mer se représente dans la 9ᵉ circonscription de l'Essonne, dite de Draveil - Ris-Orangis, appelant au "rassemblement des modérés et des véritables républicains".

Gérald Darmanin dans le Nord : avec pour intention de "clarifier les choses", a-t-il déclaré lundi sur TF1, le ministre de l'intérieur remet son titre de député en jeu dans la 10 e circonscription du Nord où il s'était imposé en 2022 à 57,52% face à une candidate de la Nupes.

Agnès Pannier-Runacher dans le Pas-de-Calais : la ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture est candidate dans la 2e circonscription du Pas-de-Calais, où "elle habite depuis plusieurs années". C'est toutefois une première pour elle de se présenter aux élections législatives.

Marc Fesneau en Loir-et-Cher : le ministre de l'Agriculture va affronter Marc Gricourt (maire PS de Blois) dans la première circonscription du Loir-et-Cher, où il a été élu en 2022.

Sarah El Haïry en Loire-Atlantique : la ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles se présente à nouveau dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique (Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Nort-sur-Erdre). Invitée de France Bleu Loire Océan, elle a annoncé vouloir "une majorité pour un pays qui se respecte, qui n'appelle ni aux mensonges, ni au bordel".

Thomas Cazenave en Gironde : le ministre délégué aux Comptes publics de France se présente dans la 1ère circonscription de Gironde qui comprend une partie de la ville de Bordeaux. Sur ses réseaux sociaux, il déclare être "à nouveau candidat pour incarner cette voie de la modération face aux extrêmes".

Sabrina Agresti-Roubache dans les Bouches-du-Rhône : la secrétaire d'État chargée de la Ville de France se présente à nouveau dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône, où elle avait été élue de justesse en 2022 face à son adversaire du RN. "Je refuse de laisser l'extrême droite gagner la 1ère circonscription, tout comme la 2e et la 6e", a-t-elle expliqué à La Provence.

Patricia Mirallès dans l'Hérault : la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire a annoncé "remonte sur le ring" dans la 1ere circonscription de l'Hérault, où elle est élue depuis 2017. "Il va falloir que les Français décident : est-ce qu'ils veulent un gouvernement d'extrême droite ? C'est à moi de les convaincre. Je ne pense pas avoir trahi mes électeurs depuis 2022".

Marina Ferrari en Savoie : la secrétaire d'État chargée du numérique est candidate aux élections législatives dans sa 1ère circonscription de Savoie. "Je suis plus déterminée que jamais pour aller combattre les extrêmes", a-t-elle fait savoir sur France Bleu Pays de Savoie jeudi 13 juin.

Guillaume Kasbarian en Eure-et-Loir : le ministre délégué au Logement représente sa candidature dans la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir qui comprend la ville de Chartres. "Fidèle à mon territoire et aux Euréliens, j'aurai l'honneur de me soumettre une nouvelle fois à vos suffrages et vous convaincre de me renouveler votre confiance", a-t-il indiqué.

Dominique Faure en Haute-Garonne : la ministre déléguée chargée de la Ruralité se présentera à nouveau dans la 10e circonscription de Haute-Garonne. "Si certains rechignent à repartir en campagne, d'autres le font avec le sourire", a-t-elle commenté dans une publication sur X.

Fadila Khattabi en Côte d'Or : la ministre chargée des Personnes handicapées se représente dans la 3e circonscription de Côte d'Or contre les "extrêmes".

Hervé Berville dans les Côtes-d'Armor : le secrétaire d'État chargé de la Mer et de la Biodiversité est candidat dans dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor (Dinan). "On repart en binôme parce qu'on veut continuer à défendre le territoire et travailler sur des priorités très concrètes pour les habitants de la circonscription et l'avenir de la France", a-t-il expliqué à Ouest France.

Roland Lescure dans la circonscription des Français d'Amérique du Nord : le ministre délégué à l'industrie et à l'énergie se représente dans la 1re circonscription des Français d'Amérique du Nord (Canada et États-Unis), appelant sur les réseaux sociaux à un "large rassemblement libéral, démocrate et résolument social" contre le "péril" du Rassemblement National.

Les anciens ministres du gouvernement qui se présentent aux législatives 2024

Des ex-membres de l'exécutif qui incarnaient autrefois la majorité présidentielle se remettent en campagne. Lequel des anciens ministres va présenter sa candidature aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 ?

Elisabeth Borne dans le Calvados : l'ancienne Première ministre se présente à nouveau dans sa 6 e circonscription du Calvados.

Aurélien Rousseau dans les Yvelines : l'ancien ministre de la Santé, qui avait quitté le gouvernement Borne à la suite du vote de la loi immigration portée par Darmanin, est candidat pour le "Nouveau Front populaire" dans la 7ᵉ circonscription des Yvelines. "Le RN ne doit pas accéder au pouvoir. Aux côtés de Raphaël Glucksmann, fort de mes valeurs, républicaines, universalistes, pour le progrès et l'émancipation, je m'engage dans la dynamique de rassemblement de la gauche Front populaire, seule capable de faire barrage à l'extrême droite", a-t-il annoncé sur X.

Olivier Véran en Isère : l'ancien porte-parole du gouvernement est candidat à sa réélection dans la 1ère circonscription de l'Isère : "chacun connaît mon combat contre le Rassemblement national, je suis allé constater leurs dégâts dans toutes les communes qu'ils dirigent. Et là, de les imaginer pouvoir atteindre le pouvoir, cela m'a glacé", a-t-il confié au Dauphiné Libéré.

Yaël Braun-Pivet dans les Yvelines : la présidente sortante de l'Assemblée nationale, ex-ministre des Outre-mer et figure de la majorité, se présente dans la 5e circonscription des Yvelines.

Les ministres du gouvernement qui ne se présentent pas aux élections législatives 2024

Il s'agit du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, de la ministre de la Culture Rachida Dati, du ministre des Armées Sébastien Lecornu, du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, du ministre des Transports Patrice Vergriete, de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, de la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet, de la ministre du Travail de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin, de la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau et de la Secrétaire d'État chargée du Développement et des Partenariats internationaux Chrysoula Zacharopoulou.