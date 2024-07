Résultat du RN aux législatives : une majorité absolue ce soir ?

Arrivé nettement en tête du premier tour des élections législatives le 30 juin, le Rassemblement national espère confirmer ses résultats ce dimanche 7 juillet lors du deuxième tour. Au point d'obtenir une majorité absolue ?

Une vague Rassemblement national avait déferlé sur la France lors du premier tour des élections législatives le dimanche 30 juin. Avec 29,25% des voix selon le ministère de l'Intérieur (auquel peuvent s'ajouter les 3,90% obtenus par les candidats LR-RN contre qui le parti n'avait placé aucun candidat), le RN avait remporté le premier round et réussi son pari de virer nettement en tête en vue du second tour. Mais si certains de ses ténors, comme Marine Le Pen, dans le Pas-de-Calais, ont été élus dès le premier tour, il faut tout de même pour la majorité des candidats RN passer par un second tour ce dimanche 7 juillet.

Celui-ci va-t-il permettre au parti d'extrême-droite d'obtenir une majorité, même relative ? Si le Rassemblement national va de façon certaine battre son record de députés (89 obtenus en 2022) à l'Assemblée nationale, la majorité absolue placée à 289 sièges sera bien difficile à atteindre. Les dernières estimations réalisées par les différents instituts de sondage projetaient entre 200 et 230 sièges pour le parti fondé par Jean-Marie Le Pen.

Quel résultat pour le RN au second tour des législatives ?

Le parti présidé depuis 2021 par Jordan Bardella s'est imposé comme le grand vainqueur du premier tour des élections législatives anticipées le 30 juin. Qu'en sera-t-il ce dimanche soir à l'issue du deuxième tour ? A quelques heures du verdict, la thèse d'une victoire sans majorité absolue apparaît comme la plus plausible, le RN formant le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, renforcée par ses alliés ciottistes. Les 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité semblent en revanche hors d'atteinte pour le RN, du fait notamment des nombreux désistements d'autres partis pour lui faire barrage, lesquels ont divisé le nombre de triangulaires annoncées par trois (il y aura 89 triangulaires au deuxième tour).

Combien de députés pour le RN après les législatives ?

Il faudra patienter jusque tard dimanche soir pour connaître le nombre exact de députés du Rassemblement National qui siègera à l'Assemblée nationale. Les dernières enquêtes d'opinion publiées à la fin de la campagne faisaient état d'une dynamique à la baisse pour le RN. Alors que certains instituts de sondage laissaient entrevoir en début de semaine la possibilité d'une majorité absolue pour le parti de Jordan Bardella, la tendance serait plutôt à l'obtention d'environ 200 sièges. Sont donnés ci-dessous les nombres de sièges par parti et non pas par union politique (NFP, RN, Ens!). La majorité absolue est à 289 députés.

S'il obtient 200 à 230 sièges au terme de ces élections législatives anticipées, le RN deviendra sans doute le premier groupe à l'Assemblée nationale. Mais sans la majorité absolue, Jordan Bardella, désigné au sein du parti d'extrême-droite comme le candidat au poste de Premier ministre, ne sera pas en position pour devenir le futur chef du gouvernement. Surtout, le Rassemblement National aura beaucoup de mal à former des alliances pour obtenir une majorité relative dans l'hémicycle, ce qui réduirait évidemment grandement son rôle à l'Assemblée.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".