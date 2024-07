Candidats aux législatives : pour qui voter au 2e tour des législatives ?

Dernière ligne droite avant le second tour des élections législatives. Pour qui voter ? Qui se présente dans votre circonscription ? Toutes les infos grâce à notre carte interactive.

►Trouvez les candidats dans votre circonscription en cherchant votre commune ou votre département :

Le deuxième tour des élections législatives anticipées approche à grands pas. Si de nombreux désistements ont eu lieu au nom d'un "front républicain" pour faire barrage au Rassemblement national (RN), il sera nécessaire de voter une deuxième fois dans 501 circonscriptions pour élire les nouveaux députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. En effet, le premier tour, dimanche dernier, a permis l'élection directe de 76 candidats. Et il est parfois délicat de savoir pour qui voter, quel parti, voire quelle alliance. Voilà pourquoi, nous vous proposons un éclairage pour avoir toutes les cartes en mains avant le second tour de ce scrutin.

De plus, la forte participation au scrutin a entraîné un nombre conséquent de triangulaires, c'est-à-dire d'élection entre trois candidats au 2e tour. On compte désormais 409 duels, 90 triangulaires et 2 quadrangulaires pour ce deuxième tour. Au total, pas moins de 221 désistements ont eu lieu entre le premier et le second tour, dont une majorité dans les rangs du Nouveau Front populaire (plus de 130) et de la majorité présidentielle (plus de 80). Où ont eu lieu ces désistements ? Qui sont les candidats qui se sont maintenus ? Faites le point dans votre circonscription sur la liste officielle des candidats du deuxième tour des législatives et dans toutes les autres grâce à la carte ci-dessous :

Trouvez vos candidats au 2e tour des législatives : la carte par circonscription

Quels candidats se sont désistés au second tour des législatives ?

Les triangulaires ont, le plus souvent, pour effet de faciliter la victoire du candidat arrivé en tête lors du 1er tour du scrutin. En l'occurrence, de nombreux candidats du Rassemblement national étaient en mesure de l'emporter à l'issue du vote de dimanche dernier. Mais plusieurs personnalités et partis politiques ont appelé à un désistement de leurs candidats arrivés en troisième position dans chaque circonscription pour faire barrage à l'extrême droite, pour éviter la dispersion des voix.

Les partis membres du Nouveau Front populaire ont opté pour cette stratégie et annoncé le retrait systématique de leurs candidats s'étant qualifiés à la troisième place dans une triangulaire. Privés de candidat, les partis prévoient alors de voter pour le candidat faisant face au RN, non pas par adhésion mais surtout pour empêcher une victoire du parti lepéniste et de ses alliés.

À titre d'exemples, Noé Gauchard (NFP) s'est retiré dans le Calvados au profit d'Elisabeth Borne face à un candidat RN. Même cas de figure pour Leslie Mortreux dans le Nord, qui s'est désistée face à Gerald Darmanin. Le duel l'opposera à un candidat Rassemblement national. "Pour faire barrage à l'extrême droite", Hella Kribi-Romdhane arrivée en troisième position dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis s'est aussi désistée pour laisser le champ libre à Jérôme Guedj (PS).

Si la gauche a été claire sur le désistement de ses candidats les moins biens placés, la majorité présidentielle s'est montrée plus floue avec des consignes qui ont pu différer selon les personnalités. Gabriel Attal, Premier ministre et chef de file du camp présidentiel durant cette campagne, a appelé au retrait de tous les candidats arrivés troisièmes au profit d'un adverse autre que le RN, d'autres ont rechigné voire refusé de voir leurs candidature s'effacer pour laisser la voie libre à La France insoumise. Une quinzaine de candidats de la majorité présidentielle se sont finalement maintenus dans les triangulaires et quadrangulaires où le RN est susceptible de gagner.

Les candidats à suivre pour chaque parti

Chaque parti a présenté des centaines de candidats aux élections législatives, mais certaines sont à suivre avec plus d'attention dans leur circonscription en raison des enjeux électoraux, des possibles bascules politiques attendues ou des fonctions gouvernementales occupées par les candidats.

► Les candidats à suivre à gauche :

Chez les insoumis, deux camps s'opposent. Il y a d'abord ceux investis par le Nouveau Front populaire : François Ruffin arrivé 2ème derrière le RN dans sa circonscription (Somme), mais aussi les poids lourds comme Manuel Bompard (Bouches-du-Rhône) ou Clémentine Autain (Seine-Saint-Denis). Puis il y a ceux qui bien qu'insoumis et/ou députés sortants n'ont pas été investis par le parti mélenchoniste, en raison selon eux des désaccords qu'ils ont exprimés avec le leader : Alexis Corbière (Seine-Saint-Denis), Danielle Simonnet (Paris), Frédéric Mathieu (Ille-et-Vilaine) et Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône). LFI a également décidé d'investir le militant du NPA Philippe Poutou dans l'Aude et ce dernier s'est qualifié de justesse.

Côté socialiste, François Hollande est toujours candidat en Corrèze. Autre candidature surprenante : celle de l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, Aurélien Rousseau, investi par Place publique qui est arrivé en tête dans les Yvelines. Ce dernier avait quitté le gouvernement à la suite du vote de la loi immigration.

►Les candidats à suivre pour l'ex-majorité :

Alors que 24 ministres sont candidats aux élections législatives, aucun n'est parvenu à se faire élire dès le premier tour. Qualifiés pour des duels ou des triangulaires au second tour, ceux arrivés en tête seront-ils élus comme Gabriel Attal ou Stéphane Séjourné dans les Hauts-de-Seine ou Gérald Darmanin dans le Nord ? Ceux arrivés en deuxième pourront-ils inverser la tendance ? Il faut aussi surveiller les anciens ministres comme l'ex-cheffe du gouvernement Elisabeth Borne dans le Calvados ou l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran. Le groupe de parlementaire sera en tout cas réduit : dans leur immense majorité, les candidats arrivés 3e se sont désister là où un risque RN était présent.

►Les candidats à suivre à droite et à l'extrême droite :

Au sein de l'union de l'extrême droite, plusieurs candidats ont été élus dès le premier tour, notamment plusieurs poids lourds. Mais il reste plusieurs candidats en ballotage, dont Eric Ciotti. Le président contesté des Républicains est arrivé en tête dans sa circonscription des Alpes-Maritimes, mais fait face à une triangulaire dans laquelle le candidat de la majorité arrivé troisième refuse de ses désister. Parmi les rares députés LR sortants qui ont suivi Eric Ciotti dans son alliance, on compte Meyer Habib, dans la 8e circonscription des Français établis hors de France.

Lui ne fait pas partie de l'union de l'extrême droite et a même quitté Les Républicains en raison de l'alliance conclue par Eric Ciotti, mais il reste situé à droite de l'échiquier politique : Aurélien Pradié. Candidat sans étiquette, il est toutefois arrivé en tête dans sa circonscription du Lot.