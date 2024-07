François Hollande : une victoire possible aux législatives ? Quel résultat ?

François Hollande, candidat du Nouveau Front populaire, est arrivé en tête du 1er tour des législatives dans sa circonscription en Corrèze. Mais quel résultat peut-il obtenir au second tour alors qu'une triangulaire se dessine ? Sa victoire est-elle possible ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

François Hollande peut-il remporter les élections législatives ? Candidat dans la 1ère circonscription de Corrèze, l'ancien président de la République est arrivé en tête du 1er tour, le dimanche 30 juin, mais sans obtenir un score suffisant pour être élu. Le socialiste, investi par le Nouveau Front populaire pour le scrutin, doit donc repasser par les urnes pour espérer siéger à l'Assemblée nationale, mais n'aborde pas le vote du dimanche 7 juillet avec sérénité.

La configuration du scrutin du 2e tour des législatives n'est pas idéal pour François Hollande qui participera à une triangulaire face à la candidate du Rassemblement national arrivée deuxième et le député sortant étiqueté Les Républicains qui s'est qualifié en troisième position. Ce dernier a refusé de se désister estimant qu'il "faut battre François Hollande, ce candidat du Nouveau Front populaire d'extrême gauche". Une décision que François Hollande "déplore" : "Ils sont en plus en train de penser que je suis la menace principale".

Face à deux candidats de droite et d'extrême droite, François Hollande ne peut compter que sur une partie de l'électorat macroniste et les abstentionnistes du premier tour, en plus de des votants qui l'ont soutenu au 1er tour, pour espérer s'imposer aux élections législatives. Si les triangulaires sont le plus souvent favorables au candidat arrivé en tête du 1er tour, rien n'est joué d'avance pour le candidat socialiste.

Quel résultat pour François Hollande aux législatives ?

François Hollande a obtenu 37,63% des voix au premier tour des élections législatives dans la 1ère circonscription de Corrèze et est arrivé en tête du scrutin. Mais deux autres candidats ont réussi à se qualifier pour le 2e tour : la candidate du Rassemblement national Maïtey Pouget avec 30,89% des suffrages et le député sortant issus des Républicains Francis Dubois avec un score de 28,64%.

La bataille risque donc d'être serrée pour obtenir le siège de député, même si François Hollande peut tirer profit de cette triangulaire et espérer cette répartition de voix se répéter et lui assurer une victoire. Aucun des candidats ne se désiste, mais le glissement de l'électorat de droite vers celui d'extrême droite, ou inversement, n'est pas impossible. La candidate du Rassemblement national compte d'ailleurs sur cette possibilité comme elle l'a dit à Franceinfo : "La seule stratégie possible, c'est d'arriver à convaincre les électeurs de Monsieur Dubois de nous rejoindre".

Pas d'adversaire de la majorité face à François Hollande

François Hollande n'a pas trouvé d'adversaire issu de la majorité présidentielle dans sa circonscription. Le camp d'Emmanuel Macron, qui a décidé de ne pas investir des candidats dans les 577 circonscriptions, a fait une croix sur la 1ère de Corrèze par respect pour l'ancien président de la République selon Gabriel Attal. Mais le choix a surtout été motivé par les chances de victoire jugées faibles pour la majorité dans ce territoire. A la place, la majorité a préféré accorder son soutien à un candidat, mais ce n'est pas François Hollande qui reçoit l'appui du parti au pouvoir, c'est le député sortant LR Francis Dubois. "L'ancien Président est candidat dans l'alliance de La France insoumise, et ce n'est pas cette alliance là qu'on souhaite voir gagner pour le pays" justifiait alors le Premier ministre.

Les électeurs macronistes ont visiblement suivi la décision de la majorité en soutenant le candidat LR au 1er tour. Ils devraient renouveler ce choix pour le prochain scrutin, à moins d'un nouvel appel de la majorité à soutenir le candidat le plus mieux placé pour l'emporter face au Rassemblement national qui, dans la 1ère circonscription de Corrèze, est François Hollande. Gabriel Attal a appelé les candidats de la majorité arrivés troisième à se désister pour empêcher des victoires du RN. Il pourrait logiquement appelé les électeurs a déporté leurs voix quand aucun candidat de la majorité n'est pas en lice. Reste que les électeurs macronistes sont plus compatibles avec la droite qu'avec le programme du Nouveau Front populaire.