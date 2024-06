Résultat du RN aux législatives : une victoire historique pour le parti de Bardella

Annoncé en tête de ces élections législatives 2024 avant le premier tour ce dimanche, le Rassemblement National confirme le résultat attendu.

Une vague Rassemblement National a bel et bien déferlé sur la France lors du premier tour des élections législatives ce dimanche 30 juin. Les premières estimations IFOP pour TF1 et LCI annoncent 34,5% de votes pour la Rassemblement National, devant le Nouveau Front Populaire (28,5%) et la coalition présidentielle (22,5%). Grand gagnant des élections européennes le 9 juin – ce qui a provoqué la dissolution surprise de l'Assemblée Nationale par le président de la République Emmanuel Macron -, le parti d'extrême droite semble en mesure de bouleverser l'échiquier politique.

Il faudra attendre le second tour dimanche prochain pour connaître avec précision le nombre de sièges remportés par le RN. Le record de députés issus du Rassemblement National avant ces élections législatives anticipées était de 89. Un score obtenu lors des dernières législatives, en juin 2022, quelques semaines après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Ce résultat pourrait être bien plus haut pour ces nouvelles législatives, puisque les prévisions réalisées avant la période de réserves projetaient entre 250 et 305 sièges pour le parti d'extrême-droite.

Quel résultat pour le RN au premier tour des législatives ?

Le parti présidé depuis 2021 par Jordan Bardella, un temps talonné par le Nouveau Front populaire, s'est imposé grand vainqueur de ce premier tour des élections législatives anticipées. Ce dimanche 30 juin, les premières estimations IFOP pour TF1 et LCI donnent le parti d'extrême-droite en tête des scrutins avec 34,5% des voix, devant le Nouveau Front Populaire (28,5%) et la coalition présidentielle (22,5%). Mais rien n'est joué pour le parti de Jordan Bardella, qui doit désormais confirmer ce résultat lors du second tour dimanche prochain. Il faut attendre les résultats complets pour en avoir la certitude, mais le RN pourrait obtenir plusieurs sièges de députés dès la fin de ce premier tour. Ces premiers résultats partiels confirment les prédictions des instituts de sondage, qui annonçaient une première position du parti d'extrême-droite à l'issue du premier tour.



Combien de députés pour le RN après les législatives ?

Il faudra attendre les résultats du second tour des élections législatives, dimanche 7 juillet, pour connaître le nombre de députés RN qui siègera désormais à l'Assemblée nationale. Grand vainqueur des élections européennes du 9 juin, le parti présidé par Jordan Bardella possédait, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, 89 députés au Palais Bourbon. Il pourrait en compter trois fois plus dans une semaine après le deuxième tour selon les projections. Parti de 195 à 245 sièges dans les estimations effectuées au début de cette campagne éclair, il pourrait finalement remporter suffisamment de circonscriptions pour atteindre son objectif de majorité absolue.Les prévisions octroient en effet désormais entre 250 et 305 sièges au Rassemblement National. Il n'est donc plus exclu que Jordan Bardella, désigné au sein du parti d'extrême-droite comme le candidat au poste de Premier ministre, soit en position de composer son gouvernement le 7 juillet au soir.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".